聽新聞
test
0:00 / 0:00
香檳王再度攜手女神卡卡 推出2008年份粉紅香檳限量版
繼2021年香檳王（Dom Pérignon）與全球流行樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）攜手合作推出香檳王Lady Gaga「2010年份香檳」、「2006年份粉紅香檳」兩款限量酒款， 2022年雙方再度攜手合作，推出「香檳王Lady Gaga 2008 年份粉紅香檳限量版」，全力突破創意框架。香檳王Lady Gaga 2008 年份粉紅香檳限量版即日起上市，建議售價15,000元，於全台精選通路葡萄酒專賣店限量販售。
原廠指出，對香檳王而言，這是一件游走於屬於2008年份的個性風格與永恆美學理念的作品，是展現出新鮮與成熟、陰影與光線的對話；而對Lady Gaga來說，這則是一件訴說文化衝突的作品，在流行與前衛之間，掌握經典本髓的同時，卻也極力突破原有的框架。
當香檳王選擇將2008年份作為粉紅香檳時，便是闡述了一種自由宣言——拋開常規，突破自己的界限，自由地展現黑皮諾葡萄的鮮明的紅色，散發出其原始的光芒，在大膽、自信的組合中捕捉生命力。
香檳王粉紅香檳 2008年份以覆盆子香氣展開，隨即跟進鳶尾花及紫羅蘭的馥郁香氣，緊接著滲入蘢葱青翠的細膩，勾勒出當歸、香樟的氣味。在口感上，酸度堅實是2008年份的富有識別的特色，強調表現出黑比諾葡萄的結構與層次，酒體核心醇厚甘美，充滿活力。尾韻持久縈繞地散發出牡丹和白胡椒的氣息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言