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以嗅覺環遊世界！ARMANI/PRIVÉ推訂製香水寰遊系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-嫣紅孔雀石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-嫣紅孔雀石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供

雖然國境已經開放，但很多人仍尚未飛出國，想飛出去探索世界的心，該怎麼辦呢？ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水推出全新寰遊系列，取材自ARMANI先生最愛的旅行，當置身在不同國度，就能夠用嗅覺探索空氣中，不同文化的各種味道，甚至是以當地著名的寶石、珍稀材料打造而成，可一起透過嗅覺，踏上奇幻文化之旅。

首先是「靛藍坦桑石」，彷彿來到非洲大地般的寬闊，以佛手柑為前調，呈現出細緻果香味，搭配杏仁濃郁奶香帶來沉靜，最後的廣藿香包裹在滑順的乳香香脂中，在寧靜中找到深刻的餘韻。

「洋紅坦桑石」則是呈現出大草原上的原野感，彷彿是清晨時分破曉時，陽光的暖紅色，那般耀眼，因此以小荳蔻、生薑、佛手柑喚醒身心靈，再搭配咖啡、肉桂、納米比亞沒藥香脂展現出奢華的香氣，最後的馬達加斯加香草精萃取、煙燻菸草原精帶來琥珀辛香後調，在大草原上的奔放，無所畏懼。

「藍珀青金石」來到印度，代表著權利、智慧與榮譽，優雅由佛手柑與檸檬香，揉合經典頂級馬黛茶香展開，彷彿一位雍容華貴的宮廷雅士，中調為桂花、茉莉花，蜂蜜煙草、檀木當作尾韻，呈現出貴族生活的多層次。

「烏香綠松石」則希望為靈魂帶來平靜，特別是綠松石是世上最古老的寶石之一，以粉紅胡椒刺激，彷彿是印度傳統辛香料帶來的和諧感，中調茉莉花香、依蘭依蘭香有著靜謐感，最後的檀香、香草、苔蘚，更是為生活帶來祥和自在。

「夜綠孔雀石」彷彿來到俄羅斯，以苦橙彷彿來到花園，依蘭依蘭、沙巴茉莉彷彿來到異國，最後珍貴的西班牙岩薔薇、安息香帶出濃厚木質花香，展現出俄羅斯女人的優雅從容。

「嫣紅孔雀石」如同俄羅斯女人的冷冽與熱情，以粉紅胡椒與鼠尾草為前調，依蘭依蘭、沙巴茉莉花香讓人沈醉，最後的木質琥珀、安息香、白麝香疊加，盡顯風情萬種的女性魅力。

ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-靛藍坦桑石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-靛藍坦桑石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-烏香綠松石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-烏香綠松石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-洋紅坦桑石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-洋紅坦桑石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水推出全新寰遊系列。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水推出全新寰遊系列。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-藍珀青金石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-藍珀青金石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-夜綠孔雀石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供
ARMANI/ PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列-夜綠孔雀石／100ml／12,000元。圖／ARMANI/ PRIVÉ提供

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