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De Beers不只美鑽！紅色琺瑯吊墜手鍊迎2023農曆新年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石圓牌項鍊大型款，鑲嵌鑽石總重約0.42克拉，18萬元；Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石戒指，鑲嵌  鑽石總重約1.29克拉，27萬3,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石圓牌項鍊大型款，鑲嵌鑽石總重約0.42克拉，18萬元；Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石戒指，鑲嵌  鑽石總重約1.29克拉，27萬3,000元。圖／De Beers Jewellers提供

蓮花在許多亞洲文化中，是永恆與純淨的象徵，猶如永恆剔透璀璨的鑽石，因而啟發了De Beers Jewellers經典珠寶Enchanted Lotus的誕生，自2009年以來，系列設計的圖案更反映特色這種簡潔永恆的優雅象徵。歡慶農曆新年的到來，De Beers推出全新的Enchanted Lotus系列18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊與手鍊，結合鑽石與象徵吉祥的紅色琺瑯，將今日起於大中華區（中國大陸、香港和台灣）的De Beers Jewellers專門店獨家發售。此兩款新品並將於2023年7月份於全球其他地區上市。

全新Enchanted Lotus圓牌吊墜項鍊和手鍊皆採用18K玫瑰金和紅色琺瑯精心打造而成，是De Beers Jewellers首次將彩色琺瑯材質運用於珠寶設計中。精美的18K金項鍊的中央，垂懸著以紅色琺瑯打造的圓牌，上面裝飾著辨識度極高的Enchanted Lotus圖案，以密釘微鑲鑽石勾勒出蓮花的優雅輪廓，最後於中央花蕊點綴上一顆圓形明亮式切割鑽石。每個圓牌的背面皆採用鏤空設計，露出閃閃發光的中央主鑽。

無論是作為佳節禮物贈送給摯愛的親人好友，或是於新的一年開始之際自己開運迎春，全新Enchanted Lotus 18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊和手鍊，以摩登洗鍊的西式珠寶型態，為此一農曆新年傳統增添現代感，精巧百搭的設計適合於任何場合，也可與既有的珠寶疊戴搭配，組成別具個人風格的穿搭特色。而隨身配戴、貼近心口或手腕脈搏，更能時時刻刻提醒，新的一年所帶來的喜悅和樂觀精神。

De Beers也預告，採用更多其他顏色琺瑯的Enchanted Lotus系列珠寶作品將陸續上市，讓任何人能夠隨心所欲混合搭配，創造出屬於自己獨特的Enchanted Lotus繽紛色彩風格。

Enchanted Lotus 18K白金鑽石耳釘  ，鑲嵌鑽石總重約0.33克拉，87,000元；Enchanted Lotus 18K白金鑽石手鍊  ，鑲嵌鑽石總重約0.18克拉，72,000元。圖／De Beers Jewellers提供
Enchanted Lotus 18K白金鑽石耳釘  ，鑲嵌鑽石總重約0.33克拉，87,000元；Enchanted Lotus 18K白金鑽石手鍊  ，鑲嵌鑽石總重約0.18克拉，72,000元。圖／De Beers Jewellers提供
全新Enchanted Lotus  18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊，鑲嵌鑽石總重約0.21克拉，80,000元。圖／De Beers Jewellers提供
全新Enchanted Lotus  18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊，鑲嵌鑽石總重約0.21克拉，80,000元。圖／De Beers Jewellers提供
全新Enchanted Lotus  18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊，鑲嵌鑽石總重約0.21克拉，80,000元；全新Enchanted Lotus  18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌手鍊，鑲嵌 鑽石總重約0.21克拉，77,000元。圖／De Beers Jewellers提供
全新Enchanted Lotus  18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊，鑲嵌鑽石總重約0.21克拉，80,000元；全新Enchanted Lotus  18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌手鍊，鑲嵌 鑽石總重約0.21克拉，77,000元。圖／De Beers Jewellers提供
全新Enchanted Lotus  18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌手鍊 ，鑲嵌 鑽石總重約0.21克拉，77,000元。圖／De Beers Jewellers提供
全新Enchanted Lotus  18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌手鍊 ，鑲嵌 鑽石總重約0.21克拉，77,000元。圖／De Beers Jewellers提供
全新Enchanted Lotus系列18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊與手鍊將於今日起於大中華區專門店獨家發售，並將於2023年7月份於全球其他地區上市。圖／De Beers Jewellers提供
全新Enchanted Lotus系列18K玫瑰金與紅色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊與手鍊將於今日起於大中華區專門店獨家發售，並將於2023年7月份於全球其他地區上市。圖／De Beers Jewellers提供

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