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高圓圓美腿兼曬包 Michael Kors紅色小包上手正開運

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導

隨著新一年的即將來到，不少品牌也紛紛推出節慶主體單品。Michael Kors推出2023年農曆新年膠囊系列，除了包含品牌字母格紋、白金紅三色與兔子造型，並邀請中國女星高圓圓穿戴上紅色高跟鞋與品牌Parker包，大秀美腿兼「曬包」。

本次2023農曆新年膠囊系列選擇了以農曆生肖的兔子為主題，並搭配正紅、黑、白等萬用經典色。全系列包含男裝、女裝與配件單品，例如一年四季百搭的小白鞋便搭配印有品牌MICHAEL KORS字樣的格紋圖案，同樣的棋盤格並運用在連帽長袖T恤、皮革斜背包等實搭難用單品；女裝除了展現清新氣息的米色LOGO圓領上衣，另有紅色或紅色格紋的長袖收腰洋裝、翻領洋裝、迷你裙等單品，最超值的則有一款品牌經典Parker腋下包，以紅色皮革搭配Emprie金色裝飾與金色鏈條，另外還可加購墨鏡兔子皮革掛飾，裝酷也賣萌。

想要在新年入手一顆紅色小包？除了Michael Kors外，像是Longchamp的Box-Trot同樣有著方正俐落的輪廓搭配奔馬圖騰的金色Logo，手提、肩背兩用；又像是Coach的Bandit手提包，附有品牌經典的首字母C字環，另有咖啡、墨綠等多色與多種尺寸；最後Weekend Max Mara則有一枚格紋「點心包」，毛茸茸的手感加上討喜的金屬釦環，新春開運？就缺這一包！

Weekend Max Mara格紋點心包，21,900元。圖／Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara格紋點心包，21,900元。圖／Weekend Max Mara提供
米色LOGO圓領上衣，17,500元；米色LOGO迷你短裙，11,600元。圖／Michael Kors提供
米色LOGO圓領上衣，17,500元；米色LOGO迷你短裙，11,600元。圖／Michael Kors提供
長袖收腰洋裝，20,600元。圖／Michael Kors提供
長袖收腰洋裝，20,600元。圖／Michael Kors提供
Parker紅色腋下包，22,000元。圖／Michael Kors提供
Parker紅色腋下包，22,000元。圖／Michael Kors提供
Parker紅色腋下包，22,000元。圖／Michael Kors提供
Parker紅色腋下包，22,000元。圖／Michael Kors提供
高圓圓搶先穿戴了Michael Kors的Parker腋下包，展現都會時髦。圖／Michael Kors提供
高圓圓搶先穿戴了Michael Kors的Parker腋下包，展現都會時髦。圖／Michael Kors提供
Box-Trot系列提包紅色款，21,900元。圖／Longchamp提供
Box-Trot系列提包紅色款，21,900元。圖／Longchamp提供
Hudson皮革紅白棋盤格斜背包，15,700元。圖／Michael Kors提供
Hudson皮革紅白棋盤格斜背包，15,700元。圖／Michael Kors提供
Bandit單肩手袋，價格店洽。 圖／COACH提供
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