超熱門冰藍色現身！波爾表Engineer腕表「奇蹟」放閃

相似的設計，總能透過的顏色的變化帶來新感受。波爾表（Ball Watch）為品牌Engineer III Marvelight Chronometer系列腕表帶來兩款搪瓷面盤新色，以冰藍和橘色，具現了對新一年冷靜規劃或熱情奔放的時間觀念。

Engineer系列是以工程師之名，形塑堅強、可靠的時間儀器。表款名稱中的Marvelight帶出了奇蹟之光的意念：包含在小時時標、指針中共使用2種顏色的14個自體發光微型氣燈，因此即便在無光源、極惡劣的黑暗環境下都能自體發光，讓人明快地讀取時間，宛如黑暗中的奇蹟之光。