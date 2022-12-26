給球迷的新年禮物！Nike將推出NBA禁區主宰者Ja Morant首雙籃球鞋

有在關心NBA賽事的人，肯定會對這個消息感到開心！Nike將推出球星Ja Morant的第一雙簽名球鞋，採用粉紫色搭配薄荷綠的清新色調，讓人眼睛為之一亮。而PUMA則與人氣球星LaMelo Ball合作，共同打造MB.02 SLIME綠色怪物鞋款，螢光綠的外觀，同樣很搶眼。

誰是Ja Morant？年僅23歲的他，目前為NBA曼非斯灰熊隊的明星後衛，從第一年開始就拿下了該年度的「最佳新人」 、第二年的表現更驚人，平均得分來到27分，連大前輩Kevin Durant稱認為他具有偉大球員的特質。正因為如此，Nike先是簽下Ja Morant為品牌的球星，更預計於2023年初，呈現屬於的第一雙簽名籃球鞋「Nike Ja 1」，也是Nike籃球中首位擁有專屬鞋款的Z世代運動員。Ja Morant的簽名鞋個人Logo靈感來自於他堅韌比賽態度，而這個三角形標誌設計特色是將一對個性化的「JA」字母，立於倒V型圖案上方。性能部分，迎合Ja Morant時常極限衝刺及跳躍的打法，Nike JA 1鞋以「為了讓球員更好地控制雙腳」為設計主軸，最大限度地延長滯空時間，並透過穩固鎖定來減少落地時的衝擊力。

PUMA則與人氣球星LaMelo Ball合作，共同打造MB.02 SLIME綠色怪物鞋款。圖／PUMA提供

球星LaMelo Ball則攜手PUMA Hoops團隊以怪奇生物「史萊姆SLIME」為設計主題，共同推出全新MB.02 SLIME綠色怪物球鞋。這不是LaMelo Ball第一次與卡通角色合作，但為了呼應史萊姆的特色MB.02 SLIME有著螢光綠覆蓋的吸睛外型，鞋面結構以編織網眼面料包覆，再於鞋側加入LaMelo腳踝上的火箭發射刺青，使用深淺綠色膠條勾勒出從鞋頭延伸至鞋跟的噴射火焰鞋舌與鞋後跟同樣使用橘紅及螢光綠膠底壓印上 LaMelo胸前數字1和翅膀刺青的招牌標誌，最後加入M.E.L.O. 字樣呼應 Nike Ja 1這雙鞋的設計是為了讓球員更好地控制雙腳，最大限度地延長滯空時間，並透過穩固鎖定來減少落地時的衝擊力。圖／Nike提供

PUMA MB.02 Slime鞋4,480元。圖／PUMA提供

LaMelo自信無謂的風格態度。