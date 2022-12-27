溫暖迎跨年！全家便利商店限時推「茶葉蛋2顆20元」

本周末即將迎接2023年，隨著疫情解封，全台各縣市緊鑼密鼓地籌備跨年活動，全家便利商店對應各種跨年需求，推出限時3大優惠活動，陪伴大眾溫暖迎新年。

冷冷跨年夜最適合來顆熱呼呼的茶葉蛋，全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出多重現煮蛋優惠，於店舖購買茶葉蛋可享有2顆20元（原價單顆13元）、鼎王麻辣蛋2顆36元（原價單顆20元）；全家便利商店App「隨買跨店取」也同步推出茶葉蛋10顆100元優惠，每位會員每活動檔期限購一組。

歡慶迎接2023年，全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天推出強力優惠，包含使用全盈+PAY可享Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café大杯經典美式咖啡／拿鐵買1送1優惠；全家便利商店會員App「隨買跨店取」同步推出私品茶65元系列62杯特價2,023元（原價4,030元）、Let’s Café大杯特濃美式咖啡74杯特價2,023元（原價4,070元）、Let’s Café大杯特濃拿鐵62杯特價2,023元（原價4,030元），每位會員限購2組，另外也有大杯特濃美式咖啡／拿鐵買1送1優惠。

跨年低溫來襲，全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出FamilyMart Collection發熱衣系列任選2件77折，首推極柔石墨烯發熱衣，溫暖不悶熱、親膚不易靜電，同時還有各式現烤點心、炸物可享2件8折優惠；即日起至2023年2月7日熊麻吉暖暖包第2件6折；即日起至2023年1月10日關東煮任選4件59元。