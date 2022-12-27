溫昇豪化身人形超跑？Man味相挺ORIS高雄概念店新開張

隨著新一年的來到，瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）積極拓點南台灣，於今日為高雄義享天地Watch & Coffee複合概念店正式開幕，除帶來包含Coulson野火限量表、Diver Sixty Five 12H腕表...等多款新品，並邀請人氣男星溫昇豪親臨站台。

溫昇豪出席時表示，他對機械表的喜好源自爺爺的機械表，也建立起機械表等同奢侈品的印象。他並情不自禁地宛如化身「人形超跑」、以低沈嗓音模仿起超跑引擎聲，表示機械表的運作聲音宛如引擎聲、「很迷人」。自陳特別重視時間效率的他，但當被問起是否對女兒也一樣嚴格時，則表情微妙並笑答：「她有自己的tempo」，無形中透露了慈父的溫馨一面。

Coulson野火限量表是與空中消防組織Coulson Aviation合作，透過3D列印打造的碳纖維表殼搭配了如野火、也如勇氣般的橘紅色面盤，加上表款所使用的Caliber 400自動上鍊機芯準確度為每日負3、正5秒，符合瑞士天文台對精確的要求；同場加映的Diver Sixty Five 12H腕表，則具有高抗磁機芯、五日動力儲存、10年保固與10年保養間隔建議，200米的防水性能，將成為水邊玩樂的專業伴手；亮點之一的還有近日甫發表的瓦爾登堡鐵路限量腕表，向表廠鄰近的鐵道致意，表款因而搭配了黑白配色與鐵道式分鐘刻度，強調清楚讀時、運行精確。