De Beers不只美鑽！紅色琺瑯吊墜手鍊迎2023農曆新年

蓮花在許多亞洲文化中，是永恆與純淨的象徵，猶如永恆剔透璀璨的鑽石，因而啟發了De Beers Jewellers經典珠寶Enchanted Lotus的誕生，自2009年以來，系列設計的圖案更反映特色這種簡潔永恆的優雅象徵。歡慶農曆新年的到來，De Beers推出全新的Enchanted Lotus系列18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊與手鍊，結合鑽石與象徵吉祥的紅色琺瑯，將今日起於大中華區（中國大陸、香港和台灣）的De Beers Jewellers專門店獨家發售。此兩款新品並將於2023年7月份於全球其他地區上市。

全新Enchanted Lotus圓牌吊墜項鍊和手鍊皆採用18K玫瑰金和紅色琺瑯精心打造而成，是De Beers Jewellers首次將彩色琺瑯材質運用於珠寶設計中。精美的18K金項鍊的中央，垂懸著以紅色琺瑯打造的圓牌，上面裝飾著辨識度極高的Enchanted Lotus圖案，以密釘微鑲鑽石勾勒出蓮花的優雅輪廓，最後於中央花蕊點綴上一顆圓形明亮式切割鑽石。每個圓牌的背面皆採用鏤空設計，露出閃閃發光的中央主鑽。

無論是作為佳節禮物贈送給摯愛的親人好友，或是於新的一年開始之際自己開運迎春，全新Enchanted Lotus 18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊和手鍊，以摩登洗鍊的西式珠寶型態，為此一農曆新年傳統增添現代感，精巧百搭的設計適合於任何場合，也可與既有的珠寶疊戴搭配，組成別具個人風格的穿搭特色。而隨身配戴、貼近心口或手腕脈搏，更能時時刻刻提醒，新的一年所帶來的喜悅和樂觀精神。