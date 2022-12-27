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神助攻！大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮聯名飾品有戴有保庇

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BONNY&READ與大甲鎮瀾宮第三度聯名新年開運飾品系列。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ與大甲鎮瀾宮第三度聯名新年開運飾品系列。圖／BONNY&READ提供

迎接全新的一年、擺脫陰霾，許多人會在過年期間到廟宇走走拜訪神明、祈求保庇；台灣平價飾品品牌紛紛針對大眾開運需求與著名廟宇聯名，推出有神明加持的又時髦有型的設計，還幫你過好爐。小資網購族最愛的BONNY&READ，今年第三度與大甲鎮瀾宮攜手，採用不同顏色的水晶、搭配大甲媽圖像、鎮瀾宮等字樣，共推出三款中性手鍊、六款女戒、八款女用手鍊，以及招財貓擴香禮盒，每一件飾品皆有向媽祖請願加持。vacanza則第二度與鹿港百年古剎天后宮合作，「祈願™．跳兔迎春」系列，包括已經由天后宮過爐的「鹿港天后宮聯名｜祈願™十二生肖純銀手鍊」及「癸卯限量跳兔禮盒」，期望有加持的首飾能為新的一年帶來更多好運！

BONNY&READ X 大甲鎮瀾宮新年開運飾品，善用不同的水晶與彩色礦石，對應到不同能量又兼具美觀，三款中性手鍊以古巴鋼鍊配上編織繩，求財款使用吉祥綠松石與象徵財富的金黃色虎眼石，「逢凶化吉手鍊」則是藍色調的青金石搭配雪花石，「王者風範手鍊」則選用黑瑪瑙加火山岩，主打防小人與增強能量。6款女戒則以純銀鍍白金的線戒鑲嵌5A等級鋯石，鑲嵌蛋白石、月光石、紅剛玉、堇青石、瑞士藍托帕石等具有多種不同屬性與象徵意義的礦石。

8款女用手鍊則以用復古金鍊條搭配不同造型與顏色的晶石，可用水晶為自己帶來氣場轉變，造型時髦還能多款疊戴，搭配出自我風格。除了飾品，BONNY&READ還推出招財貓貓躺著賺擴香禮盒，共兩款檸檬黃與天空藍擴香石做成招財貓造型，配上香根草香氛精，有助於緩解緊張情緒之外，擺放也能改變居家或工作氣場。

而vacanza鹿港天后宮聯名的祈願™系列，十二生肖純銀手鍊，精選2股編織的手工蠟繩與低敏不易褪色的925純銀製成。除了各生肖對應的動物圖像外，今年本命的迎春兔手鍊，不僅點綴5A鋯石，其還裝飾還刻有「天后宮」袖珍字體的吉祥掛件，保庇好運。除了自己的生肖，也可根據五行生肖三合貴人理論組合配戴，消災祈福更開運。天后宮十二生肖手鍊同時推出大人款也有小孩款，親子可一起配戴生肖對鍊。vacanza提供癸卯限量跳兔禮盒包裝，除了自選款祈願™手鍊乙條，更有還包括「祈願™｜迎春兔符袋」和印有字樣「好事發生」的「莫代爾棉祈願款・無痕襪」，是兔年迎春納福送禮首選。

