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高圓圓美腿兼曬包 Michael Kors紅色小包上手正開運
隨著新一年的即將來到，不少品牌也紛紛推出節慶主體單品。Michael Kors推出2023年農曆新年膠囊系列，除了包含品牌字母格紋、白金紅三色與兔子造型，並邀請中國女星高圓圓穿戴上紅色高跟鞋與品牌Parker包，大秀美腿兼「曬包」。
本次2023農曆新年膠囊系列選擇了以農曆生肖的兔子為主題，並搭配正紅、黑、白等萬用經典色。全系列包含男裝、女裝與配件單品，例如一年四季百搭的小白鞋便搭配印有品牌MICHAEL KORS字樣的格紋圖案，同樣的棋盤格並運用在連帽長袖T恤、皮革斜背包等實搭難用單品；女裝除了展現清新氣息的米色LOGO圓領上衣，另有紅色或紅色格紋的長袖收腰洋裝、翻領洋裝、迷你裙等單品，最超值的則有一款品牌經典Parker腋下包，以紅色皮革搭配Emprie金色裝飾與金色鏈條，另外還可加購墨鏡兔子皮革掛飾，裝酷也賣萌。
想要在新年入手一顆紅色小包？除了Michael Kors外，像是Longchamp的Box-Trot同樣有著方正俐落的輪廓搭配奔馬圖騰的金色Logo，手提、肩背兩用；又像是Coach的Bandit手提包，附有品牌經典的首字母C字環，另有咖啡、墨綠等多色與多種尺寸；最後Weekend Max Mara則有一枚格紋「點心包」，毛茸茸的手感加上討喜的金屬釦環，新春開運？就缺這一包！
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