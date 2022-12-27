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台灣獨賣！百樂門承藝手創金兔年禮盒送隨行酒壺

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
前50名上網完成登錄的民眾，即有機會獲得客製化的「承藝手創真皮酒壺皮套」。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
前50名上網完成登錄的民眾，即有機會獲得客製化的「承藝手創真皮酒壺皮套」。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

迎接金兔年到來，知名蘇格蘭單一麥芽威士忌百樂門（Benromach）推出「百樂門承藝手創金兔年禮盒」，以台灣獨賣的百樂門12年單一麥芽威士忌原酒為主體，獨家獻禮真我風格隨行酒壺，前50名上網完成登錄的民眾，即有機會獲得客製化的「承藝手創真皮酒壺皮套」。

「百樂門承藝手創金兔年禮盒」以優雅白色搭配金色的細節凸顯質感，內盒則採用經典的百樂門紅色更顯活力喜氣，以「FIRSTHAND 承藝手創」的英文標語，強調百樂門單一麥芽威士忌對於手工製作的堅持。

百樂門單一麥芽威士忌2021年以英國為核心，提出「FIRSTHAND承藝手創」概念，提出「手創的觸動」期望作為手工品牌幕後的推手，將職人精神與手工價值擴散至全球各大市場。

台灣獨賣的百樂門12年單一麥芽威士忌原酒，專為台灣市場設計，在橡木桶歷經12年浸潤的單一麥芽威士忌，使用首注雪莉桶及波本桶進行陳年，以高酒精的原酒強度裝瓶，純飲、加冰皆宜。酒款帶有馥郁的雪莉桶香氣，以及百樂門經典的淡淡煙燻伴隨橙皮的氣息，煙燻及可可香氣創造出優長尾韻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百樂門承藝手創金兔年禮盒」，以台灣獨賣的百樂門12年單一麥芽威士忌原酒為主體，獨家獻禮真我風格隨行酒壺。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百樂門承藝手創金兔年禮盒」，以台灣獨賣的百樂門12年單一麥芽威士忌原酒為主體，獨家獻禮真我風格隨行酒壺。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百樂門承藝手創金兔年禮盒」以優雅白色搭配金色的細節凸顯質感。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百樂門承藝手創金兔年禮盒」以優雅白色搭配金色的細節凸顯質感。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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