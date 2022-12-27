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搶先開箱「饗饗新莊店」！ 360度高空環景、獨家5品必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
絕佳的高空景色，可以遠眺觀音山、台北101等地標。記者陳睿中／攝影
絕佳的高空景色，可以遠眺觀音山、台北101等地標。記者陳睿中／攝影

被網友譽為「全台最難訂餐廳」之一的高樓層自助餐「饗饗 INPARADISE」自即日起正式進駐新莊宏匯i Tower的39樓。店內延續高空餐廳的特色，以360度的環景落地窗，讓民眾可以一邊遠眺觀音山、新莊市景等景色，一邊享用龍蝦、生魚片等200種特色料理與食材。其中還包含「燒烤豬肋排」、「龍蝦泡芙佐海膽醬」等新莊店限定料理。在開幕當日中午，位席全部滿座，甚至在尚未營業前，門口就已排起數十公尺的排隊人龍。

饗饗新莊店位於39樓，乃是饗賓集團第二高的餐廳。店內共370坪，規劃264席座位。入口處特別以約500顆霓虹燈球，排列出INPARADISE的迎賓燈牆。店內動線採環狀設計，並規劃了8個不同餐區，提供各具特色的風味料理。其中「豐大海」提供海鮮、生魚片的海味餐點；「旬巧原」則是供應法式開胃小點、生菜沙拉。

除此之外，還規劃了「京山」、「大快地」、「炙丘」等餐區，各自供應了燒鵝、港點、歐風料理、肋眼牛排、烤魚、炸蝦等諸多品項。另外在「甜田」與「長飲川」，則是提供法式與日式甜點、冰淇淋與飲品。

業者透露，饗饗提供午餐、下茶與晚餐，每人990～1,999元。其中新開幕的新莊店，依餐期提供有「燒烤豬肋排」、「龍蝦泡芙佐海膽醬」、草蝦佐辣味茄汁」、「星光水信玄餅」、「極韻抹茶塔」等獨家限定餐點。每日開放提供1個月内的預約，但開幕後1個月内的座位均已全滿。

「豐大海」提供許多海味料理。記者陳睿中／攝影
「豐大海」提供許多海味料理。記者陳睿中／攝影
「炙丘」提供有烤香魚等日式炸物、烤物。記者陳睿中／攝影
「炙丘」提供有烤香魚等日式炸物、烤物。記者陳睿中／攝影
港式滷水。記者陳睿中／攝影
港式滷水。記者陳睿中／攝影
甜田區所提供的蜂巢蜂蜜。。記者陳睿中／攝影
甜田區所提供的蜂巢蜂蜜。。記者陳睿中／攝影
新莊店限定「極韻抹茶塔」。記者陳睿中／攝影
新莊店限定「極韻抹茶塔」。記者陳睿中／攝影
甜點提供法式、日式等多種選擇。。記者陳睿中／攝影
甜點提供法式、日式等多種選擇。。記者陳睿中／攝影
新莊店限定「燒烤豬肋排」。記者陳睿中／攝影
新莊店限定「燒烤豬肋排」。記者陳睿中／攝影
民眾可依照喜好挑選手卷食材。記者陳睿中／攝影
民眾可依照喜好挑選手卷食材。記者陳睿中／攝影
新莊店獨家「龍蝦泡芙佐海膽醬」。記者陳睿中／攝影
新莊店獨家「龍蝦泡芙佐海膽醬」。記者陳睿中／攝影
饗饗新莊店共規劃264席座位。記者陳睿中／攝影
饗饗新莊店共規劃264席座位。記者陳睿中／攝影
「京山」提供燒鵝5吃與多種港點。記者陳睿中／攝影
「京山」提供燒鵝5吃與多種港點。記者陳睿中／攝影
限定「星光水信玄餅」（右）。記者陳睿中／攝影
限定「星光水信玄餅」（右）。記者陳睿中／攝影

店內提供多款日式炸物。。記者陳睿中／攝影
店內提供多款日式炸物。。記者陳睿中／攝影
中島式設計的「長飲川」，提供飲品與特調。記者陳睿中／攝影
中島式設計的「長飲川」，提供飲品與特調。記者陳睿中／攝影
店內依料理種類，區分為8個餐區。。記者陳睿中／攝影
店內依料理種類，區分為8個餐區。。記者陳睿中／攝影
壽司區的品項十分豐富。記者陳睿中／攝影
壽司區的品項十分豐富。記者陳睿中／攝影
酥皮濃湯是許多人喜愛的經典湯品。記者陳睿中／攝影
酥皮濃湯是許多人喜愛的經典湯品。記者陳睿中／攝影
生魚片是饗饗賓客必拿的人氣食材。記者陳睿中／攝影
生魚片是饗饗賓客必拿的人氣食材。記者陳睿中／攝影
開幕當日中午，現場就可見到長長的排隊人潮。。記者陳睿中／攝影
開幕當日中午，現場就可見到長長的排隊人潮。。記者陳睿中／攝影
限定「草蝦佐辣味茄汁」。記者陳睿中／攝影
限定「草蝦佐辣味茄汁」。記者陳睿中／攝影
壽司區。記者陳睿中／攝影
壽司區。記者陳睿中／攝影
多樣化的生魚片、壽司，是饗饗的人氣保證。記者陳睿中／攝影
多樣化的生魚片、壽司，是饗饗的人氣保證。記者陳睿中／攝影
「大快地」提供多款西式餐點。記者陳睿中／攝影
「大快地」提供多款西式餐點。記者陳睿中／攝影
多種蝦蟹，適合海鮮控大口享用。記者陳睿中／攝影
多種蝦蟹，適合海鮮控大口享用。記者陳睿中／攝影
視覺效果十足的白蘭地火焰蝦。記者陳睿中／攝影
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饗饗 生魚片

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