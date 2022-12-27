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金！亮！紅！卡地亞獻亞洲限定氣球表 歡喜迎春
新春將至，品牌代表色就是集希紅色的卡地亞（CARTIER），推出一系列以金色、紅色、和璀璨鑽石組成的新作，為新年獻上美好祝福。農曆新年限定的Ballon Blanc de Cartier玫瑰金鑲鑽腕表，表圈4點鐘鑲嵌象徵月亮的鑽石，表盤中則錯落10顆代表小星星的的圓形明亮式切割鑽石，搭配象徵卡地亞以及在東方文化中代表好運的亮面紅色鱷魚皮表帶，為新春增添美好寓意與祝福；限定款僅於中國、港澳、海南以及台灣獨賣。
同時全新登場的是剛柔並濟、可甜可鹹的全新Clash de Cartier雙排巴黎飾釘設計款式。系列珠寶結合鮮明造型和流暢動感，演繹雙面風格；新作加倍中間整排的巴黎飾釘數目，兩側飾以活動飾釘，珠寶配戴起來柔韌靈活，是由多達600個不同部件組成，才能確保如此流暢自如。其中鑲鑽款的戒指，更在立體的巴黎飾釘上鋪鑲鑽石，除了需要保持原創設計的精細結構，還要盡可能讓鑽石綻放璀璨光芒，工藝精湛，體現品牌工匠精工細作。
而包包叩頭因為裝飾品牌代表動物美洲豹大受歡迎的Panthère de Cartier美洲豹手提包，也在春節前夕推出全新的Panthere Graphique迷你款紅色鍊帶包，包身採用優質小牛皮中選用最細膩柔韌的部分，鞣製為光澤亮麗的粒面皮革，整體線條嚴謹、比例精確和細節優雅，搭配有象徵吉祥的紅色豹首，更添過年喜氣。同時上市的還有漆有卡地亞經典紅色圖案的Nécessaires à Parfum卡地亞隨身香水盒，可與30毫升玻璃香水瓶補充裝搭配使用，不僅視覺，連嗅覺也一起喜迎新春。
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