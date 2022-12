富含詩意的真味美饌 蘭餐廳冬季菜單登場

滋養、含苞、鄉思、尋根、洄游、待放、吟詠、獨白、團圓、生根,看似是描述異鄉遊子的歸鄉過程,卻同時也是Orchid by Nobu Lee蘭餐廳這一季冬季新菜的菜名。行政主廚李信男(Nobu Lee)表示,疫情蔓延3年,台灣終於迎來邊境解封,「許多住在海外的朋友,很可能3年都沒回來台灣了。這套冬季套餐,可以說是為了歸鄉遊子創作的。」這次的冬季菜單午間8道式美饌每位2,880元+10%起、晚間10道式美饌3,880元+10%起。

在冬季菜單推出之前,Orchid by Nobu Lee蘭餐廳也特別升級加強硬體設備,不但更換了全新餐桌和沙發座椅,並用心調整了整體燈光和氛圍音樂,更重新購入一系列餐盤容器,讓整體氛圍更加優雅精煉,更能夠專注在餐盤中的菜品。菜單的表現方式,也做了更新,菜名不再只是食材的組合,而是透過料理來傳達行政主廚李信男在菜品背後的種種情懷,為用餐帶來更多心靈層面的觸動。

雖然李信男說這一季套餐是獻給返鄉遊子的,但對我而言,卻更像是Nobu個人的落葉歸根宣言,從「滋養、含苞」起始,隨後進入「鄉思、尋根、洄游」,歷經「待放、吟詠、獨白」,最後終於「團圓、生根」。

蘭餐廳行政主廚李信男。圖/Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

第一道開胃小點「滋養 The World is Your Oyster」選用甘香爽滑、蘊含豐富海洋碘味的愛爾蘭生蠔,以鐵板大火炙燒至5分熟,搭配以鴨舌、九孔鮑魚、醋漬乾蔥、醋漬青辣椒、手指檸檬、新鮮檸檬汁、昆布油及焦化奶油製成的溫油醋醬汁,層層堆疊出酸、辣、鮮、鹹。

「The World is Your Oyster」這句話源自於莎士比亞的劇作《The Merry Wives of Windsor》,意思是「世界是你可盡情揮灑的舞台」。這是李信男在廚涯初期對未來感到徬徨時,當時的餐廳主廚給予他的鼓勵;生蠔也同時呼應李信男左手上的刺青,因為這句話深受啟發的他,在手上刺了三顆不同產地的生蠔,正好代表他曾工作、生活過的三個國家。

「含苞Red Velvet Prawn/Courgette/Pumpkin」以南瓜汁浸泡櫛瓜花,放入真空袋中壓縮,使南瓜汁滲透到櫛瓜花中,取出後於花苞中填入以柚子橄欖油及醃漬青辣椒調味的胭脂蝦塔塔,再搭配栗子南瓜澄清湯並點上巴西里油,清新鮮美。

含苞Red Velvet Prawn/Courgette/Pumpkin。圖/Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

「鄉思Scallop/Dashi」已經成為最能代表李信男風格的招牌菜之一:「如果能創作出一道無須再增添任何風味,菜餚上也沒有一絲多餘元素可以去除的料理,是作為一名Chef一生最幸福的事。」。這道「干貝慕斯」對他來說,就是這樣的幸福存在,它完整全然的詮釋出李信男「乾淨、簡單、專注」的料理哲學。

鄉思Scallop/Dashi。圖/Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

「尋根Jerusalem Artichoke/Octopus/Taiwan Beer」這道菜對李信男來說別具意義:「日後的菜單上,都會有『尋根』這道菜,食材會依季節不同而調整,但原則上我都會用台灣的根莖類為素材,因為台灣是我的根。」這一季的「尋根」,李信男將焦化麥芽糖和台灣啤酒一起燉煮濃縮後,加入台灣菊芋烹煮煨熟,接著取出菊芋,用Jasper烤爐再炭烤過,並搭配煙燻過的酸奶;其中酸奶更加入了蝦夷蔥、羅勒、巴西里等香草,增加草本香氣。另外再將炭烤章魚丁,拌入以油封蒜頭、油封辣椒、豬油、花生油和麻油製成的辣醬,並淋在菊芋上,最後再放上菊芋脆片。

尋根Jerusalem Artichoke/Octopus/Taiwan Beer。圖/Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

「洄游 Alfonsino/Cordyceps Mushroom/White Broth」選用膠質豐厚的金目鯛,並以魚骨高湯煨煮,盛盤後在魚肉上淋上用伊比利豬火腿及蝦夷蔥製成的醬汁,並在魚周圍淋上濃縮的魚骨高湯,搭配蟲草菇一同品嘗,溫潤舒心。

「待放Quail/Mountain pepper/Kavalan whisky」的靈感源自於一道法國經典的鴨料理,其中綠胡椒和干邑製成的「馬可波羅醬汁」,更是這道菜的靈魂。李信男融入台灣在地風土,改用本地特有的馬告與噶瑪蘭威士忌來翻玩經典,賦予這道菜屬於台灣的獨有風貌。

他先將胭脂鵪鶉先蒸過後風乾,再於鵪鶉表面刷上焦糖、雪莉醋製成的醋水,接著油炸至8分熟。分切後取其胸腹和腿的部位,以綠胡椒稍微調味,再搭配以牛高湯、雞汁、綠胡椒、馬告、白蘭地、威士忌濃縮製成的醬汁,以及用番紅花、生蘿蔔汁煮過的蕪菁作為配菜。讓鵪鶉吃起來外焦脆、內柔嫩,風味深邃,充分展現冬季野味的肥美迷人。

主菜「吟詠 Venison Loin」選用紐西蘭鹿里肌,在其表面裹上一層極薄的純可可粉,接著以高溫油將表面迅速煎上色後,再移至網架上長時間靜置,每3至5分鐘翻動一次,反覆1小時,使肉汁均勻分布在鹿里肌的各個角落,並呈現三分熟的完美熟度。接著切片盛盤,搭配香煎杏鮑菇、松茸、酥炸咖哩葉及豬血腸製成的purée,最後淋上可頌麵包醬汁,華麗的風味表現完全展現出冬季的豐足美好。

吟詠Venison Loin。圖/Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

甜點「獨白Fromage Blanc/Nashi/Mandarin」以檸檬、萊姆和白乳酪製成的凍糕為做為主體,其上鋪滿以新鮮香草和糖水醃漬過的水梨薄片,並灑上糖漬柳橙和香蜂草,滋味溫潤甜美,清純可人。

「團圓Peanut & Sticky Rice Gnocchi」以自製手工湯圓搭襯香甜的黑糖卡士達、花生蛋白霜與香烤花生粒,最後撒上桂花薑味雪花,將中式湯圓在法式技法下有了新的呈現。

團圓Peanut & Sticky Rice Gnocchi。圖/Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

最後的Petit Four,李信男獻上的是「生根Chocolate & Hazelnut」,以榛果泥和70%巧克力製成球形主體,外層再以一層薄薄的巧克力包覆,其上搭配同樣由70%巧克力製成的甘納許,再點綴上一顆烘烤過的榛果。套餐進行到這裡,我們已經明白,那個前半生在台灣、日本、新加坡、紐西蘭、澳洲、香港…間兜兜轉轉的李信男,在這一刻,透過他親手做的料理,終於回到家鄉台灣。Welcome home,Nobu,謝謝你的真味美饌。