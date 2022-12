到期點數用完沒？HAPPY GO推卡友兌點加碼優惠 捐點再抽電動機車

歲末年終App點數到期倒數一週,HAPPY GO集結集團優勢,攜手遠東集團眾多通路推出眾多優惠兌點折扣好康,包括遠東百貨的50點兌30元紅利金,遠企購物中心的點點變現金等活動。另外,也鼓勵卡友直接於HAPPY GO App的樂券專區兌換各類生活商品或餐飲咖啡券,兌換還有機會抽2023點。消費之餘若有零碎剩餘點數,只要透過HAPPY GO App捐點為9大公益團體扶助的弱勢兒童歲末送暖,還有機會抽中Gogoro環保電動機車。

遠東百貨壓軸加碼推出「5日快閃限量兌點活動」,自12月27日起至12月31日止,只要持HAPPY GO卡及身分證件正本至遠東百貨客服中心,即可辦理50點兌換「30元紅利券」的限時好康兌點活動,全台限量30萬份,每個身分證字號可兌換20份,紅利券可於112年1月1日起至1月31日期間在百貨服飾專櫃使用,新年買新衣超值優惠,卡友千萬別錯過。

遠企購物中心則是自12月29日起至1月1日止,以HAPPY GO點數10點即可兌換「50元弘前展抵用券乙張」,限量100份,每個身分證字號限兌換2份。此外,12月29日起至1月15日止再加碼推出好康3:2兌點優惠,只要以HAPPY GO 300點即可兌換「200元HAPPY GO抵用券」,折扣上限50%,全台限量200份,每個身分證字號限兌換3份,新年採買伴手禮就趁這一波。

另外,於HAPPY GO App一站式購物「樂券」專區也推出「年末最佳兌點攻略」活動,即日起至12月31日使用App樂券專區進行任一兌點活動就有機會抽中HAPPY GO 20點,在「兌換大組數」或「紅配綠商品」專區進行兌點再抽100點,累積兌換滿5,000點再抽2,023點。此外,更攜手星巴克推出「聖誕限定優惠」,活動期間在星巴克專區進行任一兌點即可獲得5點,滿2次兌點再抽聖誕馬克杯。

開車的卡友,還可以把握車麗屋汽車百貨推出1:1「豪禮速發年終慶活動」,即日起至12月31日止,在車麗屋消費兌換HAPPY GO 100點就有機會抽中HAPPY GO 100點,限量300名。針對尚未申辦HAPPY GO與車麗屋的聯名卡民眾,年底前申辦還可獲得HAPPY GO 100點。