喜迎兔年！懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 南北兩地隆重開幕

各位兔粉們久等了！ 「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」 即將於自12月30日至2月5日，於高雄夢時代購物中心1F 時代光廊正式登場，以復古日式昭和茶舖為主題的快閃店，不僅有可愛的拍照打卡區，還有多款商品將首次開賣。無法親臨高雄現場的兔粉們也不用擔心，台北站將於2月1日至2月28日於誠品生活南西1樓戶外POP-UP區接續開幕，兔迷們無須奔波，也能懶懶逛街、輕鬆享受悠閒時光。

展區硬體圖／有你共創提供

Line人氣貼圖IP 「懶散兔與啾先生」 ，慵散又不失幽默的療癒風格，深受廣大粉絲喜愛。日前於大稻埕貨櫃市場舉辦的「有點市x懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」快閃店大受好評，兔粉們紛紛敲碗許願、期待快閃店再次登場。此次再次與有你共創旗下商店品牌 u.Point有點市 合作，搶先於「兔年」本命年來臨前推出「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」升級版，並於高雄、台北接連登場，多項期間限定週邊商品將首次開賣，讓可愛療癒的「懶散兔與啾先生」陪大家過個懶懶悠閒的兔年。

延續大稻埕「有點市x懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」的日式昭和茶舖風格，將高雄夢時代購物中心1F 時代光廊打造成昭和茶舖，懶散兔與啾先生也將換上可愛的服務生裝扮，在門口迎接兔粉到來。快閃店各個角落也都藏有小巧思，等著兔粉們一同來拍照打卡找驚喜。

懶散兔與啾先生多款期間限定商品首次開賣！咖啡迷必備的咖啡手沖壺+Expresso杯，讓你懶懶生活也能飄咖啡香、無論是出國旅行還是上班午睡都很適用的軟綿綿的雙面頸枕、上班上課都能很可愛的懶散兔與啾先生造型筆、生活必備的環保保冷袋、時尚又不失可愛的刺繡小圓包等等，多達六十款限定商品將在快閃店正式販售。本次更與一卡通合作，推出「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶鋪限定一卡通」，實用又可愛，陪兔粉們一起度過通勤時光。限量1,000張，高雄站搶先販售，售完為止，兔粉們千萬不要錯過！

圖／有你共創提供

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「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」將在12月29日下午4點舉行試營運，免費入場，歡迎兔粉們一同體驗。為迎接兔年到來，懶懶喫茶舖特別推出多重兔年專屬優惠活動：

【 兔年活動第一重 、開幕倒數搶先預購】

12月12日至12月29日將於 「有.設計」 線上平台搶先開放預購「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」快閃限定品項，讓無法親臨現場的民眾也有機會擁有限定商品。

【 兔年活動第二重 、兔年福不福，福引搖獎活動。】

兔年好運不間斷！日式復古的福引搖抽獎活動登場，多款超值限定大獎等你來試手氣！（※ 實際獎項依現場為主， 主辦單位保有最終解釋權。）

【 兔年活動第三重 、兔年大吉免費送】

活動期間於「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」現場拍照打卡，將兔年好運分享給朋友，即可獲得懶懶喫茶舖限定小卡，只送不賣。

【 兔年活動第四重 、懶散兔兔聚會】

「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」與高雄夢時代聯手推出「懶散兔兔聚會」，2023年1月29日14:00-17:00於快閃店入口旁廣場舉行兔友聚會，現場將提供兔兔拍照區並提供兔兔牧草吃到飽，歡迎所有兔粉們共襄盛舉，於1月29當天拍照打卡，即可獲得限定小禮及商品抵用券乙張。

【活動資訊】

「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」高雄站

活動期間：2022/12/30-2023/2/5

活動地點：高雄夢時代購物中心1F 時代光廊

高雄站營業時間：週一至週四11:00-22:00，週五11:00-22:30，週六及例假日10:30-22:30，週日10:30-22:00

「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」台北站

活動期間：2023/2/1-2023/2/28

活動地點：台北誠品生活南西1F POP-UP區

活動粉絲專頁： https://www.facebook.com/uPoint.unni

入場資格：免費入場

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