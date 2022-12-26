華麗風、甜美復古格調，從年末派對到應景的3大穿搭指南！

迎接即將到來元旦假期、農曆過年，因應不同聚會與對象所需要的穿搭造型，你都準備好了嗎？不管是需要賞雪時的亮眼禦寒裝備，還是需要華麗現身派對，以及成為相聚時的焦點，在MAX&Co.和Weekend Max Mara、iBLUES都能找到最合適的搭配單品。

冷冷的冬天，該怎麼穿出時髦的節慶穿搭？拋開紅色與綠色的刻板印象，穿上iBLUES的Do You Speak Love系列，以鮮豔色彩、復古字體，從單品到配色輕鬆打造時髦與保暖兼具造型，點亮與眾不同的穿搭品味。這系列女裝以大膽色彩為主軸，碰撞出獨一無二穿搭，加上特製專屬Logo與「LOVE」字樣 布標，輔以60、70年代，炫目迷幻的groovy復古字體抒寫，透過滿版暈染式色彩呈現，變化出甜美又充滿活力的組合。iBLUES還把最夯的橙橘與草莓奶油粉，運用在這系列中，打造不規則撞色條紋，設計出既特殊又搶眼的毛衣款式。

去北國度假卻不知道怎麼穿嗎？Weekend Max Mara推出一系列冬季Holiday系列商品，讓人不用煩惱禦寒搭配。圖／華敦國際提供

而面對各式的聚餐、尾牙或派對，首推釋放強大氣場的最佳裝束，MAX&Co.以百搭極光灰和經典黑為主，配以細節點綴，將嫵媚性感的露背天鵝絨洋裝和率性格調的天鵝絨連身褲的特色凸顯，加上腰部立體抓皺設計，可隨心變化的綁帶，十分考究細節。正式場合絕不可少的天鵝絨西裝套裝，經由MAX&Co.的重新詮釋，將金色的面料結合天鵝絨的毛羽，讓穿著者舉手投足間盡情散發迷人奢華效果。另外，金屬塗層表面的A-Line短裙，將丹寧布紋與手工刷色襯托得更加鮮明，上身可選搭亮片花式針織衫，利用背後的蝴蝶結綁帶增添甜美風貌。

冷冷的冬天，該怎麼穿出時髦的節慶穿搭？拋開紅色與綠色的刻板印象，現在穿上iBLUES的Do You Speak Love系列。圖／華敦國際提供

去北國度假卻不知道怎麼穿嗎？Weekend Max Mara推出一系列冬季Holiday系列商品，讓人不用煩惱禦寒搭配。其中粉紅色調的羽絨外套洋溢清新甜美氣質，另外同系列還有多款不同材質可供搭配選擇，像是羅紋領圍的針織拼接外套，充滿了英倫風情；漆皮尼龍材質的羽絨外套充滿科技率性感，舒適膨鬆的觸感是冬日中最溫暖元素。而以黑底搭配為主的水牛格紋，也是Weekend Max Mara冬季Holiday系列的主打商品，格紋連帽斗篷大衣運用和服袖和貼邊前袋為主要設計，不僅可禦寒，還可修飾身材，非常適合各種體型的女生穿搭。

iBLUES不規則撞色條紋針織衫，14,100元。圖／華敦國際提供

MAX＆Co.天鵝絨西裝外套，17,900元。圖／華敦國際提供

Weekend Max Mara粉色運動風羽絨外套，48,600元。圖／華敦國際提供

Weekend Max Mara連帽斗篷大衣，23,100元。圖／華敦國際提供

MAX＆Co.極光灰天鵝絨波卡圓點洋裝，11,600元。圖／華敦國際提供