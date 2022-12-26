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抵禦寒冬能抗老！香奈兒新推1號紅色山茶花豐潤乳霜

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜，質地絲滑一抹好吸收，讓肌膚瞬間鎖水保濕。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜，質地絲滑一抹好吸收，讓肌膚瞬間鎖水保濕。圖／香奈兒提供

在寒意中依然綻放的紅色山茶花，冷冽中更顯得嬌豔欲滴，也象徵著在寒冬中茁壯，散發出獨有魅力的美麗時刻。而香奈兒研究團隊萃取出紅色山茶花活能萃取，並以100%天然萃取技術，打造品牌首款含有山茶花神經醯胺的抗老修護品，造就香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜的誕生，在山茶花吐露芬芳之際，為冷不防的寒意帶來更上一層的保濕及呵護。

紅色山茶花蘊含蘊含強大生命力，在寒冬中持續開枝散葉，綻放出美麗的花朵，周而復始得繁衍與再生；香奈兒研究團隊所萃取出的山茶花神經醯胺，成為1號紅色山茶花豐潤乳霜的重要成分。神經醯胺是存在於皮膚的一種脂質，並能幫忙防禦肌膚，免受外界傷害，還能鎖住水分，但隨著年齡增長也會逐漸破壞與減少生成。

香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜中，也添加核心成分「山茶花活能萃取」，讓肌膚重新恢復活力，除山茶花神經醯胺，還有從萃取自山茶花微生物相的畢赤酵母菌，讓肌膚獲得雙重防護，面對寒冷多變的天氣，內含的山茶花精油，讓肌膚鎖水保濕，一抹就能感受感受找回青春妹億。

質地細緻且好吸收的的香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜，使用時也不感油膩，有著紅色山茶花的芬芳，在保護肌膚的同時，也療癒在保養當下，讓肌膚滋潤抵禦寒冬之外，也讓嗅覺被暖暖的療癒起來，為自己綻放出寒冬的肌膚有氧魅力。

香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜添加獨家寒冬配方，讓肌膚在寒冬裡有更上一層的呵護。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜添加獨家寒冬配方，讓肌膚在寒冬裡有更上一層的呵護。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜，一抹讓肌膚完美重現紅色山茶花的肌膚綻放魅力。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜，一抹讓肌膚完美重現紅色山茶花的肌膚綻放魅力。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜50g／4,000元、補充瓶50g／3,320元，2023年1月6日上市。記者劉小川／攝影
香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜50g／4,000元、補充瓶50g／3,320元，2023年1月6日上市。記者劉小川／攝影

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