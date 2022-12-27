金！亮！紅！卡地亞獻亞洲限定氣球表 歡喜迎春

新春將至，品牌代表色就是集希紅色的卡地亞（CARTIER），推出一系列以金色、紅色、和璀璨鑽石組成的新作，為新年獻上美好祝福。農曆新年限定的Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，表圈4點鐘鑲嵌象徵月亮的鑽石，表盤中則錯落10顆代表小星星的的圓形明亮式切割鑽石，搭配象徵卡地亞以及在東方文化中代表好運的亮面紅色鱷魚皮表帶，為新春增添美好寓意與祝福；限定款僅於中國、港澳、海南以及台灣獨賣。

同時全新登場的是剛柔並濟、可甜可鹹的全新Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計款式。系列珠寶結合鮮明造型和流暢動感，演繹雙面風格；新作加倍中間整排的巴黎飾釘數目，兩側飾以活動飾釘，珠寶配戴起來柔韌靈活，是由多達600個不同部件組成，才能確保如此流暢自如。其中鑲鑽款的戒指，更在立體的巴黎飾釘上鋪鑲鑽石，除了需要保持原創設計的精細結構，還要盡可能讓鑽石綻放璀璨光芒，工藝精湛，體現品牌工匠精工細作。