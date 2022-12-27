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免費看蔡依林演唱會！資生堂國際櫃推超狂優惠送門票

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
消費者至資生堂國際櫃消費滿額，送或抽蔡依林演唱會門票。圖／資生堂國際櫃提供
消費者至資生堂國際櫃消費滿額，送或抽蔡依林演唱會門票。圖／資生堂國際櫃提供

一票難求的「TOYOTA 蔡依林 Ugly Beauty 世界巡迴演唱會 FINALE in TAIPEI 台北最終場」，如今居然有機會免費拿到票，資生堂國際櫃彩妝成為Ugly Beauty演唱會唯一指定後台彩妝，因此特別推出獨家優惠，2023年1月1日至全台指定櫃點，購買超限量「超進化天后電波持妝組」，消費折後須滿15,800元，且含超進化底妝系列2品，立即獲得價值1,600元的雙人套票，可看1月6～8日的蔡依林演唱會（隨機提供），全台限量70組。

而若是想要碰運氣，2023年1月1日至3日，只要到資生堂國際櫃彩妝消費滿5千元，含任一超進化粉底或粉餅，有機會抽中蔡依林演唱會價值9,800元雙人VIP特區套票，僅有3組機會。

資生堂國際櫃彩妝向來堅持創新，並引領潮流，新推出的超進化底妝系列，涵蓋超進化持久粉底、超進化光感緊緻粉底、超進化持久保濕精華水粉底與超進化持久粉餅。

其中超進化光感緊緻粉底含有超透光粉末、鏡面微晶粒子與多層結構粉末，讓肌膚創造光澤，還能超持妝，底妝還有自動校色調光能力，能隨著當下肌膚狀況與出油，呈現色澤與透光度，整天都容易持妝。

而2023年資生堂國際櫃推出超進化絲絨緞光唇膏，有68%紅花保濕精華，包覆科技色料，讓純色更迷人，而原本3月1日才會全球上市，但因為蔡依林演唱會，台灣搶先全球上市，最推天后色#414焦糖磚紅，塗了就是霸氣十足。

資生堂國際櫃超進化絲絨緞光唇膏#414 焦糖磚紅／1,150元。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂國際櫃超進化絲絨緞光唇膏#414 焦糖磚紅／1,150元。圖／資生堂國際櫃提供

資生堂國際櫃超進化光感緊緻粉底，24小時透亮光澤。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂國際櫃超進化光感緊緻粉底，24小時透亮光澤。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂國際櫃是蔡依林演唱會，唯一指定後台彩妝。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂國際櫃是蔡依林演唱會，唯一指定後台彩妝。圖／資生堂國際櫃提供

演唱會 資生堂

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