誠品漲電影票價、收年費引會員爭議 誠品回應新制作法

以人文電影為特色的誠品電影院近日宣布一代的迷影卡將更改為迷影卡2.0，將於2023年1月3日上線，等於說2.0迷影卡將變成線上版，取代第一代的實體卡片。同時，誠品電影院將自明年2月開始調漲電影票售價，全票將自290元調整至310元，迷影卡優惠票也要多花20元，漲幅近7%。由於迷影卡2.0每年都需付年費200元，消息一出，也引起不少卡友會員的反彈與掀起正反兩面的討論聲浪。

第一代迷影卡為實體卡片的儲值卡，辦卡需付100元的實體卡工本費，以儲值金的方式存入卡片，購買電影片出示迷影卡扣儲值金即可享會員購票優惠價。迷影卡2.0則是捨去實體卡片，轉為線上虛擬形式，需要加入誠品電影院LINE官方帳號好友申辦，且每年須繳年費200元。

消息一出，引起不少會員反彈指出，誠品並沒有針對會員在實體辦卡花的100元，給予轉往線上會籍任何補償或是首年年費折扣等方案，那100元的工本費是白花了嗎？另有人指出，誠品自己明明有App卻不把迷影卡2.0整合在一起，不知為何選擇綁在LINE上。

但也有會員歡迎虛擬迷影卡的推出，主要原因是現在很多會員都整合到App或手機上了，出門不用帶那麼多卡片，只需要透過手機相對方便。

對會員新制爭議，誠品給予回應指出，以手機載具消費已是多數人的使用習慣，為方便影迷使用才有推出虛擬卡的想法。迷影卡2.0每年年費200元，同時會送一張價值大於200元的電影票，並享全年購票及餐點優惠與卡友專屬活動，價值遠超過年費。實體卡儲值金仍可使用至2023年底，也可臨櫃將儲值金轉移到迷影卡2.0。

至於電影票漲價，誠品指出，誠品電影運自2017年至今未調整票價，為持續提供優質服務，將自2月1日起，全票調漲20元，優待票、誠品會員、敬老票調漲10元，迷影卡友票價調漲20元但仍享最優惠價220元。