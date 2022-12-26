快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年吃鱈場蟹湯咖哩、老虎蝦豬排飯！還能加碼送蛋糕

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
Suage北海道湯咖哩專門店推出「鱈場蟹湯咖哩套餐」，每份520元。圖／慕里諾提供
Suage北海道湯咖哩專門店推出「鱈場蟹湯咖哩套餐」，每份520元。圖／慕里諾提供

聖誕節的剛過，馬上就要迎來跨年。慕里諾餐飲集團集結旗下的北海道Suage湯咖哩、BEPPIN PASTA、勝勢豬排等品牌，自即日起至1月2日期間，推出一系列快閃優惠活動，其中包含加入鱈場蟹腳的「鱈場蟹湯咖哩」，還有「老虎蝦腰內豬排」等不同品項，讓民眾享受年末美食時光。

Suage北海道湯咖哩專門店自即日起至1月2日期間，限定快閃推出「鱈場蟹湯咖哩套餐」選用日本鱈場蟹蟹腳作為主角，搭配上醇厚的湯咖哩一起上桌，只要輕輕一撥，就能品嚐到飽滿鮮甜的蟹肉，每份520元，採每日限量販售，台北統一時代店、美麗華店、台南三井店同步開賣。

主打生鮮義大利麵、爐烤披薩的「BEPPIN PASTA」，至1月2日期間，推出「雙人超值分享餐」，內含超值海鮮滿滿沙拉、香煎究好豬里肌、紫蘇風味蒜辣鮮蝦麵、雞肉牛肝菌菇奶油燉飯、香草米戚風蛋糕等料理，每套1,299元，並且再加贈價值150元的「4吋巴斯克起士蛋糕」1個。台北統一時代店、龍江店、美麗華店均適用。

「勝勢豬排」則是在活動期間推出「老虎蝦腰內豬排套餐」，選用長達30公分的老虎蝦，以紅麴炸粉搭配綠色羅勒塔塔醬的組合，營造出多彩的季節喜氣，還有究好豬腰內豬排相佐，一次享受海陸滋味，每套699元。至於「杏桃鬆餅屋」則是推出4人套餐，包含了HONOLULU熔岩鬆餅、舒肥雞肉凱薩沙拉、巴爾薩醋蜂蜜雞排鬆餅、焗烤舒肥雞白醬松露筆管麵、辣牛肉醬切達起士薯瓣、義式炒時蔬等品項，還有160元的飲料4杯，每套原價2,010元，特價1,899元。

「杏桃鬆餅屋」推出4人套餐，每套原價2,010元，特價1,899元。圖／慕里諾提供
「杏桃鬆餅屋」推出4人套餐，每套原價2,010元，特價1,899元。圖／慕里諾提供
BEPPIN PASTA「雙人超值分享餐」，每套1,299元，再加贈價值150元的「4吋巴斯克起士蛋糕」1個。圖／慕里諾提供
BEPPIN PASTA「雙人超值分享餐」，每套1,299元，再加贈價值150元的「4吋巴斯克起士蛋糕」1個。圖／慕里諾提供
「勝勢豬排」推出「老虎蝦腰內豬排套餐」，一次享受海陸滋味，每套699元。圖／慕里諾提供
「勝勢豬排」推出「老虎蝦腰內豬排套餐」，一次享受海陸滋味，每套699元。圖／慕里諾提供

北海道 套餐 聖誕節

延伸閱讀

新北熱門河濱公園擴增停車格 跨年前3停車場完工啟用

台南不一樣的環保跨年 11家廟宇用108聲鐘聲祈福

跨年、春節將至 北市水利處提醒河濱公園禁燃炮放煙火

蔣市府上任首場大型活動 北巿跨年力求零事故、交通順暢

相關新聞

北投旅美食佐味、名湯入沐 五星級溫馨服務暖旅人身心

泉煙裊裊、人造雪花飛落，在北投「大地酒店」，以溫泉和雪花營造北國氛圍待客，以招牌名菜「稻香大地牛」、「湘味剁椒魚頭」款客，更以舒適、靜謐的客房留住旅人的心。在秋末、冬初之時入住「大地酒店」，暖身、暖胃、更暖心。

跨年吃鱈場蟹湯咖哩、老虎蝦豬排飯！還能加碼送蛋糕

聖誕節的剛過，馬上就要迎來跨年。慕里諾餐飲集團集結旗下的北海道Suage湯咖哩、BEPPIN PASTA、勝勢豬排等品牌...

給球迷的新年禮物！Nike將推出NBA禁區主宰者Ja Morant首雙籃球鞋

有在關心NBA賽事的人，肯定會對這個消息感到開心！Nike將推出球星Ja Morant的第一雙簽名球鞋，採用粉紫色搭配薄荷綠的清新色調，讓人眼睛為之一亮。而PUMA則與人氣球星LaMelo Ball合作，共同打造MB.02 SLIME綠色怪物鞋款，螢光綠的外觀，同樣很搶眼。

眾星齊聲挺藝文！幕後辛酸史大解密

這幾年各行各業受到疫情的影響，在海嘯最前線的「藝文產業」，更是花費了不少的時間重新調整腳步，希望能夠早日回歸正常運作的軌道，提供觀眾優質的展演內容。udnFunLife在2022年推出近20檔藝文活動，支持了超過10檔劇場節目，在歲末時節特地匯集藝人與粉絲的心得，並透過知名YouTuber關韶文的職業訪談，如實揭露藝文工作者辛酸史，獲得熱烈的迴響。

開展倒數 一起來看鬼太郎大鬧華山！

睽違10年，鬼太郎終於回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

兼具感應防盜與收納！日本植鞣FOLIO2.0短夾回歸

日本募資屢創千萬佳績，經典植鞣皮夾Tidy同源品牌FOLIO短夾升級回歸，皮革保有時尚老化特色外，每一件短夾擁有獨一無二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。