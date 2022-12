金！亮！紅！卡地亞獻亞洲限定氣球表 歡喜迎春

新春將至,品牌代表色就是集希紅色的卡地亞(CARTIER),推出一系列以金色、紅色、和璀璨鑽石組成的新作,為新年獻上美好祝福。農曆新年限定的Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表,表圈4點鐘鑲嵌象徵月亮的鑽石,表盤中則錯落10顆代表小星星的的圓形明亮式切割鑽石,搭配象徵卡地亞以及在東方文化中代表好運的亮面紅色鱷魚皮表帶,為新春增添美好寓意與祝福;限定款僅於中國、港澳、海南以及台灣獨賣。

同時全新登場的是剛柔並濟、可甜可鹹的全新Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計款式。系列珠寶結合鮮明造型和流暢動感,演繹雙面風格;新作加倍中間整排的巴黎飾釘數目,兩側飾以活動飾釘,珠寶配戴起來柔韌靈活,是由多達600個不同部件組成,才能確保如此流暢自如。其中鑲鑽款的戒指,更在立體的巴黎飾釘上鋪鑲鑽石,除了需要保持原創設計的精細結構,還要盡可能讓鑽石綻放璀璨光芒,工藝精湛,體現品牌工匠精工細作。