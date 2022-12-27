聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶先開箱「饗饗新莊店」！ 360度高空環景、獨家5品必吃
被網友譽為「全台最難訂餐廳」之一的高樓層自助餐「饗饗 INPARADISE」自即日起正式進駐新莊宏匯i Tower的39樓。店內延續高空餐廳的特色，以360度的環景落地窗，讓民眾可以一邊遠眺觀音山、新莊市景等景色，一邊享用龍蝦、生魚片等200種特色料理與食材。其中還包含「燒烤豬肋排」、「龍蝦泡芙佐海膽醬」等新莊店限定料理。在開幕當日中午，位席全部滿座，甚至在尚未營業前，門口就已排起數十公尺的排隊人龍。
饗饗新莊店位於39樓，乃是饗賓集團第二高的餐廳。店內共370坪，規劃264席座位。入口處特別以約500顆霓虹燈球，排列出INPARADISE的迎賓燈牆。店內動線採環狀設計，並規劃了8個不同餐區，提供各具特色的風味料理。其中「豐大海」提供海鮮、生魚片的海味餐點；「旬巧原」則是供應法式開胃小點、生菜沙拉。
除此之外，還規劃了「京山」、「大快地」、「炙丘」等餐區，各自供應了燒鵝、港點、歐風料理、肋眼牛排、烤魚、炸蝦等諸多品項。另外在「甜田」與「長飲川」，則是提供法式與日式甜點、冰淇淋與飲品。
業者透露，饗饗提供午餐、下茶與晚餐，每人990～1,999元。其中新開幕的新莊店，依餐期提供有「燒烤豬肋排」、「龍蝦泡芙佐海膽醬」、草蝦佐辣味茄汁」、「星光水信玄餅」、「極韻抹茶塔」等獨家限定餐點。每日開放提供1個月内的預約，但開幕後1個月内的座位均已全滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言