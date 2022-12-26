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美樂蒂、艾絲樂小兔來拜年！5款新年禮盒　還能做愛心

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
貓侍推出「貓肥人富」新年禮盒，凡購買一盒，貓侍就將捐出100元。圖／貓侍提供
貓侍推出「貓肥人富」新年禮盒，凡購買一盒，貓侍就將捐出100元。圖／貓侍提供

農曆新年的腳步越來越近，各式各樣的糕餅甜點禮盒也紛紛現身。LADY M今年聯名三麗鷗，推出「My Melody 2023」新年禮盒，SUNFRIEND MOUTH 則推出「Esther Bunny 艾絲樂小兔雪燒奶油蛋糕禮盒」，都見到應景又可愛的兔子元素。另外「開元」攜手「舊振南」，打造聯名款禮盒登場；「貓侍」則是以動物關懷的角度出發，凡購買新年禮盒，就會捐贈100元給流浪貓關懷協會，新春贈禮也能送愛心。

【LADY M】

LADY M今年聯名三麗鷗家族的人氣兔女郎「美樂蒂」，推出「My Melody 2023」新年禮盒。以喜慶紅色櫥櫃造型，打造收藏級糖果禮盒。透明櫥窗內含7層抽屜，包含有包含脆皮可可餅乾、李子風味軟糖可可球、荔枝風味軟糖可可球、柑橘風味軟糖可可球、抹茶風味白巧克力球及覆盆子風味軟糖等6款糖果，還有一款鏤空紅包袋。不論是禮盒外觀、卡片、紅包袋與提袋，處處也都可以見到美樂蒂的可愛模樣。每組3380元，12月31日前皆可預購，售完為止。

【SUNFRIEND MOUTH】

繼Esther Bunny艾絲樂小兔牛奶後，SUNFRIEND MOUTH 再度與韓裔美籍插畫家Esther Kim聯名，推出「Esther Bunny 艾絲樂小兔雪燒奶油蛋糕禮盒」，內含厚雪奶油、粉雪莓莓2種口味各2入，外盒、秉皮上也都印有艾絲樂小兔的俏皮圖樣，每盒原價750元，特價680元，3盒特價1,497元、6盒特價2,394元。加價199元，也可獲得「袋走小兔」透明提袋。另外還有搭配「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒」的組合，每套原價1,600元，特價1,250元。

【開元食品】

開元今年攜手舊振南，聯名推出「巧緻果酥迎春禮盒」，內含有4款舊振南創新小巧水果酥，以及法國百年巧克力品牌「法芙娜」製成的可可碎豆酥、法芙娜巧克力棒，可以享受到不同點心帶來的香甜風味，每盒售價750元，僅限於1月3日前於全家便利商店型錄預購。

【貓侍】

長期與台灣流浪貓關懷協會合作的「CATPOOL 貓侍」，推出「貓肥人富」新年禮盒，內含有花生牛軋糖、娃娃酥心糖等2款點心，還有簡約設計的小木盤，可作為點心盤使用，每組680元。凡購買一組「貓肥人富」新年禮盒，貓侍就將捐贈100元贊助社團法人台灣流浪貓關懷協會，進行每月全台贈糧，將每筆消費轉化成待家貓咪的一份溫暖。

【大武山牧場】

大武山牧場本次攜手「日青優格」推出「綜合莓果 蛋入蛋捲」，標榜添加了蒐集7種莓果營養的莓果粉，有著酸甜的果香，適合女性消費者品嚐，每盒160元。另外還有聯名肉桂捲品牌「胖死我太太」，以招牌的肉桂粉打造「黑糖肉桂 蛋入蛋捲」，擁有撲鼻的肉桂香氣，每盒160元。同時並有集結兩種口味的「莓好珍桂 蛋入禮盒」，每盒600元。

大武山牧場攜手「日青優格」、「胖死我太太」等品牌，推出不同口味的聯名蛋捲。圖／大武山牧場提供
大武山牧場攜手「日青優格」、「胖死我太太」等品牌，推出不同口味的聯名蛋捲。圖／大武山牧場提供
LADY M今年聯名三麗鷗家族的人氣兔女郎「美樂蒂」，推出「My Melody 2023」新年禮盒。圖／LADY M提供
LADY M今年聯名三麗鷗家族的人氣兔女郎「美樂蒂」，推出「My Melody 2023」新年禮盒。圖／LADY M提供
SUNFRIEND MOUTH推出「Esther Bunny 艾絲樂小兔雪燒奶油蛋糕禮盒」，每盒原價750元，特價680元。圖／SUNFRIEND MOUTH提供
SUNFRIEND MOUTH推出「Esther Bunny 艾絲樂小兔雪燒奶油蛋糕禮盒」，每盒原價750元，特價680元。圖／SUNFRIEND MOUTH提供

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