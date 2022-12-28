必勝客「1公尺派對巨飽盒」升級回歸！加抽寒沐住宿券

必勝客「1公尺派對巨飽盒」回來了！自2022年初首度登場的1公尺派對巨飽盒，即將於1月3日重新回歸，並於即日起開始預購。今年外盒更打造成「迷你高爾夫球道」，讓民眾可以一邊用餐一邊打迷你小白球，全台限量2萬組。參與預購者，除了可加贈原萃綠茶，還有機會抽中「宜蘭礁溪寒沐酒店住宿券」。

必勝客所推出的「1公尺派對巨飽盒」，長度達100公分，內含有3個方形大比薩（所有經典口味皆可選擇，不含期間限定新品）、2份紙包筆管麵或飯，還有5樣人氣副食，包括BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，一次囊括10種必勝客經典美味。今年必勝客也將外盒打造成「高球派對主題盒」，可以將比薩盒變身成迷你高爾夫球場，再以湯匙、叉子作為球桿，在派對中增添樂趣，號稱是「全台最長盒玩」。