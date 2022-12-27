揪感心！全國電子春節消費滿額抽星宇航空日本商務艙來回機票

每年年末都推出賺人熱淚微電影的全國電子，今年又來催淚了。2022年初推出疫情下感謝堅守崗位的每個你「有你揪感心」暖心微電影後受到廣大的迴響，今年再度與金鐘獎加持的盧以恩再續前緣，同時邀請實力派演員林健寰一同扮演父女打造揪感心「爸爸的說明書」。透過林健寰精湛的演技詮釋一個從小幫女兒安安解決所有問題父親，面對即將嫁人的女兒萬分難捨，寫下一本「安安的說明書」交給未來的女婿，傳承對「安安」無微不至的照顧與呵護。影片上線1天即累積超過25萬觀看次數，全國電子希望透過影片提醒民眾在歲末感恩時刻，別忘了趁返鄉團聚的機會，給家人一個擁抱。而除了揪感心微電影，全國電子也就像是一本揪感心3C家電說明書，透過門市店長熱情的招呼，讓民眾不用擔心找不到、看不懂，所有關於電器的說明書都在全國電子，幫你解決疑難雜症、服務不打烊。

另外，歡慶澎湖店開幕全國同慶，即日起至2023年1月2日指定大家電最高狂降2萬元，全館家電9折，滿額再享精美家電加1元就能帶回家，指定筆電/桌機6.8折起送限量幸運福箱再抽iPhone 14，綁定LINE好友歡樂大富翁天天抽最高2,000元折價券。春節期間除了眾多商品推優惠，2023年1月31日前消費滿額再抽星宇航空日本雙人來回機票，送你搭商務艙去東京，還有機會獲得台北日本不限航點經濟艙雙人機票。 全國電子澎湖店開幕，全台門市同慶，買指定商品再抽iPhone 14。圖／全國電子提供