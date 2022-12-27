神助攻！大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮聯名飾品有戴有保庇

迎接全新的一年、擺脫陰霾，許多人會在過年期間到廟宇走走拜訪神明、祈求保庇；台灣平價飾品品牌紛紛針對大眾開運需求與著名廟宇聯名，推出有神明加持的又時髦有型的設計，還幫你過好爐。小資網購族最愛的BONNY&READ，今年第三度與大甲鎮瀾宮攜手，採用不同顏色的水晶、搭配大甲媽圖像、鎮瀾宮等字樣，共推出三款中性手鍊、六款女戒、八款女用手鍊，以及招財貓擴香禮盒，每一件飾品皆有向媽祖請願加持。vacanza則第二度與鹿港百年古剎天后宮合作，「祈願™．跳兔迎春」系列，包括已經由天后宮過爐的「鹿港天后宮聯名｜祈願™十二生肖純銀手鍊」及「癸卯限量跳兔禮盒」，期望有加持的首飾能為新的一年帶來更多好運！

BONNY&READ X 大甲鎮瀾宮新年開運飾品，善用不同的水晶與彩色礦石，對應到不同能量又兼具美觀，三款中性手鍊以古巴鋼鍊配上編織繩，求財款使用吉祥綠松石與象徵財富的金黃色虎眼石，「逢凶化吉手鍊」則是藍色調的青金石搭配雪花石，「王者風範手鍊」則選用黑瑪瑙加火山岩，主打防小人與增強能量。6款女戒則以純銀鍍白金的線戒鑲嵌5A等級鋯石，鑲嵌蛋白石、月光石、紅剛玉、堇青石、瑞士藍托帕石等具有多種不同屬性與象徵意義的礦石。

8款女用手鍊則以用復古金鍊條搭配不同造型與顏色的晶石，可用水晶為自己帶來氣場轉變，造型時髦還能多款疊戴，搭配出自我風格。除了飾品，BONNY&READ還推出招財貓貓躺著賺擴香禮盒，共兩款檸檬黃與天空藍擴香石做成招財貓造型，配上香根草香氛精，有助於緩解緊張情緒之外，擺放也能改變居家或工作氣場。

而vacanza鹿港天后宮聯名的祈願™系列，十二生肖純銀手鍊，精選2股編織的手工蠟繩與低敏不易褪色的925純銀製成。除了各生肖對應的動物圖像外，今年本命的迎春兔手鍊，不僅點綴5A鋯石，其還裝飾還刻有「天后宮」袖珍字體的吉祥掛件，保庇好運。除了自己的生肖，也可根據五行生肖三合貴人理論組合配戴，消災祈福更開運。天后宮十二生肖手鍊同時推出大人款也有小孩款，親子可一起配戴生肖對鍊。vacanza提供癸卯限量跳兔禮盒包裝，除了自選款祈願™手鍊乙條，更有還包括「祈願™｜迎春兔符袋」和印有字樣「好事發生」的「莫代爾棉祈願款・無痕襪」，是兔年迎春納福送禮首選。