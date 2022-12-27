萌炸！藏壽司「三麗鷗主題店」有Kitty、布丁狗相伴

繼日前宣布推出「三麗鷗扭蛋」之後，來自日本的「藏壽司」將於1月4日起，針對旗下3間門市，打造成為「三麗鷗主題店」，可以看到穿著傳統新年服飾的Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗等角色，陪伴民眾品嚐壽司。另外參與粉絲團活動，還有機會獲得三麗鷗絨毛娃娃、玩偶造型化妝包等贈禮。

藏壽司本次攜手三麗鷗，在1月4日至2月28日期間，限時推出多款三麗鷗聯名扭蛋，其中包含5款鮮度君吊飾、4款磁鐵書籤與4款壓克力吊飾，每款扭蛋都是以三麗鷗的角色所設計，包括有有Hello Kitty、布丁狗，大耳狗喜拿、美樂蒂等角色現身。

1月4日至1月31日期間，藏壽司也針對中山南西店、台中惠文路店、高雄岡山店等3間指定門市，推出「三麗鷗家族新春限定佈置」，讓門市化身成為三麗鷗主題店，不僅有開運打卡佈置，還有Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗換上日本傳統新年服飾，或是變成富士山、達摩等應景的吉祥圖樣，陪伴大家迎接新年。