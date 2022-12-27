聯勸捐款衰退 謝盈萱籲「錢歹賺 捐款要最大化的被使用」

年節將至，今年在通膨壓力、經濟預期衰退的狀況下，捐款遭排擠效應影響，成了大家最末位的選擇。聯合勸募官網單筆捐款今年衰退近3成。擔任聯勸愛心大使的雙金影后謝盈萱呼籲大眾先照顧好自己，在許可的能力範圍內響應愛心定存，幫助全台70萬戶弱勢家庭看見立體的未來。

30年來，聯合勸募支持全台不具知名度、募款不易的中小型社福團體，協力推動在地社區的助人服務，每年幫助百萬名弱勢朋友。聯勸統計，今年4至11月官網單筆捐款下降逾29%，減少約725萬元募款收入，但112年度向聯合勸募申請經費共562個社福團體，總需求逾4.3億元。

連2年擔任愛心定存愛心大使的謝盈萱，透過影片和大家分享公益理念，她說，每個人賺錢都不容易，所以一定都希望捐款能被最大化的使用，尤其現在社福團體這麼多，不是每個人都能判斷財務真實性及服務急迫性，這個時候就很需要聯合勸募，幫大家的捐款做好把關並妥適的分配資源，協助全台有著各式各樣需求的弱勢族群，提供他們必要的支持與陪伴。

謝盈萱也說到自己一路走來受到許多幫助，尤其身為演員充分明白完成一部作品需要台前幕後的通力合作，這些被幫助過的經驗促使自己要成為能幫助他人的人。愛心定存就像是一份大家共同的愛心事業，每個人都參與一點，聯勸會把大家的善意好好地揮發效益，在未來的一整年穩定持續的提供服務給台灣最需要朋友，讓每個人都能成為溫暖別人的那雙手。

為了讓弱勢朋友獲得不間斷的服務，聯勸邀請大家響應愛心定存勸募活動，即日起至明年年2月底，以定期定額月捐500元持續12個月或單筆捐款滿6000元，就可獲得30周年專屬製作的「助人咪兔禮物組」，現在更推出改版的造型隨身碟，可愛實用兼具詳情請上活動網站，一起用愛存下弱勢朋友的未來。