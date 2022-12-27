《艾蜜莉》如邪教網友邊追邊罵 莉莉柯林斯戲外強登封

女星莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第三季日前於全球NETFLIX上線，打敗大導演提姆波頓導演的話題新作《星期三》和相當爭議的《哈利王子與梅根》，搶下全球收視冠軍。她在劇中飾演來自美國芝加哥的女子艾蜜莉庫柏來到巴黎時尚界擔任創意網絡行銷。許多網友紛紛表示這齣劇有一種讓人非追下去不可的魔力，猶如邪教（cult），雖然劇中主要角色穿著打扮浮誇到超乎常理的地步，甚至會邊看邊罵，但都抵擋不了這種讓人目不轉睛的「迷因式」穿搭。

莉莉柯林斯本季在劇中的穿搭也沒有讓粉絲失望，即便是來到法國南部最浪漫的薰衣草國度普羅旺斯，這位美國女孩在參觀鄉下城堡時她還是選穿了低胸又挖空的藍底裙裝，足蹬3寸高跟鞋，長長的珍珠項鍊穿過胸前，配上珍珠耳環和TASAKI經典的balance珍珠戒指，與法國帥哥共進午餐。

而戲外也在為新戲大力宣傳的莉莉柯林斯，挟此話題之作強勢登上全世界各地不同時尚雜誌的封面，展現她駕馭各種時尚風格的深厚功力。例如她最新在IG社群上分享的，就是她登上V Magazine雜誌的時尚大片系列，承襲雜誌一貫冷冽酷派的穿著風格，她也佩戴了自己代言的卡地亞（CARTIER）Clash de Cartier系列最新珠寶，幾何建築感的金屬線條和巴黎釘紋，搭配圓潤的黑色縞瑪瑙珠，一樣是浮誇的造型，卻能展現有別於劇中人的甜美俏皮，演繹女王般的氣勢。 莉莉柯林斯佩戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌《V》的封面。圖／摘自藝人IG TASAKI balance era 黃K金珍珠戒指，83,500元。圖／TASAKI提供 Clash de Cartier圓珠飾釘戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石與縞瑪瑙，38萬1,000元。圖／卡地亞提供 Clash de Cartier玫瑰金項鍊。圖／卡地亞提供 莉莉柯林斯在第三季《艾蜜莉在巴黎》劇中配戴TASAKI珠寶。圖／摘自網路 莉莉柯林斯在第三季《艾蜜莉在巴黎》劇中配戴TASAKI珠寶。圖／摘自網路 莉莉柯林斯佩戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌《V》的封面。圖／摘自藝人IG 莉莉柯林斯佩戴卡地亞珠寶登上時尚雜誌《V》的封面。圖／摘自藝人IG