跨年吃鱈場蟹湯咖哩、老虎蝦豬排飯！還能加碼送蛋糕

聖誕節的剛過，馬上就要迎來跨年。慕里諾餐飲集團集結旗下的北海道Suage湯咖哩、BEPPIN PASTA、勝勢豬排等品牌，自即日起至1月2日期間，推出一系列快閃優惠活動，其中包含加入鱈場蟹腳的「鱈場蟹湯咖哩」，還有「老虎蝦腰內豬排」等不同品項，讓民眾享受年末美食時光。

Suage北海道湯咖哩專門店自即日起至1月2日期間，限定快閃推出「鱈場蟹湯咖哩套餐」選用日本鱈場蟹蟹腳作為主角，搭配上醇厚的湯咖哩一起上桌，只要輕輕一撥，就能品嚐到飽滿鮮甜的蟹肉，每份520元，採每日限量販售，台北統一時代店、美麗華店、台南三井店同步開賣。

主打生鮮義大利麵、爐烤披薩的「BEPPIN PASTA」，至1月2日期間，推出「雙人超值分享餐」，內含超值海鮮滿滿沙拉、香煎究好豬里肌、紫蘇風味蒜辣鮮蝦麵、雞肉牛肝菌菇奶油燉飯、香草米戚風蛋糕等料理，每套1,299元，並且再加贈價值150元的「4吋巴斯克起士蛋糕」1個。台北統一時代店、龍江店、美麗華店均適用。