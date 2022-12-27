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相信就會有奇蹟！寶格麗獻限定吊墜及水晶包迎農曆新春

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹BVLGARI Serpenti系列珠寶，提供多款具有過年氣氛的紅色寶石與玫瑰金作品。圖／寶格麗提供
模特兒演繹BVLGARI Serpenti系列珠寶，提供多款具有過年氣氛的紅色寶石與玫瑰金作品。圖／寶格麗提供

寶格麗繼假日季節形象廣告的奇蹟驚喜後，發布的2023的農曆新年形象視覺，以吉祥的紅色力量和神奇光芒延續愛的魔法，迎接充滿團圓與希望的農曆新年，傳遞唯有相信奇蹟，才能將平凡日常化為燦亮時刻的訊息。品牌同時推出農曆新年特別版的Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅寶石項鍊，是專為慶祝與紀念寶貴時刻而打造，以精緻的玫瑰金鑄造簡約蜿蜒的幾何身，鑲嵌珍貴的紅寶石，閃耀著喜慶的紅色光芒。

配件部分則推出推出兩款耀眼綴滿漸層色水晶的特別版包款，象徵農曆新年璀璨不已的每個瞬間。共提供尺寸不同的Serpenti Forever East-West和Serpenti Forever兩款包款，採用沙漠玫瑰色麂皮，飾以大小不一的玫瑰金色漸層水晶；沙漠石英粉紅色納帕皮內襯。經典蛇頭釦環飾以Diamantatura金匠技法鐫刻蛇鱗，蛇眼鑲飾黑色縞瑪瑙。包包分別設有收納層並附內側鑲有BVLGARI金屬logo的客製化化妝鏡。除此之外，全系列經典珠寶腕表也都提供鑲嵌紅玉髓、紅碧璽、或紅寶石等紅色寶石的款式，讓所有喜愛寶格麗作品的人都能找到最適合的開運好物。

BVLGARI Serpenti Forever沙漠玫瑰色水晶肩背包新年限量款，約12萬900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever沙漠玫瑰色水晶肩背包新年限量款，約12萬900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列紅寶石與鑽石項鍊，117萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列紅寶石與鑽石項鍊，117萬3,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列，提供多款具有過年氣氛的紅色寶石與玫瑰金作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列，提供多款具有過年氣氛的紅色寶石與玫瑰金作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever沙漠玫瑰色水晶肩背包新年限量款，約12萬900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever沙漠玫瑰色水晶肩背包新年限量款，約12萬900元。圖／寶格麗提供
農曆新年特別版的Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅寶石項鍊，玫瑰金鑲嵌4顆花式切割紅寶石總重約0.47克拉，14萬1,000元。圖／寶格麗提供
農曆新年特別版的Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅寶石項鍊，玫瑰金鑲嵌4顆花式切割紅寶石總重約0.47克拉，14萬1,000元。圖／寶格麗提供
模特兒演繹BVLGARI Divas'Dream珠寶與LVCEA精鋼鑲鑽粉紅珍珠母貝面盤腕表。圖／寶格麗提供
模特兒演繹BVLGARI Divas'Dream珠寶與LVCEA精鋼鑲鑽粉紅珍珠母貝面盤腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever East-West沙漠玫瑰色水晶肩背包新年限量款，附客製化妝鏡，內側鑲有BVLGARI金屬logo，約12萬2,700元（尺寸22 x 13 x 5.5cm）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever East-West沙漠玫瑰色水晶肩背包新年限量款，附客製化妝鏡，內側鑲有BVLGARI金屬logo，約12萬2,700元（尺寸22 x 13 x 5.5cm）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列珠寶與腕表，提供多款具有過年氣氛的紅色寶石與玫瑰金作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列珠寶與腕表，提供多款具有過年氣氛的紅色寶石與玫瑰金作品。圖／寶格麗提供
農曆新年特別版的Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅寶石項鍊，玫瑰金鑲嵌4顆花式切割紅寶石總重約0.47克拉，14萬1,000元。圖／寶格麗提供
農曆新年特別版的Serpenti Viper玫瑰金鑽石與紅寶石項鍊，玫瑰金鑲嵌4顆花式切割紅寶石總重約0.47克拉，14萬1,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever East-West沙漠玫瑰色水晶肩背包新年限量款，附客製化妝鏡，內側鑲有BVLGARI金屬logo，約12萬2,700元（尺寸22 x 13 x 5.5cm）。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever East-West沙漠玫瑰色水晶肩背包新年限量款，附客製化妝鏡，內側鑲有BVLGARI金屬logo，約12萬2,700元（尺寸22 x 13 x 5.5cm）。圖／寶格麗提供

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