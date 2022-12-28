拼福氣！亞尼克送「3.3萬金元寶」、小熊軟糖送Switch

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
HARIBO哈瑞寶今年推出台灣限定的「HARIBO哈瑞寶Q軟糖熊好運組」。圖／「HARIBO哈瑞寶提供
HARIBO哈瑞寶今年推出台灣限定的「HARIBO哈瑞寶Q軟糖熊好運組」。圖／「HARIBO哈瑞寶提供

新年禮盒不只可以吃美味，也可以挑戰自己的好運氣！亞尼克針對農曆春節，推出多款特色甜點，活動期間還加贈刮刮樂，有機會獲得價值33,000元的「金元寶」；至於小熊軟糖「HARIBO哈瑞寶」則是規劃「Q軟糖熊好運組」，有機會隨盒獲得熊好運鑰匙圈，或是有機會直接把「Nintendo Switch OLED版主機」帶回家。

針對農曆春節，亞尼克推出「草莓布丁生乳捲」，以草莓慕斯搭配上布丁、泡芙蛋糕，以及法國果泥製成的草莓果餡，帶來多層次的口感與滋味，每條550元。另外草莓季期間，還有使用大湖香水草莓、每日限量300條的「鮮採草莓生乳捲」同步登場，每條595元。除此之外，還有「北海道黑酷曲－酒釀香橘」、「雙層巴斯克生起司－大理石巧克力」、「「布列塔尼奶油酥餅」等多種點心甜品。

2月12日前購買生乳捲，隨盒就贈年節刮刮樂1張，有機會獲得黃金9999純度金元寶（市值33,000元）、名牌水晶兔（市值6,500元）、隨享卡開運購物金2,000元等不同贈禮，中獎率100%。12月29日起，亞尼克也推出Uber服務，只要於亞尼克官網訂購，就可直接由Uber送件到府，1月31日前還可享滿千折百的限時優惠。

百年歷史的小熊軟糖「HARIBO哈瑞寶」，今年推出台灣限定的「HARIBO哈瑞寶Q軟糖熊好運組」，以經典造型搭配金、紅討喜元素所設計，內含5款、共計6包的哈瑞寶Q軟糖，包含金熊Q軟糖、快樂可樂風味Q軟糖、葡萄風味Q軟糖、鈕扣Q軟糖–水果風味、哈瑞寶鈕扣Q軟糖–爆酸水果風味，一次就能享受多種風味，每盒原價299元，特價239元。

本次登場的「HARIBO哈瑞寶Q軟糖熊好運組」加入「福袋」機制。共計有2,000組禮盒，可以獲得「熊好運鑰匙圈」，共有4種不同好運色。其餘好運組禮盒中，則附有遊戲卡，有機會獲得「Nintendo Switch OLED版主機（黑白款）」，讓民眾試試自己的好運氣。

亞尼克推出一系列甜點禮盒，供民眾春節送禮。圖／亞尼克提供
亞尼克推出一系列甜點禮盒，供民眾春節送禮。圖／亞尼克提供
草莓布丁生乳捲，每條550元。圖／亞尼克提供
草莓布丁生乳捲，每條550元。圖／亞尼克提供

草莓 刮刮樂 春節

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