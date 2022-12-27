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溫昇豪化身人形超跑？Man味相挺ORIS高雄概念店新開張

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
對時間追求效率、速度的溫昇豪，今日除了配戴上Coulson野火限量碳纖維腕表，也在現場意外展現了慈父的溫馨一面。圖／ORIS提供（合成圖）
對時間追求效率、速度的溫昇豪，今日除了配戴上Coulson野火限量碳纖維腕表，也在現場意外展現了慈父的溫馨一面。圖／ORIS提供（合成圖）

隨著新一年的來到，瑞士鐘表品牌豪利時（ORIS）積極拓點南台灣，於今日為高雄義享天地Watch & Coffee複合概念店正式開幕，除帶來包含Coulson野火限量表、Diver Sixty Five 12H腕表...等多款新品，並邀請人氣男星溫昇豪親臨站台。

溫昇豪出席時表示，他對機械表的喜好源自爺爺的機械表，也建立起機械表等同奢侈品的印象。他並情不自禁地宛如化身「人形超跑」、以低沈嗓音模仿起超跑引擎聲，表示機械表的運作聲音宛如引擎聲、「很迷人」。自陳特別重視時間效率的他，但當被問起是否對女兒也一樣嚴格時，則表情微妙並笑答：「她有自己的tempo」，無形中透露了慈父的溫馨一面。

Coulson野火限量表是與空中消防組織Coulson Aviation合作，透過3D列印打造的碳纖維表殼搭配了如野火、也如勇氣般的橘紅色面盤，加上表款所使用的Caliber 400自動上鍊機芯準確度為每日負3、正5秒，符合瑞士天文台對精確的要求；同場加映的Diver Sixty Five 12H腕表，則具有高抗磁機芯、五日動力儲存、10年保固與10年保養間隔建議，200米的防水性能，將成為水邊玩樂的專業伴手；亮點之一的還有近日甫發表的瓦爾登堡鐵路限量腕表，向表廠鄰近的鐵道致意，表款因而搭配了黑白配色與鐵道式分鐘刻度，強調清楚讀時、運行精確。

高雄義享天地的Watch & Coffe複合概念店，是ORIS近年相當特殊的生活風格店型。開放式、無壓力的空間內將以ORIS迎賓小熊成為精神號召，同時ORIS並擁抱產地友善、生物多樣性的精神，選用宏都拉斯位於瑪爾卡拉地區以永續農法種植的小農咖啡豆「聖荷西咖啡」，其中深焙的風味帶有溫和的酸度飽滿甜度、深烘焙時則散發具有黑巧克力的厚實餘韻。店中除全系列表款外，同時提供咖啡服務，美式咖啡、拿鐵皆有冰熱可選，各為100元與130元，另外提供茶飲與氣泡飲等特調，是瑞士機械表的展示空間、也是愜意的Cafe，再度呼應ORIS的品牌宣言：堅持獨立思考、選擇自己的道路，「Go Your Own Way」。

Divers Sixty-Five 12H Calibre 400腕表皮帶款，94,000元。圖／ORIS提供
Divers Sixty-Five 12H Calibre 400腕表皮帶款，94,000元。圖／ORIS提供
開放式的空間內，讓原本冰冷的機械表有了更有溫度、親切的體驗方式。圖／ORIS提供
開放式的空間內，讓原本冰冷的機械表有了更有溫度、親切的體驗方式。圖／ORIS提供
Coulson限量腕表，3D碳纖維表殼、41毫米、Calibre 400自動上鍊機芯、時間與日期顯示，12萬8,000元。圖／ORIS提供
Coulson限量腕表，3D碳纖維表殼、41毫米、Calibre 400自動上鍊機芯、時間與日期顯示，12萬8,000元。圖／ORIS提供
披上藍色T恤的ORIS小熊，成為ORIS高雄義享天地Watch & Coffee概念店的迎賓小門神。圖／ORIS提供
披上藍色T恤的ORIS小熊，成為ORIS高雄義享天地Watch & Coffee概念店的迎賓小門神。圖／ORIS提供
瓦爾登堡鐵路限量腕表，40毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、指針式日期顯示、停秒裝置、限量1,000只，62,000元，並附旅行收納袋、卡片夾與Hölstein地圖圖紋擦拭布。圖／ORIS提供
瓦爾登堡鐵路限量腕表，40毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、指針式日期顯示、停秒裝置、限量1,000只，62,000元，並附旅行收納袋、卡片夾與Hölstein地圖圖紋擦拭布。圖／ORIS提供
Divers Sixty-Five 12H Calibre 400腕表鍊帶款，10萬元。圖／ORIS提供
Divers Sixty-Five 12H Calibre 400腕表鍊帶款，10萬元。圖／ORIS提供
溫昇豪回憶起拍攝《火神的眼淚》時，火場設備重達近30公斤，更讓他對手上不到65公克的Coulson野火限量碳纖維腕表、印象深刻。圖／ORIS提供
溫昇豪回憶起拍攝《火神的眼淚》時，火場設備重達近30公斤，更讓他對手上不到65公克的Coulson野火限量碳纖維腕表、印象深刻。圖／ORIS提供
使用原木吧台、開放式空間、丹麥家具的ORIS高雄Watch & Coffee專賣店，是南台灣第一間、也是全台第三間。圖／ORIS提供
使用原木吧台、開放式空間、丹麥家具的ORIS高雄Watch & Coffee專賣店，是南台灣第一間、也是全台第三間。圖／ORIS提供

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