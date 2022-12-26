經典法料與東方味交融的奢華饗宴 樂斐冬季菜單登場

開幕週年、今年甫獲「500盤」4個盤子肯定的樂斐（LOPFAIT）法式餐廳，推出全新冬季菜單。主廚鄭裕錞 ( Josh Cheng ) 擷取冬季節慶的意象為發想，透過凝結當季美好滋味的阿爾巴白松露、黑松露、日本鳥取松葉蟹、馬糞海膽、鰻魚、乳鴿、鴨肝等高級食材，連結東方韻味，在正統法式料理手法中綴以東方人熟悉的元素，帶來令人驚喜的風味。這一季冬季套餐全套含開胃小點、前菜、主菜、甜點等共10道菜式，另搭配二款佐餐麵包，共有三款主菜——紐西蘭鹿紐約客、屏東乳鴿Pithivier、日本A4和牛菲力可供選擇，每套 3,980 元～5,280 元+10%。

為展現年末節慶氛圍，主廚鄭裕錞特別精選法國香檳區擁有二百年歷史的酒莊「博憶如愛酒莊 ( Champagne Bauget-Jouette )」，嚴選該批次釀造的「博憶如愛經典白香檳」與「博憶如愛年份黑中白香檳」共兩款香檳，即日起至2023年1月10日，特別提供香檳單杯服務，「博憶如愛經典白香檳」單杯400元、單瓶3,080元，「博憶如愛年份黑中白香檳」單瓶4,680元。

法料餐廳要在號稱「Fine Dining」一級展區的台北大直站穩腳步，並不是一件容易的事，樂斐開幕短短一年，不但已匯聚出口碑，有了名鎮江湖的招牌菜，也經營出一群樂於一再回訪的熟客；自10月份起，樂斐更響應聯合國推動的「世界糧食日World Food Day（WFD）」，於每月雙週二推出「續食午間套餐」（每套1,980 元+10%），並將套餐10%金額收益，捐款給「台灣全民食物銀行協會」，在實踐主廚鄭裕錞「零剩食（Zero-Waste Cooking）」的理念之際，也同時為地球永續盡一份心意。

至於在菜品方面，歷經一年時光淬煉，主廚鄭裕錞更是揮灑自如，益發成熟精煉，在東方味與正統法料間悠遊玩味，不斷激盪出令人驚豔的火花。在冬季菜單中，開胃小點三品以酸甜滋味的「草莓番茄冷湯球」開場，鮮味十足的「蟹肉 Taco」接棒，緊接著是帶有焦化奶油甜香與百香果酸香尾韻的「鰻魚捲心酥」，風味由清爽到濃厚，讓人食慾大開。

草莓番茄冷湯球。圖／樂斐提供。

冷前菜「冬季大根」將日本白蘿蔔與鮮奶油、牛奶一同熬煮後打成泥過篩，製成口感細緻的奶酪；再加入刨成薄片的夏威夷豆、浸漬檸檬汁的秋葵籽，以及哈密瓜球等食材，最後點上西班牙初榨橄欖油引領出高雅苦韻。整道菜優雅細膩，自帶仙氣，令人一見傾心。

冬季大根。圖／樂斐提供。

熱前菜「鳥取松葉蟹鉗」靈感來自香港富豪人家喜慶時品嚐的「蟹肉蛋白琵琶燕」，主廚鄭裕錞嚴選日本四大蟹之一的日本鳥取縣松葉蟹，以天婦羅的概念設計，取出完整蟹鉗後酥炸，將蟹身肉加入蛋白打發製成蟹餅，並且以日本馬糞海膽與法國黃酒製作傳統醬汁沙巴雍，完全彰顯出冬季食材的奢華豐美。

鳥取松葉蟹鉗。圖／樂斐提供。

「尼斯沙拉」是法國傳統尼斯沙拉的「台味變奏版」，白綠相間的豆莢乳酪片底下，是鮪魚、軟絲，以及浸漬於五印醋的黑蒜醬，底層是鷹嘴豆泥，將豆莢乳酪片敲碎後均勻拌食，酸鹹香氣間，為法料注入一縷台魂。

尼斯沙拉。圖／樂斐提供。

「孢子芥菜」將過年圍爐必吃的長年菜，改以同屬芥菜的冬季限定娃娃菜，用法式傳統的奶油慢煮，以香草蒔蘿、茴香點綴，搭配煙燻淡菜製成的美乃滋、羊肉熬煮成的肉汁享用，展現東方意涵融合法式技法的高雅滋味。

孢子芥菜。圖／樂斐提供。

法料當中極少以辣味為主幹，「船釣油帶」採用比白帶魚體積更大的油帶，去骨後再將片好的魚肉重疊成厚度，以炭直接高溫炙燒表皮帶出香氣。醬汁的栗子南瓜在發酵後與薑帶出獨特百香果的甜香，並在醬汁內加入西班牙辣腸磨成細粉，在魚肉鮮甜中不斷接收來自醬汁的辣味襲擊，吃起來香辣過癮，不亦快哉。

船釣油帶。圖／樂斐提供。

主廚鄭裕錞自餐廳開幕以來便十分拿手的招牌菜之一「小牛胸腺」，到了這一季，又有令人完全意想不到的全新風貌。本季「澳洲小牛胸線」以粵菜「蝦籽柚皮」為概念發想，小牛胸線先以新鮮柚皮加入蔬菜、辛香料燉煮，完成後裹上蛋液再香煎至酥脆，包覆著香軟帶黏度的肉質，與搭配芥末籽、柚子果肉、扁實檸檬的醬汁，撞擊出別開生面的豐富滋味，令人拍案叫絕。

澳洲小牛胸線。圖／樂斐提供。

過去幾年屏東乳鴿這項食材在國內Fine Dining餐廳受到主廚們的喜愛，尤其冬季的乳鴿分外肥美，主廚鄭裕錞這次將屏東乳鴿做成主菜「屏東乳鴿Pithivier」。鄭裕錞表示，「乳鴿派源自法國中北部小鎮的皮蒂維耶酥皮餅（Pithiviers），與國王派的作法雖類似，但內餡填入鴨肝等食材而有所不同。」樂斐這次的版本，是將冬季的黑松露、鴨肝、紹興醃製的乳鴿胸等依序藏進派皮內，並以風味細緻的雞肉慕斯填滿內餡，烤製出入口滿載幸福感的扎實肉派。

屏東乳鴿Pithivier。圖／樂斐提供。

主餐之後，甜點主廚戴峻弘（火車）安排的是將養身概念帶入的甜點「蓮子」，以溫和的蓮子做成口感細緻綿密的蓮子泥，搭配桂花及無花果，再加上富有熟果香及炭焙香的紅烏龍茶，製成乳脂感較重冰淇淋，溫潤中還融合了紅烏龍茶的醇厚滋味，相得益彰。

蓮子。圖／樂斐提供。

餐後請教主廚鄭裕錞，為什麼在主菜「屏東乳鴿Pithivier」當中，是以紹興酒來醃製乳鴿胸，而不是法國黃酒？鄭裕錞說，法國黃酒已經在熱前菜「鳥取松葉蟹鉗」當中，用來製作沙巴雍醬汁了，「所以主菜要用不一樣的」，一派瀟灑自信。讓人不能不開始期待，鄭裕錞在下一季的菜單中，又會為饕客帶來什麼樣的驚喜？