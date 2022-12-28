冬季旅遊禦寒衣著聰明挑選！4大撇步讓你保暖又美型、輕裝出行

隨著年節腳步將近，相信許多人現在與家人、好友見面時，必談的話題就是「你過年要去哪裡玩？」或是「何時要出國？」無論接下來你有什麼樣的計畫，像是國人最愛的日本及韓國，目前天氣都是接近零度低溫；在台灣則有冬季常見的強風，讓人不小心就感冒了。因此，冬季出遊首重的就是禦寒裝備，怎麼挑選最聰明？看這一篇就對了！

拒絕臃腫想要隨時都美美的

雖然天氣冷，但沒有一個人想要穿的很「巨大」，出現在美景前拍照打卡。因此，美國最大的戶外運動品牌Columbia旗下「黑標」產品線，在這季就推出了專屬女孩的唯妳系列，最大的特色就是保留了高科技的保暖機能，加上溫暖粉嫩色系，讓人即使要從城市逛街行程到戶外踏青都適合穿戴。像是韓劇裡時常出現的長版外套，就運用品牌最高等級的Omni-Heat™ Infinity極暖黃金鋁點科技來打造，內搭輕薄的上衣就能保暖又透氣，這個冬天只要有這一件就足夠。不僅如此，Columbia黑標的唯妳系列的刷毛外套利用個性風的黑色花卉圖案增加整體視覺效果，採用防潑水布料和軟毛絨的材質拼接設計，穿起來既不會有一般厚外套的臃腫感，反而會顯瘦且保暖度一點都沒減少。

Columbia黑標唯妳系列Laurelwoods™ Interchange Jacket兩件式外套，8,280元。圖／Columbia提供

不用大包小包就能輕裝出遊

旅行衣著準備也使人苦惱，特別是傳統禦寒衣服都很蓬鬆，不易收納，佔據太多行李空間。那麼Columbia黃金鋁點極暖系列中Grand Trek™II Down Hooded Jacket Omni-Tech防水極暖羽絨外套，就很值得擁有，外觀簡單俐落同時具備透氣快乾、防水等實用特性，保暖效果極佳，讓人擺脫厚重衣著方式，最適合不想打包太多冬衣又想保暖的人。多層次搭配也是這季穿搭重點，因此在Columbia黑標的唯妳系列中兩件式外套也不容錯過，內層是毛絨材質，外層則為防風材質，能抵抗台灣冬天冷風襲擊，搭配起來也更有層次感。除了內外層能夠各自單穿外，外層外套還可以變成背心來搭配，買一件等於擁有三件單品。另外，Canyon Meadows™ Interchange Jacket Omni-Tech防水極暖兩件式外套，採用兩件式設計提升實用性，內外皆可單穿，一件抵多件，為穿梭室內外的最佳單品。

Columbia黑標唯妳系列Leadbetter Point™ Sherpa Hybrid刷毛外套，4,680元。圖／Columbia提供

讓人忘記寒冷的極暖穿搭

而如果是為了追雪、賞極光的人，更需要有搭載號稱「保暖黑科技」素材的極暖蓄熱Omni-Tech防水連帽外套，內裡有Columbia獨家「黃金鋁點」高密度快速聚熱，提升體熱反射功能，外層注入Omni-Heat ™Black Dot ™科技，透過萬顆鋁製黑點捕捉太陽能並高效率製造熱能，能抵禦嚴寒，更額外加碼防水機能、多處暗袋、腋下開口等設計，透氣又舒適。而同樣具有金鋁點極暖技術的發熱衣與發熱褲款，結合了彈性舒適、透氣、快速排乾、消除異味等特性，彷彿第二層肌膚的輕薄特色，根本是保暖的內搭神器。

Columbia黑標唯妳系列AUTUMN LAZY BEND™ MOC保暖休閒鞋，2,880元。圖／Columbia提供

保暖裝備同場加映

冬日出遊衣著要穿的暖和之外，別忘了，足部的禦寒也不能少！Columbia黑標唯妳系列則有黑色花卉圖案的AUTUMN LAZY BEND™ MOC-保暖休閒鞋，擁有品牌獨家的Omni-Heat™保暖科技，呵護易冰冷的雙腳，而且穿起來超級輕量沒有負擔。熱衷戶外活動的人，則不能錯過Columbia結合Omni-Tech™ 科技防水透氣與Omni-Heat™ Infinity 極暖黃金鋁點科技的防水極暖雪靴，透過Techlite™ 科技中底，穩定吸震與提供動能回饋，絕對是旅人們最可靠的「履」伴。

Columbia黑標唯妳系列Snow Slab™Black Dot™Jacket-極暖蓄熱Omni-Tech長版防水連帽外套，10,800元。圖／Columbia提供

Columbia Snow Slab™BlackdOmni-Tech ™Jacket 極暖蓄熱Omni-Tech 防水連帽外套，10,800元。圖／Columbia提供

Columbia Canyon Meadows™Interchange Jacket Omni-Tech防水極暖兩件式外套，10,800元。圖／Columbia提供

Columbia Grand Trek™II Down Jacket-Omni-Tech防水極暖羽絨外套，9,880元。圖／Columbia提供

Columbia W Omni-Heat Infinity Knit LS Crew極暖快排內著，2,680元。圖／Columbia提供