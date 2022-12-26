快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

給球迷的新年禮物！Nike將推出NBA禁區主宰者Ja Morant首雙籃球鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Nike將推出球星Ja Morant的第一雙簽名球鞋「Nike Ja 1」。圖／Nike提供
Nike將推出球星Ja Morant的第一雙簽名球鞋「Nike Ja 1」。圖／Nike提供

有在關心NBA賽事的人，肯定會對這個消息感到開心！Nike將推出球星Ja Morant的第一雙簽名球鞋，採用粉紫色搭配薄荷綠的清新色調，讓人眼睛為之一亮。而PUMA則與人氣球星LaMelo Ball合作，共同打造MB.02 SLIME綠色怪物鞋款，螢光綠的外觀，同樣很搶眼。

誰是Ja Morant？年僅23歲的他，目前為NBA曼非斯灰熊隊的明星後衛，從第一年開始就拿下了該年度的「最佳新人」 、第二年的表現更驚人，平均得分來到27分，連大前輩Kevin Durant稱認為他具有偉大球員的特質。正因為如此，Nike先是簽下Ja Morant為品牌的球星，更預計於2023年初，呈現屬於的第一雙簽名籃球鞋「Nike Ja 1」，也是Nike籃球中首位擁有專屬鞋款的Z世代運動員。Ja Morant的簽名鞋個人Logo靈感來自於他堅韌比賽態度，而這個三角形標誌設計特色是將一對個性化的「JA」字母，立於倒V型圖案上方。性能部分，迎合Ja Morant時常極限衝刺及跳躍的打法，Nike JA 1鞋以「為了讓球員更好地控制雙腳」為設計主軸，最大限度地延長滯空時間，並透過穩固鎖定來減少落地時的衝擊力。

PUMA則與人氣球星LaMelo Ball合作，共同打造MB.02 SLIME綠色怪物鞋款。圖／PUMA提供
PUMA則與人氣球星LaMelo Ball合作，共同打造MB.02 SLIME綠色怪物鞋款。圖／PUMA提供

球星LaMelo Ball則攜手PUMA Hoops團隊以怪奇生物「史萊姆SLIME」為設計主題，共同推出全新MB.02 SLIME綠色怪物球鞋。這不是LaMelo Ball第一次與卡通角色合作，但為了呼應史萊姆的特色MB.02 SLIME有著螢光綠覆蓋的吸睛外型，鞋面結構以編織網眼面料包覆，再於鞋側加入LaMelo腳踝上的火箭發射刺青，使用深淺綠色膠條勾勒出從鞋頭延伸至鞋跟的噴射火焰鞋舌與鞋後跟同樣使用橘紅及螢光綠膠底壓印上 LaMelo胸前數字1和翅膀刺青的招牌標誌，最後加入M.E.L.O. 字樣呼應

Nike Ja 1這雙鞋的設計是為了讓球員更好地控制雙腳，最大限度地延長滯空時間，並透過穩固鎖定來減少落地時的衝擊力。圖／Nike提供
Nike Ja 1這雙鞋的設計是為了讓球員更好地控制雙腳，最大限度地延長滯空時間，並透過穩固鎖定來減少落地時的衝擊力。圖／Nike提供

PUMA MB.02 Slime鞋4,480元。圖／PUMA提供
PUMA MB.02 Slime鞋4,480元。圖／PUMA提供

LaMelo自信無謂的風格態度。

標誌 刺青

延伸閱讀

NBA／力挺詹皇史上最佳 諾維茨基：歷史得分王是指標

NBA／約柯奇再現驚人大三元數據 史上第3人達成

NBA／約柯奇41分大三元 率金塊延長賽險勝太陽

NBA／直言不喜歡灰熊 湯普森：還沒贏過就想建立王朝？

相關新聞

北投旅美食佐味、名湯入沐 五星級溫馨服務暖旅人身心

泉煙裊裊、人造雪花飛落，在北投「大地酒店」，以溫泉和雪花營造北國氛圍待客，以招牌名菜「稻香大地牛」、「湘味剁椒魚頭」款客，更以舒適、靜謐的客房留住旅人的心。在秋末、冬初之時入住「大地酒店」，暖身、暖胃、更暖心。

跨年吃鱈場蟹湯咖哩、老虎蝦豬排飯！還能加碼送蛋糕

聖誕節的剛過，馬上就要迎來跨年。慕里諾餐飲集團集結旗下的北海道Suage湯咖哩、BEPPIN PASTA、勝勢豬排等品牌...

給球迷的新年禮物！Nike將推出NBA禁區主宰者Ja Morant首雙籃球鞋

有在關心NBA賽事的人，肯定會對這個消息感到開心！Nike將推出球星Ja Morant的第一雙簽名球鞋，採用粉紫色搭配薄荷綠的清新色調，讓人眼睛為之一亮。而PUMA則與人氣球星LaMelo Ball合作，共同打造MB.02 SLIME綠色怪物鞋款，螢光綠的外觀，同樣很搶眼。

眾星齊聲挺藝文！幕後辛酸史大解密

這幾年各行各業受到疫情的影響，在海嘯最前線的「藝文產業」，更是花費了不少的時間重新調整腳步，希望能夠早日回歸正常運作的軌道，提供觀眾優質的展演內容。udnFunLife在2022年推出近20檔藝文活動，支持了超過10檔劇場節目，在歲末時節特地匯集藝人與粉絲的心得，並透過知名YouTuber關韶文的職業訪談，如實揭露藝文工作者辛酸史，獲得熱烈的迴響。

開展倒數 一起來看鬼太郎大鬧華山！

睽違10年，鬼太郎終於回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

兼具感應防盜與收納！日本植鞣FOLIO2.0短夾回歸

日本募資屢創千萬佳績，經典植鞣皮夾Tidy同源品牌FOLIO短夾升級回歸，皮革保有時尚老化特色外，每一件短夾擁有獨一無二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。