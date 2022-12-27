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金！亮！紅！卡地亞獻亞洲限定氣球表 歡喜迎春

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，30毫米玫瑰金鑲鑽腕表配亮面紅色皮革表帶，約53萬元，亞洲限定上市，單次發行。圖／卡地亞提供
Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，30毫米玫瑰金鑲鑽腕表配亮面紅色皮革表帶，約53萬元，亞洲限定上市，單次發行。圖／卡地亞提供

新春將至，品牌代表色就是集希紅色的卡地亞（CARTIER），推出一系列以金色、紅色、和璀璨鑽石組成的新作，為新年獻上美好祝福。農曆新年限定的Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，表圈4點鐘鑲嵌象徵月亮的鑽石，表盤中則錯落10顆代表小星星的的圓形明亮式切割鑽石，搭配象徵卡地亞以及在東方文化中代表好運的亮面紅色鱷魚皮表帶，為新春增添美好寓意與祝福；限定款僅於中國、港澳、海南以及台灣獨賣。

同時全新登場的是剛柔並濟、可甜可鹹的全新Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計款式。系列珠寶結合鮮明造型和流暢動感，演繹雙面風格；新作加倍中間整排的巴黎飾釘數目，兩側飾以活動飾釘，珠寶配戴起來柔韌靈活，是由多達600個不同部件組成，才能確保如此流暢自如。其中鑲鑽款的戒指，更在立體的巴黎飾釘上鋪鑲鑽石，除了需要保持原創設計的精細結構，還要盡可能讓鑽石綻放璀璨光芒，工藝精湛，體現品牌工匠精工細作。

而包包叩頭因為裝飾品牌代表動物美洲豹大受歡迎的Panthère de Cartier美洲豹手提包，也在春節前夕推出全新的Panthere Graphique迷你款紅色鍊帶包，包身採用優質小牛皮中選用最細膩柔韌的部分，鞣製為光澤亮麗的粒面皮革，整體線條嚴謹、比例精確和細節優雅，搭配有象徵吉祥的紅色豹首，更添過年喜氣。同時上市的還有漆有卡地亞經典紅色圖案的Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，可與30毫升玻璃香水瓶補充裝搭配使用，不僅視覺，連嗅覺也一起喜迎新春。

全新Clash de Cartier雙排玫瑰金鋪鑲鑽石戒指，約34萬元。圖／卡地亞提供
全新Clash de Cartier雙排玫瑰金鋪鑲鑽石戒指，約34萬元。圖／卡地亞提供
全新Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計款。圖／卡地亞提供
全新Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計款。圖／卡地亞提供
全新Panthère Graphique迷你款紅色鍊帶包，約90,500元。圖／卡地亞提供
全新Panthère Graphique迷你款紅色鍊帶包，約90,500元。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯演繹全新Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計款式。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯演繹全新Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計款式。圖／卡地亞提供
全新Panthère Graphique迷你款紅色鍊帶包，約90,500元。圖／卡地亞提供
全新Panthère Graphique迷你款紅色鍊帶包，約90,500元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier男士長夾酒紅色小牛皮，金色鍍層飾面，15,900元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier男士長夾酒紅色小牛皮，金色鍍層飾面，15,900元。圖／卡地亞提供
Nécessaire à Parfum卡地亞香水盒新作鏤刻紅色真漆圖案，需經過至少七道工序：從鏤雕金屬到填充真漆，均以人手逐 色逐格完成，直到最後進行細緻入微的拋光處理。圖／卡地亞提供
Nécessaire à Parfum卡地亞香水盒新作鏤刻紅色真漆圖案，需經過至少七道工序：從鏤雕金屬到填充真漆，均以人手逐 色逐格完成，直到最後進行細緻入微的拋光處理。圖／卡地亞提供
全新Clash de Cartier雙排玫瑰金耳環 ，21萬5,000元。圖／卡地亞提供
全新Clash de Cartier雙排玫瑰金耳環 ，21萬5,000元。圖／卡地亞提供
全新Clash de Cartier雙排玫瑰金項鍊 ，73萬元。圖／卡地亞提供
全新Clash de Cartier雙排玫瑰金項鍊 ，73萬元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier男士長夾酒紅色小牛皮，金色鍍層飾面，15,900元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier男士長夾酒紅色小牛皮，金色鍍層飾面，15,900元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，漆有卡地亞經典紅色圖案，可與30毫升玻璃香水瓶補充裝搭配使用，置入香水盒中，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，漆有卡地亞經典紅色圖案，可與30毫升玻璃香水瓶補充裝搭配使用，置入香水盒中，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier男士長夾酒紅色小牛皮，金色鍍層飾面，15,900元。圖／卡地亞提供
Must de Cartier男士長夾酒紅色小牛皮，金色鍍層飾面，15,900元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，漆有卡地亞經典紅色圖案，可與30毫升玻璃香水瓶補充裝搭配使用，置入香水盒中，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，漆有卡地亞經典紅色圖案，可與30毫升玻璃香水瓶補充裝搭配使用，置入香水盒中，系列包括數款香水以供選擇，約13,800元起至24,200元。圖／卡地亞提供
Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，30毫米玫瑰金鑲鑽腕表配亮面紅色皮革表帶，約53萬元，亞洲限定上市，單次發行。圖／卡地亞提供
Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，30毫米玫瑰金鑲鑽腕表配亮面紅色皮革表帶，約53萬元，亞洲限定上市，單次發行。圖／卡地亞提供
女星莉莉柯林斯演繹Panthère de Cartier美洲豹手提包。圖／卡地亞提供
女星莉莉柯林斯演繹Panthère de Cartier美洲豹手提包。圖／卡地亞提供
Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，30毫米玫瑰金鑲鑽腕表配亮面紅色皮革表帶，約53萬元，亞洲限定上市，單次發行。圖／卡地亞提供
Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，30毫米玫瑰金鑲鑽腕表配亮面紅色皮革表帶，約53萬元，亞洲限定上市，單次發行。圖／卡地亞提供

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