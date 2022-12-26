香檳王再度攜手女神卡卡 推出2008年份粉紅香檳限量版

繼2021年香檳王（Dom Pérignon）與全球流行樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）攜手合作推出香檳王Lady Gaga「2010年份香檳」、「2006年份粉紅香檳」兩款限量酒款， 2022年雙方再度攜手合作，推出「香檳王Lady Gaga 2008 年份粉紅香檳限量版」，全力突破創意框架。香檳王Lady Gaga 2008 年份粉紅香檳限量版即日起上市，建議售價15,000元，於全台精選通路葡萄酒專賣店限量販售。

原廠指出，對香檳王而言，這是一件游走於屬於2008年份的個性風格與永恆美學理念的作品，是展現出新鮮與成熟、陰影與光線的對話；而對Lady Gaga來說，這則是一件訴說文化衝突的作品，在流行與前衛之間，掌握經典本髓的同時，卻也極力突破原有的框架。

當香檳王選擇將2008年份作為粉紅香檳時，便是闡述了一種自由宣言——拋開常規，突破自己的界限，自由地展現黑皮諾葡萄的鮮明的紅色，散發出其原始的光芒，在大膽、自信的組合中捕捉生命力。