喜迎兔年！懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 南北兩地隆重開幕
各位兔粉們久等了！「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」即將於自12月30日至2月5日，於高雄夢時代購物中心1F 時代光廊正式登場，以復古日式昭和茶舖為主題的快閃店，不僅有可愛的拍照打卡區，還有多款商品將首次開賣。無法親臨高雄現場的兔粉們也不用擔心，台北站將於2月1日至2月28日於誠品生活南西1樓戶外POP-UP區接續開幕，兔迷們無須奔波，也能懶懶逛街、輕鬆享受悠閒時光。
Line人氣貼圖IP「懶散兔與啾先生」，慵散又不失幽默的療癒風格，深受廣大粉絲喜愛。日前於大稻埕貨櫃市場舉辦的「有點市x懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」快閃店大受好評，兔粉們紛紛敲碗許願、期待快閃店再次登場。此次再次與有你共創旗下商店品牌u.Point有點市合作，搶先於「兔年」本命年來臨前推出「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」升級版，並於高雄、台北接連登場，多項期間限定週邊商品將首次開賣，讓可愛療癒的「懶散兔與啾先生」陪大家過個懶懶悠閒的兔年。
延續大稻埕「有點市x懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」的日式昭和茶舖風格，將高雄夢時代購物中心1F 時代光廊打造成昭和茶舖，懶散兔與啾先生也將換上可愛的服務生裝扮，在門口迎接兔粉到來。快閃店各個角落也都藏有小巧思，等著兔粉們一同來拍照打卡找驚喜。
懶散兔與啾先生多款期間限定商品首次開賣！咖啡迷必備的咖啡手沖壺+Expresso杯，讓你懶懶生活也能飄咖啡香、無論是出國旅行還是上班午睡都很適用的軟綿綿的雙面頸枕、上班上課都能很可愛的懶散兔與啾先生造型筆、生活必備的環保保冷袋、時尚又不失可愛的刺繡小圓包等等，多達六十款限定商品將在快閃店正式販售。本次更與一卡通合作，推出「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶鋪限定一卡通」，實用又可愛，陪兔粉們一起度過通勤時光。限量1,000張，高雄站搶先販售，售完為止，兔粉們千萬不要錯過！
「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」將在12月29日下午4點舉行試營運，免費入場，歡迎兔粉們一同體驗。為迎接兔年到來，懶懶喫茶舖特別推出多重兔年專屬優惠活動：
【兔年活動第一重、開幕倒數搶先預購】
12月12日至12月29日將於 「有.設計」線上平台搶先開放預購「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」快閃限定品項，讓無法親臨現場的民眾也有機會擁有限定商品。
【兔年活動第二重、兔年福不福，福引搖獎活動。】
兔年好運不間斷！日式復古的福引搖抽獎活動登場，多款超值限定大獎等你來試手氣！（※ 實際獎項依現場為主， 主辦單位保有最終解釋權。）
【兔年活動第三重、兔年大吉免費送】
活動期間於「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」現場拍照打卡，將兔年好運分享給朋友，即可獲得懶懶喫茶舖限定小卡，只送不賣。
【兔年活動第四重、懶散兔兔聚會】
「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」與高雄夢時代聯手推出「懶散兔兔聚會」，2023年1月29日14:00-17:00於快閃店入口旁廣場舉行兔友聚會，現場將提供兔兔拍照區並提供兔兔牧草吃到飽，歡迎所有兔粉們共襄盛舉，於1月29當天拍照打卡，即可獲得限定小禮及商品抵用券乙張。
【活動資訊】
「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」高雄站
活動期間：2022/12/30-2023/2/5
活動地點：高雄夢時代購物中心1F 時代光廊
高雄站營業時間：週一至週四11:00-22:00，週五11:00-22:30，週六及例假日10:30-22:30，週日10:30-22:00
「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖」台北站
活動期間：2023/2/1-2023/2/28
活動地點：台北誠品生活南西1F POP-UP區
活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/uPoint.unni
入場資格：免費入場
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言