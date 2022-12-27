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香奈兒 - 達卡工坊大秀將登東京 紀錄片傳承電影文化

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀創作紀錄片第二篇章。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀創作紀錄片第二篇章。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於12月初於西非塞內加爾的首都達卡（DAKAR）的前司法宮（Palais de Justice）發表2022/23 Métiers d'art工坊系列大秀，並局因日宣布將於2023年6月1日（星期四）移師日本東京舉辦。服飾輪廓主打繽紛活潑的色彩和精緻華麗的珠飾與亮片刺繡，紋理豐富的斜紋軟呢喇叭長褲套裝和綴以花朵圖騰的飄逸洋裝，展現致敬70年代精神的設計主軸。

在創作這系列服裝與大秀的同時，香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）也邀請了邀請法國導演Ladj Ly、蒙費梅伊（Montfermeil）學校與達卡Kourtrajmé電影學校的學生們，為此《香奈兒 – 達卡》大秀拍攝一系列紀錄片，並於日前透過網路陸續發表。系列紀錄片共分4個篇章，紀錄此系列服裝從巴黎發想到於非洲發表的過程各面向。

Kourtrajmé電影學校是由Kim Chapiron、Toumani Sangaré和Romain Gavras於1994年所創立，是一個聚集從事視聽領域工作藝術家的法國協會。自2022年1月至今，Kourtrajmé已於於蒙費梅伊（Montfermeil）、馬賽（Marseille）、馬德里（Madrid）與達卡（Dakar）各地無條件提供電影產業培訓課程。對塞內加爾當地的年輕電影工作者而言，Kourtrajmé電影學校除了是電影藝術與技術培訓中心，也是擴展專業人脈的重要象徵地。此系列於位在康朋街的香奈兒巴黎創意工作室、奧貝維埃大街（Porte d'Aubervilliers） le19M 工坊總部與達卡之間取景拍攝，敘述維吉妮維婭、法國導演Ladj Ly與學生的交流。 

香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀創作紀錄片第四篇章。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀創作紀錄片第四篇章。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀創作紀錄片第三篇章。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀創作紀錄片第三篇章。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀創作紀錄片第一篇章。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀創作紀錄片第一篇章。圖／香奈兒提供

電影 香奈兒 法國

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