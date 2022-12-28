年節茶禮「風味大翻轉」！茶與米與西式糕點的大碰撞

往年春節送禮，「茶葉禮盒」絕對是優雅不失分的選項；今年，各家茶禮有了新翻轉，除了茶是當然主角，配搭的點心也入列盒中，中西糕點都以茶入味，甚至茶與米都能碰撞出新風味。

經過3年疫情洗禮，王德傳茶莊延伸對土地人文的反思，2023年年節禮盒以全食物的「茶韻穀香」實踐永續理念，推出的4款禮盒中，除了名揚國際的台灣烏龍茶作為主軸，也搭配全新研製的茶食「盈春茶米香棒」與「紅烏龍牛軋糖」，同時品味好茶的「澄甘涼喉」來滋潤身心。其中的盈春茶米香棒，是將每一顆蓬萊米膨發成20小顆珍珠米造型，並採用樹薯萃取的天然糖漿取代麥芽糖，再混合中度發酵的四季烏龍原葉研磨茶粉，滋味平衡曼妙、入口即化。

喜迎2023新春，采采食茶推出全新盒款，重新詮釋出獨有的宋代「文房四寶盒」，並特別邀請CHA CHA THÉ Cuisine甜點主廚加入法式茶點概念，融合品牌經典的甜鹹香滋味，其中的華馨酥，就以「布列塔尼酥餅」為發想，濃郁的鹹奶油香氣加上在地櫻花蝦，調和出獨家台法鹹香滋味；芳蜜酥源自「佛羅倫丁杏仁餅」的風味，加入在地蜂蜜、香脆的焦糖杏仁跟柑橘丁，帶來奶油、堅果香氣翻覆的甜蜜滋味；其他推薦還有太妃堅果塔、華桂糖、蜂蜜燕窩黃金糖等。