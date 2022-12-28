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超熱門冰藍色現身！波爾表Engineer腕表「奇蹟」放閃

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
冷冽宛如冰河的冰藍色，散發沉靜、穩重的高雅氣息。圖／波爾表提供
冷冽宛如冰河的冰藍色，散發沉靜、穩重的高雅氣息。圖／波爾表提供

相似的設計，總能透過的顏色的變化帶來新感受。波爾表（Ball Watch）為品牌Engineer III Marvelight Chronometer系列腕表帶來兩款搪瓷面盤新色，以冰藍和橘色，具現了對新一年冷靜規劃或熱情奔放的時間觀念。

Engineer系列是以工程師之名，形塑堅強、可靠的時間儀器。表款名稱中的Marvelight帶出了奇蹟之光的意念：包含在小時時標、指針中共使用2種顏色的14個自體發光微型氣燈，因此即便在無光源、極惡劣的黑暗環境下都能自體發光，讓人明快地讀取時間，宛如黑暗中的奇蹟之光。

而能讓表款賦予「Chronometer」之名，則仰賴其通過「瑞士天文台認證」的BALL RR1103-C自動上鍊機芯，除了通過精準度、性能、穩定度的各種瑞士天文台測試，表款並通過5,000Gs撞擊測試、防磁性能也達80,000A/m。不僅面盤細節、機芯設計獨到，表殼並使用結合鉻與銅的904L鋼材，所以帶來耐腐蝕、耐銹和耐酸的優越物理性，訂價皆為67,800元。冰藍色好？橘色好？任君挑選。

除了通過精準度、性能、穩定度的各種瑞士天文台測試，表款並通過5,000Gs撞擊測試、防磁性能也達80,000A/m。圖／波爾表提供（合成圖）
除了通過精準度、性能、穩定度的各種瑞士天文台測試，表款並通過5,000Gs撞擊測試、防磁性能也達80,000A/m。圖／波爾表提供（合成圖）
封閉式後底蓋上刻有的火車圖案，象徵過往波爾表身為鐵路時計的精密追求。圖／波爾表提供
封閉式後底蓋上刻有的火車圖案，象徵過往波爾表身為鐵路時計的精密追求。圖／波爾表提供
小時時標、指針中共使用14個自體發光微型氣燈，因此即便在無光源的黑暗環境下都能自體發光，讓人明快地讀取時間。圖／波爾表提供
小時時標、指針中共使用14個自體發光微型氣燈，因此即便在無光源的黑暗環境下都能自體發光，讓人明快地讀取時間。圖／波爾表提供

瑞士

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