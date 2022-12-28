富含詩意的真味美饌 蘭餐廳冬季菜單登場

滋養、含苞、鄉思、尋根、洄游、待放、吟詠、獨白、團圓、生根，看似是描述異鄉遊子的歸鄉過程，卻同時也是Orchid by Nobu Lee蘭餐廳這一季冬季新菜的菜名。行政主廚李信男（Nobu Lee）表示，疫情蔓延3年，台灣終於迎來邊境解封，「許多住在海外的朋友，很可能3年都沒回來台灣了。這套冬季套餐，可以說是為了歸鄉遊子創作的。」這次的冬季菜單午間8道式美饌每位2,880元+10%起、晚間10道式美饌3,880元+10%起。

在冬季菜單推出之前，Orchid by Nobu Lee蘭餐廳也特別升級加強硬體設備，不但更換了全新餐桌和沙發座椅，並用心調整了整體燈光和氛圍音樂，更重新購入一系列餐盤容器，讓整體氛圍更加優雅精煉，更能夠專注在餐盤中的菜品。菜單的表現方式，也做了更新，菜名不再只是食材的組合，而是透過料理來傳達行政主廚李信男在菜品背後的種種情懷，為用餐帶來更多心靈層面的觸動。

雖然李信男說這一季套餐是獻給返鄉遊子的，但對我而言，卻更像是Nobu個人的落葉歸根宣言，從「滋養、含苞」起始，隨後進入「鄉思、尋根、洄游」，歷經「待放、吟詠、獨白」，最後終於「團圓、生根」。

蘭餐廳行政主廚李信男。圖／Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

第一道開胃小點「滋養 The World is Your Oyster」選用甘香爽滑、蘊含豐富海洋碘味的愛爾蘭生蠔，以鐵板大火炙燒至5分熟，搭配以鴨舌、九孔鮑魚、醋漬乾蔥、醋漬青辣椒、手指檸檬、新鮮檸檬汁、昆布油及焦化奶油製成的溫油醋醬汁，層層堆疊出酸、辣、鮮、鹹。

「The World is Your Oyster」這句話源自於莎士比亞的劇作《The Merry Wives of Windsor》，意思是「世界是你可盡情揮灑的舞台」。這是李信男在廚涯初期對未來感到徬徨時，當時的餐廳主廚給予他的鼓勵；生蠔也同時呼應李信男左手上的刺青，因為這句話深受啟發的他，在手上刺了三顆不同產地的生蠔，正好代表他曾工作、生活過的三個國家。

「含苞Red Velvet Prawn／Courgette／Pumpkin」以南瓜汁浸泡櫛瓜花，放入真空袋中壓縮，使南瓜汁滲透到櫛瓜花中，取出後於花苞中填入以柚子橄欖油及醃漬青辣椒調味的胭脂蝦塔塔，再搭配栗子南瓜澄清湯並點上巴西里油，清新鮮美。

含苞Red Velvet Prawn／Courgette／Pumpkin。圖／Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

「鄉思Scallop／Dashi」已經成為最能代表李信男風格的招牌菜之一：「如果能創作出一道無須再增添任何風味，菜餚上也沒有一絲多餘元素可以去除的料理，是作為一名Chef一生最幸福的事。」。這道「干貝慕斯」對他來說，就是這樣的幸福存在，它完整全然的詮釋出李信男「乾淨、簡單、專注」的料理哲學。

鄉思Scallop／Dashi。圖／Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

「尋根Jerusalem Artichoke／Octopus／Taiwan Beer」這道菜對李信男來說別具意義：「日後的菜單上，都會有『尋根』這道菜，食材會依季節不同而調整，但原則上我都會用台灣的根莖類為素材，因為台灣是我的根。」這一季的「尋根」，李信男將焦化麥芽糖和台灣啤酒一起燉煮濃縮後，加入台灣菊芋烹煮煨熟，接著取出菊芋，用Jasper烤爐再炭烤過，並搭配煙燻過的酸奶；其中酸奶更加入了蝦夷蔥、羅勒、巴西里等香草，增加草本香氣。另外再將炭烤章魚丁，拌入以油封蒜頭、油封辣椒、豬油、花生油和麻油製成的辣醬，並淋在菊芋上，最後再放上菊芋脆片。

尋根Jerusalem Artichoke／Octopus／Taiwan Beer。圖／Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

「洄游 Alfonsino／Cordyceps Mushroom／White Broth」選用膠質豐厚的金目鯛，並以魚骨高湯煨煮，盛盤後在魚肉上淋上用伊比利豬火腿及蝦夷蔥製成的醬汁，並在魚周圍淋上濃縮的魚骨高湯，搭配蟲草菇一同品嘗，溫潤舒心。

「待放Quail／Mountain pepper／Kavalan whisky」的靈感源自於一道法國經典的鴨料理，其中綠胡椒和干邑製成的「馬可波羅醬汁」，更是這道菜的靈魂。李信男融入台灣在地風土，改用本地特有的馬告與噶瑪蘭威士忌來翻玩經典，賦予這道菜屬於台灣的獨有風貌。

他先將胭脂鵪鶉先蒸過後風乾，再於鵪鶉表面刷上焦糖、雪莉醋製成的醋水，接著油炸至8分熟。分切後取其胸腹和腿的部位，以綠胡椒稍微調味，再搭配以牛高湯、雞汁、綠胡椒、馬告、白蘭地、威士忌濃縮製成的醬汁，以及用番紅花、生蘿蔔汁煮過的蕪菁作為配菜。讓鵪鶉吃起來外焦脆、內柔嫩，風味深邃，充分展現冬季野味的肥美迷人。

主菜「吟詠 Venison Loin」選用紐西蘭鹿里肌，在其表面裹上一層極薄的純可可粉，接著以高溫油將表面迅速煎上色後，再移至網架上長時間靜置，每3至5分鐘翻動一次，反覆1小時，使肉汁均勻分布在鹿里肌的各個角落，並呈現三分熟的完美熟度。接著切片盛盤，搭配香煎杏鮑菇、松茸、酥炸咖哩葉及豬血腸製成的purée，最後淋上可頌麵包醬汁，華麗的風味表現完全展現出冬季的豐足美好。

吟詠Venison Loin。圖／Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

甜點「獨白Fromage Blanc／Nashi／Mandarin」以檸檬、萊姆和白乳酪製成的凍糕為做為主體，其上鋪滿以新鮮香草和糖水醃漬過的水梨薄片，並灑上糖漬柳橙和香蜂草，滋味溫潤甜美，清純可人。

「團圓Peanut & Sticky Rice Gnocchi」以自製手工湯圓搭襯香甜的黑糖卡士達、花生蛋白霜與香烤花生粒，最後撒上桂花薑味雪花，將中式湯圓在法式技法下有了新的呈現。

團圓Peanut & Sticky Rice Gnocchi。圖／Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳提供。

最後的Petit Four，李信男獻上的是「生根Chocolate & Hazelnut」，以榛果泥和70%巧克力製成球形主體，外層再以一層薄薄的巧克力包覆，其上搭配同樣由70%巧克力製成的甘納許，再點綴上一顆烘烤過的榛果。套餐進行到這裡，我們已經明白，那個前半生在台灣、日本、新加坡、紐西蘭、澳洲、香港…間兜兜轉轉的李信男，在這一刻，透過他親手做的料理，終於回到家鄉台灣。Welcome home，Nobu，謝謝你的真味美饌。