vacanza與「鹿港天后宮」聯名打造「祈願．跳兔迎春」系列，每件飾品都有過過香爐。圖／vacanza提供
vacanza與「鹿港天后宮」聯名打造「祈願．跳兔迎春」系列，每件飾品都有過過香爐。圖／vacanza提供
BONNY&READ招財貓貓躺著賺擴香禮盒，黃或藍色，各999元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ招財貓貓躺著賺擴香禮盒，黃或藍色，各999元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ與大甲鎮瀾宮第三度聯名新年開運飾品系列，採用近年流行的水晶元素、配件上的大甲媽圖像，以及鎮瀾宮等字樣，不但可以搭配服飾，也能運用水晶及晶石能量提振運勢。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ與大甲鎮瀾宮第三度聯名新年開運飾品系列，採用近年流行的水晶元素、配件上的大甲媽圖像，以及鎮瀾宮等字樣，不但可以搭配服飾，也能運用水晶及晶石能量提振運勢。圖／BONNY&READ提供
vacanza真對生肖本命年的「鹿港天后宮聯名｜祈願_．迎春兔．十二生肖純銀手鍊」的手鍊，裝飾上刻有「天后宮」的袖珍字體的綴飾。圖／vacanza提供
vacanza真對生肖本命年的「鹿港天后宮聯名｜祈願_．迎春兔．十二生肖純銀手鍊」的手鍊，裝飾上刻有「天后宮」的袖珍字體的綴飾。圖／vacanza提供
BONNY&READ無限鈔能力戒指，使用堇青石，是一種獨特的幸運石，擁有招來財富的意含，提供1.5到1.8cm四種尺寸，1,200元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ無限鈔能力戒指，使用堇青石，是一種獨特的幸運石，擁有招來財富的意含，提供1.5到1.8cm四種尺寸，1,200元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ萬人景仰手鍊，主打好人氣、貴人運，以紫水晶與太陽石為主，再配上黑瑪瑙、白水晶、藍月光石，提供14或16.5cm長度，1,560元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ萬人景仰手鍊，主打好人氣、貴人運，以紫水晶與太陽石為主，再配上黑瑪瑙、白水晶、藍月光石，提供14或16.5cm長度，1,560元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ財富聚寶盆手鍊，以能提升財運的黃水晶、鈦晶和黃虎眼石為主，再配上白水晶、黑瑪瑙與藍月光石，提供14或16.5cm長度，1,560元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ財富聚寶盆手鍊，以能提升財運的黃水晶、鈦晶和黃虎眼石為主，再配上白水晶、黑瑪瑙與藍月光石，提供14或16.5cm長度，1,560元。圖／BONNY&READ提供
凡於實體或網路通路購買vacanza「鹿港天后宮聯名｜祈願_十二生肖純銀手鍊」即送迎春兔符令，數量有限，送完為止。圖／vacanza提供
凡於實體或網路通路購買vacanza「鹿港天后宮聯名｜祈願_十二生肖純銀手鍊」即送迎春兔符令，數量有限，送完為止。圖／vacanza提供
BONNY&READ今年與大甲鎮瀾宮來到第三度聯名合作，推出新年開運飾品系列。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ今年與大甲鎮瀾宮來到第三度聯名合作，推出新年開運飾品系列。圖／BONNY&READ提供
vacanza「癸卯限量跳兔禮盒」，內容物除了祈願手鍊乙條，更有「祈願｜迎春兔符袋」和印有字樣「好事發生」的「莫代爾棉祈願款無痕襪」共三件。圖／vacanza提供
vacanza「癸卯限量跳兔禮盒」，內容物除了祈願手鍊乙條，更有「祈願｜迎春兔符袋」和印有字樣「好事發生」的「莫代爾棉祈願款無痕襪」共三件。圖／vacanza提供
BONNY&READ我是萬人迷戒指，鑲嵌月光石，提供1.5到1.8cm四種尺寸，1,280元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ我是萬人迷戒指，鑲嵌月光石，提供1.5到1.8cm四種尺寸，1,280元。圖／BONNY&READ提供
vacanza「鹿港天后宮聯名｜祈願_十二生肖純銀手鍊」選用手工蠟繩和低敏不易褪色的925純銀製成。圖／vacanza提供
vacanza「鹿港天后宮聯名｜祈願_十二生肖純銀手鍊」選用手工蠟繩和低敏不易褪色的925純銀製成。圖／vacanza提供
BONNY&READ與大甲鎮瀾宮第三度聯名新年開運飾品系列，共推出三款中性手鍊、六款女戒、八款女用手鍊，以及招財貓擴香禮盒。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ與大甲鎮瀾宮第三度聯名新年開運飾品系列，共推出三款中性手鍊、六款女戒、八款女用手鍊，以及招財貓擴香禮盒。圖／BONNY&READ提供
vacanza「鹿港天后宮聯名｜祈願_十二生肖純銀手鍊」同時推出大人及小孩款的十二生肖純銀手鍊，親子可配戴生肖對鍊。圖／vacanza提供
vacanza「鹿港天后宮聯名｜祈願_十二生肖純銀手鍊」同時推出大人及小孩款的十二生肖純銀手鍊，親子可配戴生肖對鍊。圖／vacanza提供
vacanza生肖手鍊建議可以五行中「三合生肖」理論，選擇相互匹配的另外兩個生肖手鍊配戴，產生互幫互助的氣場。圖／vacanza提供
vacanza生肖手鍊建議可以五行中「三合生肖」理論，選擇相互匹配的另外兩個生肖手鍊配戴，產生互幫互助的氣場。圖／vacanza提供

鹿港天后宮 開運

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