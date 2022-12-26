眾星齊聲挺藝文！幕後辛酸史大解密

獲得月主題VVIP獎的幸運觀眾，來自於醫護產業，平常透過欣賞藝文活動排解工作壓力。圖／聯合數位文創提供

這幾年各行各業受到疫情的影響，在海嘯最前線的「藝文產業」，更是花費了不少的時間重新調整腳步，希望能夠早日回歸正常運作的軌道，提供觀眾優質的展演內容。udnFunLife在2022年推出近20檔藝文活動，支持了超過10檔劇場節目，在歲末時節特地匯集藝人與粉絲的心得，並透過知名YouTuber關韶文的職業訪談，如實揭露藝文工作者辛酸史，獲得熱烈的迴響。

藝人楊千霈提及：「BBC地球脈動音樂會，現場演奏是具有穿透力的表演！」炎亞綸印象最深刻的是「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，認為大師筆下的動畫很有靈魂，名模教母陳婉若喜歡「義大利怪美殿堂特展」，擁有許多藝術的想像空間。從從唐從聖推薦現在仍在熱烈巡迴演出的「會演是英雄」，斗哥劉亮佐與趙小僑夫妻檔則是不約而同提到「台灣有個好萊塢」，也力挺udnFunLife推出的諸多精彩展演活動。

「徵心話·大冒險」的月主題徵稿活動，募集了上百則粉絲的心得回饋，其中讓udnFunLife最為感動的是，來自臨床醫護人員鄭先生的留言，平時總是在醫院忙進忙出，排除壓力的方式，就是放假去看展覽走走。得知獲選為月主題VVIP獎，可以免費參觀15檔藝文節目的他則提到：「參加藝文展演活動陶冶我的身心，很開心獲得這次特選，我會繼續努力站在最前線守護大家的健康！」

除了藝人給予的鼓勵、粉絲真實的回應，這次也藉由關關關韶文的職業訪談，由默默堅守崗位的藝文工作者在節目中分享，過去這段時間所面臨的難題與挑戰，還有一些不為人知的心聲，更多經典回顧就在「udn X 瘋活動」。感謝相挺的觀眾，udnFunLife也會持續堅持推出更多優質的展演活動，歡迎追蹤官方LINE@帳號「udnFunLife」，提供您第一手藝文資訊，以及更多好康優惠不漏接。