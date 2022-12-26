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耶誕傳愛 新光保全攜手台灣世界展望會創造正向循環
歲末年終送暖，新光保全在耶誕節前夕舉辦耶誕公益義賣活動，今年特別攜手「台灣世界展望會」一同設攤響應，活動結合「環保、助人、關懷」等議題，期以實際行動將暖心聖誕禮送予孩童，讓更多孩子能安心過年迎接新希望。同時，以實際行動支持公益團體「蒙恩聽障烘焙坊」，發送耶誕小禮給全體同仁，讓愛與善循環不間斷。
追求公司永續成長一向是新光保全的使命，故而非常重視與同仁之間的溝通，在這充滿祝福與感恩的季節，為感謝同仁辛勞，新光保全舉辦團隊感謝週活動，邀請同仁將對新保未來的期許與願景回饋給董事長，致力使客戶、同仁、股東三贏，以獲得社會肯定。展望未來，新光保全將持續發揮ESG正向影響力，落實企業善盡社會責任的理念，讓社會充滿正能量，為企業永續發展樹立良好典範，亦盼各界能一起響應善行義舉，共同參與扶助弱勢的行列。
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