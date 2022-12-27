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萌炸！藏壽司「三麗鷗主題店」有Kitty、布丁狗相伴

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
參與集點活動，就有機會獲得「三麗鷗家族陶瓷保鮮碗」、「Hello Kitty 絨毛提袋」、「Hello Kitty 造型毛毯」圖／藏壽司提供
參與集點活動，就有機會獲得「三麗鷗家族陶瓷保鮮碗」、「Hello Kitty 絨毛提袋」、「Hello Kitty 造型毛毯」圖／藏壽司提供

繼日前宣布推出「三麗鷗扭蛋」之後，來自日本的「藏壽司」將於1月4日起，針對旗下3間門市，打造成為「三麗鷗主題店」，可以看到穿著傳統新年服飾的Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗等角色，陪伴民眾品嚐壽司。另外參與粉絲團活動，還有機會獲得三麗鷗絨毛娃娃、玩偶造型化妝包等贈禮。

藏壽司本次攜手三麗鷗，在1月4日至2月28日期間，限時推出多款三麗鷗聯名扭蛋，其中包含5款鮮度君吊飾、4款磁鐵書籤與4款壓克力吊飾，每款扭蛋都是以三麗鷗的角色所設計，包括有有Hello Kitty、布丁狗，大耳狗喜拿、美樂蒂等角色現身。

1月4日至1月31日期間，藏壽司也針對中山南西店、台中惠文路店、高雄岡山店等3間指定門市，推出「三麗鷗家族新春限定佈置」，讓門市化身成為三麗鷗主題店，不僅有開運打卡佈置，還有Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗換上日本傳統新年服飾，或是變成富士山、達摩等應景的吉祥圖樣，陪伴大家迎接新年。

除此之外，1月4日至1月31日期間，只要參與官方臉書粉絲團活動，就有機會獲得三麗鷗絨毛娃娃；參與ig打卡活動，則有機會獲得「三麗鷗玩偶造型化妝包」，共有2款造型。1月4日起，消費滿300元就可獲得1點，集滿10點可獲得「三麗鷗家族陶瓷保鮮碗」，滿14點可獲得「Hello Kitty 絨毛提袋」，而集滿18點則可獲贈「Hello Kitty 造型毛毯」，數量有限，換完為止。

參與打卡活動，有機會獲得絨毛娃娃或造型化妝包。圖／藏壽司提供
參與打卡活動，有機會獲得絨毛娃娃或造型化妝包。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，變身成為三麗鷗主題店。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，變身成為三麗鷗主題店。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，變身成為三麗鷗主題店。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，變身成為三麗鷗主題店。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，變身成為三麗鷗主題店。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，變身成為三麗鷗主題店。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，變身成為三麗鷗主題店。圖／藏壽司提供
藏壽司針對指定門市，變身成為三麗鷗主題店。圖／藏壽司提供

壽司 Hello Kitty 布丁狗

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