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年節茶禮「風味大翻轉」！茶與米與西式糕點的大碰撞

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
采采食茶今年加入法式茶點概念，融合品牌經典的甜鹹香滋味。圖為圓閤禮盒，售價2,580元。圖／采采食茶提供
采采食茶今年加入法式茶點概念，融合品牌經典的甜鹹香滋味。圖為圓閤禮盒，售價2,580元。圖／采采食茶提供

往年春節送禮，「茶葉禮盒」絕對是優雅不失分的選項；今年，各家茶禮有了新翻轉，除了茶是當然主角，配搭的點心也入列盒中，中西糕點都以茶入味，甚至茶與米都能碰撞出新風味。

經過3年疫情洗禮，王德傳茶莊延伸對土地人文的反思，2023年年節禮盒以全食物的「茶韻穀香」實踐永續理念，推出的4款禮盒中，除了名揚國際的台灣烏龍茶作為主軸，也搭配全新研製的茶食「盈春茶米香棒」與「紅烏龍牛軋糖」，同時品味好茶的「澄甘涼喉」來滋潤身心。其中的盈春茶米香棒，是將每一顆蓬萊米膨發成20小顆珍珠米造型，並採用樹薯萃取的天然糖漿取代麥芽糖，再混合中度發酵的四季烏龍原葉研磨茶粉，滋味平衡曼妙、入口即化。

喜迎2023新春，采采食茶推出全新盒款，重新詮釋出獨有的宋代「文房四寶盒」，並特別邀請CHA CHA THÉ Cuisine甜點主廚加入法式茶點概念，融合品牌經典的甜鹹香滋味，其中的華馨酥，就以「布列塔尼酥餅」為發想，濃郁的鹹奶油香氣加上在地櫻花蝦，調和出獨家台法鹹香滋味；芳蜜酥源自「佛羅倫丁杏仁餅」的風味，加入在地蜂蜜、香脆的焦糖杏仁跟柑橘丁，帶來奶油、堅果香氣翻覆的甜蜜滋味；其他推薦還有太妃堅果塔、華桂糖、蜂蜜燕窩黃金糖等。

台灣精品茶十間茶屋推出「2023年節限定禮盒」，以雅致的罐茶、便利的掛耳包，搭配法式經典甜點瑪德蓮，打造出東西方美味交匯的全新食尚禮盒。其中「瑪德蓮原葉立體茶包禮盒」來自法國品牌VIP限定禮；另一款「白色鍊條包禮盒」內含烏龍午韻、暮色小葉紅2款得獎茶款，現代時尚設計宛如藝術精品；「米色禮盒」則包含台灣綠烏龍罐茶與掛耳原葉茶，居家外出都方便。

王德傳茶莊2023年節禮盒以「生生不息，煥然前行」為題，以台灣自行培育知名的烏龍茶品為主軸，祝福來年結實纍纍、穗穗平安。圖／王德傳茶莊提供
王德傳茶莊2023年節禮盒以「生生不息，煥然前行」為題，以台灣自行培育知名的烏龍茶品為主軸，祝福來年結實纍纍、穗穗平安。圖／王德傳茶莊提供
2023年節限定瑪德蓮原葉立體茶包禮盒，售價499元。圖／十間茶屋提供
2023年節限定瑪德蓮原葉立體茶包禮盒，售價499元。圖／十間茶屋提供

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