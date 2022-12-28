潮迎新春！團團年度「發發發開運系列」限量登場

長期致力於引進台灣全球最新時尚潮流的喜事國際時尚集團，旗下複合式品牌通路 —— 團團（TUANTUAN）每年春節限定的「發發發開運系列」，設計融入台灣在地潮流年味，今年更邀請插畫家合作推出一系列限量開運紅色系潮 T、配件、地毯等單品，並以經典賀歲片《賭神》系列電影為靈感，融入活潑生動的經典台詞及鮮明醒目的線條，為為一年一度這個屬於家人團圓和好友相聚的時刻帶來共鳴感滿滿的年節禮讚，呈獻年節歡愉吉利的熱鬧氛圍。即日起於全台團團實體店及E-shop同步發售。

每年熱賣的發發發開運潮T，今年以「BORN TO WIN」等天生贏家為主題，新年總是要摸一、兩圈的人不能錯過。系列潮T共5款，提供充滿年味的喜慶紅與經典不敗的時尚黑，中央裝飾「BORN TO WIN」字樣，另外還有賭俠經典梗主題「3345678」以及「逢賭必贏/贏要衝」潮T。同時，今年在大人款之外，還首度推出可愛討喜的兔年童裝T恤，以寓意好運的喜慶紅為底色，裝飾可愛毛絨絨兔子和尾巴，很適合拜年走春全家一起穿。

往年經典熱賣的吉祥話襪款系列，今年也將「賭神」中琅琅上口的經典台詞壓上正紅色襪身，搭配團團新春標誌性包裝「恭喜發財閃亮金磚」，走春拜年不經意地秀一秀腳底的玩味台詞，闔家歡樂，自用或送禮兩相宜。居家佈置則可換上「發發發開運地毯」讓環境換發歡樂年味，往年大熱的討喜玩味「發」字絨毛地毯，今年推出象徵團團圓圓的全新圓形，另一款則壓上潮T同款「BORN TO WIN」天生贏家字樣，為新春贏得好彩頭。