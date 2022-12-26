G-Shock新表大玩雷雕、鍍色工藝 讓你擁有「上帝視角」看地球！

CASIO旗下G-SHOCK在年末之際，再度採用GM-110系列表款為基礎，加上雷射雕刻、電鍍色彩等技巧，把地球特徵濃縮到表盤與表圈上，讓配戴者彷彿擁有「上帝視角」。而看準國境解封，眾人紛紛重啟洲際旅行的熱潮到來，BULOVA適時的獻上了GMT兩地時間新表，使人在異地能夠快速掌握資訊，恣意穿梭在時區走廊之間。

G-SHOCK的GM-110系列表款，以強悍外觀與大表徑著稱，是許多男性消費者的最愛。此次，品牌運動了嫻熟的電鍍技巧，以及雷射雕刻等工藝，將從宇宙俯視地球的視角，重現於全新的GM-110EARTH-1A表款上。因此，一眼就可見超大型金屬表圈經藍色IP處理象徵浩瀚無邊的湛藍海洋，並用雷射雕刻出的銀色紋路點綴成天空中雲彩，搭配表盤中寓意陸地的綠色Y字形狀零件。不僅如此，背蓋也以日本為中心，雕刻上夜間地球圖樣，外盒包裝則為以藍白點點的設計，融合各種元素形成一只自浩翰宇宙擷取靈感的手表。

看準國境解封，眾人紛紛重啟洲際旅行的熱潮到來，BULOVA適時的獻上了GMT兩地時間新表。圖／CITIZEN提供

「元旦連假、農曆新年，你有沒有要出國玩？」相信已經成為近日朋友、家人相聚時討論的話題。因此BULOVA乘著這股旅行的熱潮推出GMT兩地時間96B385及97B210機械腕表，也是品牌首款具備只是第二時區的機械腕表，值得一提的是，不同於其他同樣功能的表款，BULOVA的96B385及97B210機械腕表，可以把「家鄉時間」與「旅行地時間」分開調整，使用便利。並以表盤6點鐘方向紅色GMT字樣呼應GMT指針色調，在識別上更為直覺。而且，BULOVA透過等距方位投影法，將世界地圖濃縮在表盤上，極具翱翔世界的氣息。

G-SHOCK GM-110EARTH-1A腕表，9,800元。圖／CASIO提供

全新的GM-110EARTH-1A表款，背蓋也以日本為中心，雕刻上夜間地球圖樣。圖／CASIO提供

GMT兩地時間96B385腕表，精鋼表殼，約26,800元。圖／CITIZEN提供