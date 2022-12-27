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「許氏A1肉骨茶」開賣新年禮盒 加送鮑魚麵、百元券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
除了肉骨茶，許氏A1也販售有「咖哩叻沙麵」等不同產品。圖／許氏A1
除了肉骨茶，許氏A1也販售有「咖哩叻沙麵」等不同產品。圖／許氏A1

「肉骨茶」（Bak kut the）乃是星馬地區代表性的國民料理之一。來自馬來西亞、已有36年歷史的「許氏 A1」，繼於今年初正式登台以後，再於農曆春節前推出新春禮盒，讓民眾在家也能享受肉骨茶的溫潤湯頭，下單並加贈貴婦鮑魚麵、究好豬百元折價券。

不同於新加坡常見的潮州式胡椒嗆辣白湯，馬來西亞的肉骨茶以醬油、大骨、蒜頭熬製黑色湯底，強調辛香料的香氣。許氏A1以中藥行本業起家，自1986年開始供應肉骨茶湯料包。除了多種辛香料之外，許氏A1還在湯底中添加小荳蔻，藉此營造出淡雅細膩的檸檬香氣，目前在全球20多個國家皆有販售。除此之外，品牌也推出有「咖哩叻沙麵」等不同產品。

「許氏 A1」自今年1月正式登台，不僅開設線上商城，同時還於台北東區商圈開設實體店面「霸骨爹肉骨茶餐室」。店內提供有霸骨爹肉骨茶、經典肉骨茶、雙排肉骨茶等馬國肉骨茶，價格落於160～250元不等，另還有小印度薑黃炸雞薄餅、咖哩海鮮、鮮蝦咖哩叻沙、咖央吐司等餐點，以及多種具有南洋風格的飲品。

隨著新年即將到來，即日起至1月15日期間，許氏A1線上商城也獨家推出「金兔滿堂」新春禮盒，內含大馬、胡椒風味肉骨茶湯料各5包，每盒1,188元。下單即可加贈「貴婦鮑魚麵」、以及「究好豬線上商城」的百元折價券。

「金兔滿堂」新春禮盒，內含大馬、胡椒風味肉骨茶湯料各5包，每盒1,188元。圖／許氏A1
「金兔滿堂」新春禮盒，內含大馬、胡椒風味肉骨茶湯料各5包，每盒1,188元。圖／許氏A1
許氏A1主打馬來西亞式的肉骨茶。圖／許氏A1
許氏A1主打馬來西亞式的肉骨茶。圖／許氏A1
「許氏 A1」自今年1月正式登台，開設實體店面「霸骨爹肉骨茶餐室」。圖／許氏A1
「許氏 A1」自今年1月正式登台，開設實體店面「霸骨爹肉骨茶餐室」。圖／許氏A1

馬來西亞 海鮮

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