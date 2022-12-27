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史努比鐵粉快衝！7-ELEVEN推「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，由日本潮流品牌FDMTL獨家設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，由日本潮流品牌FDMTL獨家設計。圖／7-ELEVEN提供

史努比鐵粉快衝！7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，由日本潮流品牌FDMTL獨家設計，讓SNOOPY跳脫可愛風格改走潮流時尚風，限量推出風格包款、日式餐具組、潮牌滑板（不含輪）、大傘面的自動高爾夫球傘等好物。此外，為迎接2023兔年到來，人氣大明星OPEN小將領軍，集結HELLO KITTY、好想兔等卡通肖像，即日起陸續推出一系列新春開運相關周邊，實用又應景，一起錢兔似錦迎新年。

7-ELEVEN全店集點自1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，由日本東京新銳復古品牌FDMTL團隊特地為7-ELEVEN獨家打造全新設計，以 FDMTL藍染拼接手法的經典設計作為主調，讓史努比也能呈現日系低調風格，推出隨時能展現日常潮流的6款風格包、3款大托特包，讓粉絲每天都能展現自我穿搭，同步還有日式拉麵碗筷組、餐盤、茶壺杯具組等潮流居家用品。

其中「限量多功能風格包」共有束口斜背包、斜背手機包、斜背拉鍊包、抽繩後背包、隨身盥洗包、收納購物袋等6款，採隨機出貨、不能挑款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每個加199元，1月9日下午3點起每個集滿6點加199元；如果想要全套收藏，另有「限量多功能風格包6款珍藏套組」，可一次擁有6款不同包型，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加1,199元，1月9日下午3點起集滿6點加1,199元。

為了讓史努比鐵粉一次蒐集完整周邊，7-ELEVEN全店集點自2023年1月1日起同步推出SNOOPY與Lotin飾品、日本Stacksto收納雜貨品牌、美國OUTDOOR背包、RHINOSHIELD犀牛盾手機殼、石墨烯寢具組等聯名周邊。

不僅如此，為迎接2023年，7-ELEVEN自2023年1月3日下午3點起推出「義大利MOLESKINE百年傳奇筆記本精品集點」，除了SNOOPY款外，另有Hello Kitty、MIFFY、哆啦A夢、蠟筆小新等共5款人氣卡通設計，內附CITY CAFE、CITY PRIMA、現萃茶CITY TEA飲品優惠券，可愛兼具實用性。另同步掌握春節旅遊商機，首度推出加拿大Herschel雙肩包、美國旅行者30吋大行李箱、美國OUTDOOR登機箱、英國Travel Blue頸枕，集點加價購最低僅需市價3.3折即可輕鬆入手。

此外，人氣OPEN小將也換上萌萌兔裝迎新年，O粉每年必蒐的生肖娃娃，今年以「OPEN!兔年娃娃」造型登場，OPEN小將換上兔年新裝變身為小萌兔，手抱「菜頭」象徵新年好彩頭，售價388元；「OPEN!好事花生地墊」則使用兔裝OPEN小將手拿花生，讓新的好事花生，售價199元；「OPEN!造型春聯」則一次推出OPEN小將及Please美眉款，每款售價349元；另還有過年必備紅包袋以及全新兔年賀卡。

三麗鷗人氣一姊「HELLO KITTY」以及兔年最佳代表「好想兔」一起來拜年，推出Hello Kitty開運撲滿、Hello Kitty招財聚寶盆、好想兔福兔正神擲筊組、紅包袋、祈願御守等新春開運小物。

「OPEN!造型春聯」推出OPEN小將及Please美眉款，每款售價349元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!造型春聯」推出OPEN小將及Please美眉款，每款售價349元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量潮牌自動高爾夫球傘」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加499元，1月9日下午3點起每款集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量潮牌自動高爾夫球傘」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加499元，1月9日下午3點起每款集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族兔年新裝萌氣十足，推出過年必備紅包袋以及全新兔年賀卡。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族兔年新裝萌氣十足，推出過年必備紅包袋以及全新兔年賀卡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點送」，「限量8吋潮牌玩偶」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加399元，1月9日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量20吋潮牌史努比抱枕玩偶」門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加799元，1月9日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點送」，「限量8吋潮牌玩偶」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加399元，1月9日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量20吋潮牌史努比抱枕玩偶」門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加799元，1月9日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量26cm日式餐盤」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加299元，1月9日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量26cm日式餐盤」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加299元，1月9日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量多功能風格包」共6款隨機出貨、不能挑款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每個加199元，1月9日下午3點起每個集滿6點加199元；另有「限量多功能風格包6款珍藏套組」，快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加1,199元，1月9日下午3點起集滿6點加1,199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量多功能風格包」共6款隨機出貨、不能挑款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每個加199元，1月9日下午3點起每個集滿6點加199元；另有「限量多功能風格包6款珍藏套組」，快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加1,199元，1月9日下午3點起集滿6點加1,199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量日式茶壺杯具組」門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加599元，1月9日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量日式茶壺杯具組」門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加599元，1月9日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量潮牌折疊式收納箱20L」 共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加699元，1月9日下午3點起每款集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量潮牌折疊式收納箱20L」 共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加699元，1月9日下午3點起每款集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量潮牌滑板（不含輪）」 共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加899元，1月9日下午3點起每款集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量潮牌滑板（不含輪）」 共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加899元，1月9日下午3點起每款集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!兔年娃娃」，售價388元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!兔年娃娃」，售價388元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量潮牌T恤」共2款，全球限量各200件，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加3,199元，1月9日下午3點起每款集滿6點加3,199元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量日式拉麵碗筷組」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加299元，1月9日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量日式拉麵碗筷組」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加299元，1月9日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，由日本潮流品牌FDMTL獨家設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，由日本潮流品牌FDMTL獨家設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量多功能風格包」共6款隨機出貨、不能挑款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每個加199元，1月9日下午3點起每個集滿6點加199元；另有「限量多功能風格包6款珍藏套組」，快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加1,199元，1月9日下午3點起集滿6點加1,199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量多功能風格包」共6款隨機出貨、不能挑款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每個加199元，1月9日下午3點起每個集滿6點加199元；另有「限量多功能風格包6款珍藏套組」，快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加1,199元，1月9日下午3點起集滿6點加1,199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「Hello Kitty開運撲滿」共2款、每款售價499元，「Hello Kitty招財聚寶盆」售價320元，2023年1月4日上午11點起ibon搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
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OPEN小將換兔年新裝 ，邀O粉一起錢兔似錦迎新年。圖／7-ELEVEN提供
OPEN小將換兔年新裝 ，邀O粉一起錢兔似錦迎新年。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量8吋潮牌玩偶」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加399元，1月9日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量20吋潮牌史努比抱枕玩偶」門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加799元，1月9日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」，「限量8吋潮牌玩偶」共2款，門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每款加399元，1月9日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量20吋潮牌史努比抱枕玩偶」門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加799元，1月9日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起攜手兔年最佳代表「好想兔」推出一系列新春開運相關周邊。圖／7-ELEVEN提供
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