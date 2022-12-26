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兼具感應防盜與收納！日本植鞣FOLIO2.0短夾回歸

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
FOLIO2.0短夾有六種顏色可選擇。圖/有你共創提供
FOLIO2.0短夾有六種顏色可選擇。圖/有你共創提供

日本募資屢創千萬佳績，經典植鞣皮夾Tidy同源品牌FOLIO短夾升級回歸，皮革保有時尚老化特色外，每一件短夾擁有獨一無二紋理，設計團隊也順應現代消費習慣，將皮夾再次輕巧輕量化，長度僅有10.5公分、寬8.5公分相較前一代縮小1.5公分，其設計還兼具了靠卡感應與RFID防盜功能，靈敏感應保護個資，方便又安全。

FOLIO2.0短夾擁有高達16層收納夾層，其中含6層卡夾6個收納空間，鈔票與零錢夾層各2處，這樣的設計能有效分類集點卡、發票、收據、車票等，值得一提的是，為了抑制短夾的鼓脹，將零錢夾分層，提高整體的易用與美觀程度； FOLIO2.0短夾使用更不受風格限制，還有六種顏色可選擇，並採用日本YKK拉鍊，使開關更順暢。

FOLIO2.0植鞣短夾由有.設計團隊引進，已在嘖嘖平台進行募資，喜愛皮革質感及偏好攜帶便利的朋友，趕緊把握現在超早鳥51折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

團隊 日本

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