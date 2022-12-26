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跨年吃鱈場蟹湯咖哩、老虎蝦豬排飯！還能加碼送蛋糕
聖誕節的剛過，馬上就要迎來跨年。慕里諾餐飲集團集結旗下的北海道Suage湯咖哩、BEPPIN PASTA、勝勢豬排等品牌，自即日起至1月2日期間，推出一系列快閃優惠活動，其中包含加入鱈場蟹腳的「鱈場蟹湯咖哩」，還有「老虎蝦腰內豬排」等不同品項，讓民眾享受年末美食時光。
Suage北海道湯咖哩專門店自即日起至1月2日期間，限定快閃推出「鱈場蟹湯咖哩套餐」選用日本鱈場蟹蟹腳作為主角，搭配上醇厚的湯咖哩一起上桌，只要輕輕一撥，就能品嚐到飽滿鮮甜的蟹肉，每份520元，採每日限量販售，台北統一時代店、美麗華店、台南三井店同步開賣。
主打生鮮義大利麵、爐烤披薩的「BEPPIN PASTA」，至1月2日期間，推出「雙人超值分享餐」，內含超值海鮮滿滿沙拉、香煎究好豬里肌、紫蘇風味蒜辣鮮蝦麵、雞肉牛肝菌菇奶油燉飯、香草米戚風蛋糕等料理，每套1,299元，並且再加贈價值150元的「4吋巴斯克起士蛋糕」1個。台北統一時代店、龍江店、美麗華店均適用。
「勝勢豬排」則是在活動期間推出「老虎蝦腰內豬排套餐」，選用長達30公分的老虎蝦，以紅麴炸粉搭配綠色羅勒塔塔醬的組合，營造出多彩的季節喜氣，還有究好豬腰內豬排相佐，一次享受海陸滋味，每套699元。至於「杏桃鬆餅屋」則是推出4人套餐，包含了HONOLULU熔岩鬆餅、舒肥雞肉凱薩沙拉、巴爾薩醋蜂蜜雞排鬆餅、焗烤舒肥雞白醬松露筆管麵、辣牛肉醬切達起士薯瓣、義式炒時蔬等品項，還有160元的飲料4杯，每套原價2,010元，特價1,899元。
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