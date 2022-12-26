3步驟、10分鐘輕鬆上菜 全家「Fami煮煮」百道美味料理拯救料理小白
疫情讓民眾待在家的時間平均多了1小時，打掃、追劇、料理的頻率也隨之變高，根據國際與台灣家庭消費調查顯示，超過5成家庭每周開伙次數3天以上，尤以晚餐時段佔比最高，為了解決忙碌上班族、料理小白下廚最大痛點，全家宣布推出「Fami煮煮」下廚懶人包，主打「零備料、不動刀、免砧板」概念，透過全家App一指訂購，買回家只要3步驟、10分鐘以內，即使零廚藝，只要會開火就能輕鬆端出美味料理零失誤。
全家全新時短料理「Fami煮煮」系列共推出包含肉類、海鮮與特色料理、蔬菜、主食及湯品等近百道料理，每道約2～3人份量，價格帶為88元至298元不等，有別於傳統調理包覆熱美味度容易打折扣，「Fami煮煮」懶人包裡提供已經預先切洗處理的新鮮食材、調味醬料、蔥蒜辣椒等都一應俱全，並且事先精準計算調味比例與料理步驟，消費者只要照著袋內隨附的食譜卡進行調理，就可以輕鬆煮出金沙豆腐、糖醋雞丁等步驟繁複的功夫菜。
現在只要從全家App「Fami煮煮」專區下單選購，當天晚上8點前下單後天即可取貨的免運服務，亦開放指定取貨日期，可於全台4,100家店舖中自選取貨店。即日起至2023年2月28日，凡首次購買「Fami煮煮」可獲得全家50元購物金，每購買1道料理可再於「集章趣」獲得1章，集滿10章可兌換百元購物金，目前還有有機青菜10元的限量優惠活動，一站購齊餐桌料理需求。
全家便利商店總經理薛東都表示，「Fami煮煮」除了可從App內訂購，近期也會於FamiSuper選品超市店上架進行販售，未來更會與外送平台合作上架，提供更便利多元的選購方式。
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