史努比鐵粉快衝！7-ELEVEN推「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」

史努比鐵粉快衝!7-ELEVEN自2023年1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」,由日本潮流品牌FDMTL獨家設計,讓SNOOPY跳脫可愛風格改走潮流時尚風,限量推出風格包款、日式餐具組、潮牌滑板(不含輪)、大傘面的自動高爾夫球傘等好物。此外,為迎接2023兔年到來,人氣大明星OPEN小將領軍,集結HELLO KITTY、好想兔等卡通肖像,即日起陸續推出一系列新春開運相關周邊,實用又應景,一起錢兔似錦迎新年。

7-ELEVEN全店集點自1月1日起推出「PEANUTS for FDMTL東京。潮。丹寧集點」,由日本東京新銳復古品牌FDMTL團隊特地為7-ELEVEN獨家打造全新設計,以 FDMTL藍染拼接手法的經典設計作為主調,讓史努比也能呈現日系低調風格,推出隨時能展現日常潮流的6款風格包、3款大托特包,讓粉絲每天都能展現自我穿搭,同步還有日式拉麵碗筷組、餐盤、茶壺杯具組等潮流居家用品。

其中「限量多功能風格包」共有束口斜背包、斜背手機包、斜背拉鍊包、抽繩後背包、隨身盥洗包、收納購物袋等6款,採隨機出貨、不能挑款,門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額每個加199元,1月9日下午3點起每個集滿6點加199元;如果想要全套收藏,另有「限量多功能風格包6款珍藏套組」,可一次擁有6款不同包型,門市快閃購2023年1月1日上午11點起至1月8日消費不限金額加1,199元,1月9日下午3點起集滿6點加1,199元。

為了讓史努比鐵粉一次蒐集完整周邊,7-ELEVEN全店集點自2023年1月1日起同步推出SNOOPY與Lotin飾品、日本Stacksto收納雜貨品牌、美國OUTDOOR背包、RHINOSHIELD犀牛盾手機殼、石墨烯寢具組等聯名周邊。

不僅如此,為迎接2023年,7-ELEVEN自2023年1月3日下午3點起推出「義大利MOLESKINE百年傳奇筆記本精品集點」,除了SNOOPY款外,另有Hello Kitty、MIFFY、哆啦A夢、蠟筆小新等共5款人氣卡通設計,內附CITY CAFE、CITY PRIMA、現萃茶CITY TEA飲品優惠券,可愛兼具實用性。另同步掌握春節旅遊商機,首度推出加拿大Herschel雙肩包、美國旅行者30吋大行李箱、美國OUTDOOR登機箱、英國Travel Blue頸枕,集點加價購最低僅需市價3.3折即可輕鬆入手。

此外,人氣OPEN小將也換上萌萌兔裝迎新年,O粉每年必蒐的生肖娃娃,今年以「OPEN!兔年娃娃」造型登場,OPEN小將換上兔年新裝變身為小萌兔,手抱「菜頭」象徵新年好彩頭,售價388元;「OPEN!好事花生地墊」則使用兔裝OPEN小將手拿花生,讓新的好事花生,售價199元;「OPEN!造型春聯」則一次推出OPEN小將及Please美眉款,每款售價349元;另還有過年必備紅包袋以及全新兔年賀卡。