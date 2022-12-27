快訊

疫情升溫 相隔月餘再破兩萬人！本土今增2萬4427例

一夜回到解放前？大陸「全面放開」 極端解封的疫情錯亂

官員大合照惹「魔獸」不爽走人？球團依賴政府奶水是問題

溫暖迎跨年！全家便利商店限時推「茶葉蛋2顆20元」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出多重現煮蛋優惠，於店舖購買茶葉蛋可享有2顆20元（原價單顆13元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出多重現煮蛋優惠，於店舖購買茶葉蛋可享有2顆20元（原價單顆13元）。圖／全家便利商店提供

本周末即將迎接2023年，隨著疫情解封，全台各縣市緊鑼密鼓地籌備跨年活動，全家便利商店對應各種跨年需求，推出限時3大優惠活動，陪伴大眾溫暖迎新年。

冷冷跨年夜最適合來顆熱呼呼的茶葉蛋，全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出多重現煮蛋優惠，於店舖購買茶葉蛋可享有2顆20元（原價單顆13元）、鼎王麻辣蛋2顆36元（原價單顆20元）；全家便利商店App「隨買跨店取」也同步推出茶葉蛋10顆100元優惠，每位會員每活動檔期限購一組。

歡慶迎接2023年，全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天推出強力優惠，包含使用全盈+PAY可享Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café大杯經典美式咖啡／拿鐵買1送1優惠；全家便利商店會員App「隨買跨店取」同步推出私品茶65元系列62杯特價2,023元（原價4,030元）、Let’s Café大杯特濃美式咖啡74杯特價2,023元（原價4,070元）、Let’s Café大杯特濃拿鐵62杯特價2,023元（原價4,030元），每位會員限購2組，另外也有大杯特濃美式咖啡／拿鐵買1送1優惠。

跨年低溫來襲，全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出FamilyMart Collection發熱衣系列任選2件77折，首推極柔石墨烯發熱衣，溫暖不悶熱、親膚不易靜電，同時還有各式現烤點心、炸物可享2件8折優惠；即日起至2023年2月7日熊麻吉暖暖包第2件6折；即日起至2023年1月10日關東煮任選4件59元。

三五好友聚會餅乾、零食、瓶裝茶飲、冰棒當然不可少，全家便利商店12月28日至2023年1月2日百樣指定商品同品牌、同價位第3件0元，首推WA！COOKIES系列雪糕、黑丸寶可夢嫩仙草、可口可樂ZERO等，買越多省越多。

全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天使用全盈+PAY可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天使用全盈+PAY可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天使用全盈+PAY可享Let’s Café大杯經典美式咖啡／拿鐵買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天使用全盈+PAY可享Let’s Café大杯經典美式咖啡／拿鐵買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天使用全盈+PAY可享Let’s Café大杯經典美式咖啡／拿鐵買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天使用全盈+PAY可享Let’s Café大杯經典美式咖啡／拿鐵買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月28日至2023年2月7日各式現烤點心、炸物可享2件8折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月28日至2023年2月7日各式現烤點心、炸物可享2件8折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月28日至2023年1月2日推出百樣指定商品同品牌、同價位第3件0元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月28日至2023年1月2日推出百樣指定商品同品牌、同價位第3件0元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」12月30日至2023年1月2日限時4天推出私品茶65元系列62杯特價2,023元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」12月30日至2023年1月2日限時4天推出私品茶65元系列62杯特價2,023元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」12月30日至2023年1月2日限時4天推出私品茶65元系列62杯特價2,023元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「隨買跨店取」12月30日至2023年1月2日限時4天推出私品茶65元系列62杯特價2,023元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出多重現煮蛋優惠，於店舖購買茶葉蛋可享有2顆20元（原價單顆13元）、鼎王麻辣蛋2顆36元（原價單顆20元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月28日至2023年2月7日推出多重現煮蛋優惠，於店舖購買茶葉蛋可享有2顆20元（原價單顆13元）、鼎王麻辣蛋2顆36元（原價單顆20元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天使用全盈+PAY可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月30日至2023年1月2日限時4天使用全盈+PAY可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

便利商店 茶葉蛋 跨年

延伸閱讀

高雄跨年商機發揮到極致！副市長史哲：跨2次留客住一晚 啖火鍋賞焰火夯

跨年倒數 蔣萬安：尚未收到總統府元旦升旗邀請

今、明氣溫回升 跨年、迎曙光活動恐因1條件不理想

解封後首次跨年夜！行動傳輸量將再攀高 電信三雄備戰

相關新聞

開春預告！ARTIFACTS敦南「春節年貨小市集」兩日限定

2023年開春去哪玩耍？複合式質感選物店ARTIFACTS敦南旗艦店將在2023年1月特地帶來「春節年貨小市集」兩日限定...

北投旅美食佐味、名湯入沐 五星級溫馨服務暖旅人身心

泉煙裊裊、人造雪花飛落，在北投「大地酒店」，以溫泉和雪花營造北國氛圍待客，以招牌名菜「稻香大地牛」、「湘味剁椒魚頭」款客，更以舒適、靜謐的客房留住旅人的心。在秋末、冬初之時入住「大地酒店」，暖身、暖胃、更暖心。

溫暖迎跨年！全家便利商店限時推「茶葉蛋2顆20元」

本周末即將迎接2023年，隨著疫情解封，全台各縣市緊鑼密鼓地籌備跨年活動，全家便利商店對應各種跨年需求，推出限時3大優惠...

免費看蔡依林演唱會！資生堂國際櫃推超狂優惠送門票

一票難求的「TOYOTA 蔡依林 Ugly Beauty 世界巡迴演唱會 FINALE in TAIPEI 台北最終場」...

神助攻！大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮聯名飾品有戴有保庇

迎接全新的一年、擺脫陰霾，許多人會在過年期間到廟宇走走拜訪神明、祈求保庇；台灣平價飾品品牌紛紛針對大眾開運需求與著名廟宇...

全世界最浪漫的告白 台北101大樓外牆「點燈內容TOP5」揭曉！

台北，許多人心中的夢幻之都，因為她的璀璨亮眼，吸引人們義無反顧奔赴追夢。在林立的高樓中，拔尖傲視的地標「台北101」猶如巨大霓虹燈，一到夜晚外牆還會亮起「七彩點燈」，紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫各代表星期一至星期日，向世界昭告著台北之夜的閃耀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。