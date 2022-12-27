台北統一時代百貨「日系福袋1折起」 元旦限定開賣

在百貨推出春節福袋前，統一時代百貨台北店率先在元旦推出日系福袋限量開搶，集結館內14家品牌推出破百組限量日系福袋，於元旦當日限定發售，福袋商品最高享有1折優惠。

統一時代百貨台北店2023元旦日系福袋最高享有1折優惠，像是價值近3萬元的TOKYO PLAZA福袋，內含上衣、3款背心、品牌背袋等，福袋以2,900元價格即可購入。

ココディール(COCO DEAL)價值1萬3的夾克+罩衫式針織衫，福袋價4,290元。JILL by JILLSTUART毛絨圍巾+針織上衣原價7,960元，福袋價3,900元。另有UNTITLED福袋1.5折起、URBAN LAZY福袋3折起、POU DOU DOU福袋5折起等，用多款且划算的福袋價，滿足喜愛日系服飾的女孩。

另外，統一時代百貨台北店即日起至2023年1月2日，推出全館指定滿3,000送300，持icashPay或icash2.0支付滿6,000加送200，合計最高6,000送800。同時，12月29日至元旦再推雪鈴兔波波卡友禮收納四件組，會員只要當日單筆消費滿800元並扣除點數8點即可兌換，限量2,000份。

統一時代百貨元旦當日下午2點至3點，於B2捷運連通道口舉辦「星願大聲說」活動，凡於現場敲響幸運鐘喊出2023年心願，並轉動幸運轉盤，即可獲得星巴克咖啡＋棉花糖巧克力餅乾＋元旦小禮一份，限量200名。