建廠以來最高年份！OMAR 13年桶強暨豐收系列NO.4上市

台灣菸酒公司南投酒廠於2008年創建威士忌蒸餾廠，自2013年10月首度推出單桶限量之原桶強度麥芽威士忌以來，廣受各界好評，今年歲末宣布推出「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）」與「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.4）」。前者每瓶建議售價15,800元，一組4瓶，全球限量218組，預計於2023年1月起於特約酒專、南投酒廠及OMAR威士忌館限量釋出販售；後者建議售價2,380元，即日起於OMAR威士忌館、台酒各酒廠展售中心及各大酒專通路均有販售。

「OMAR 13年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）」以珍貴的Solera系統PX雪莉桶進行熟陳，南投酒廠精選4桶酒齡長達13年以上之PX雪莉桶原酒，經過兩種不同雪莉桶的陳年——於西班牙Hogshead雪莉桶中熟陳7至8年，再經Solera系統PX雪莉桶5年以上熟成，以非冷凝過濾單桶原酒限量裝瓶，為目前南投酒廠酒齡最高之威士忌，擁有極為濃郁的葡萄乾、烏梅及黑色漿果的風味，口感圓潤厚實，風味精彩多變，每個桶號都深具特色，值得威士忌鑑賞家細細品評。

延續去年深受酒類蒐藏家好評之「祈福系列」，今年仍舊與墨海樓攜手合作，隆重推出「花間酌趣」系列，精選「東方的馬諦斯」常玉、陳銀輝及蘇憲法等近代知名畫家之花卉畫作——分別為常玉《盆栽》、常玉《荷花》、陳銀輝《向日葵》及蘇憲法《春櫻漫舞》進行聯名，除深具收藏及投資價值外，更象徵台灣挺過疫情後浴火重生，各行各業生機盎然，花開富貴之意。

為了將風味桶精神發揚光大，南投酒廠於2019年首度推出第一款OMAR單一麥芽威士忌豐收系列商品-豐收NO.1，上市後即獲得消費者及威士忌行家的好評。今年度推出的「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.4）」，整體意象以森林調性為主題，除「波本桶」、「泥煤麥芽原酒」、「柳丁酒桶」、「豐收NO.3」外，更首次選用「荔枝酒桶」及「新橡木桶」原酒進行勾兌。

「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.4）」初聞是薄荷及青草氣息，中層展現柑橘、芒果等果香，接著以木質調性收尾，香氣清新優雅，猶如漫步於綠色森林中，空氣裡傳來的一抹芬芳；口感甜潤滑順，中後段帶出橙皮，木質及辛香料風味，彷彿被參天大樹所圍繞，為森林的豐沛生命力深深感動。

本次「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.4）」還有一個隱藏彩蛋，南投酒廠特別於民國111年11月11日裝瓶，除象徵一元復始，萬物豐收之美意，另增加收藏之話題性及趣味性，消費者不妨翻到酒瓶背標，細細玩味一番。

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