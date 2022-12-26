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百富攜手藝術家楊士毅 台南美術館2館共創6米藝術裝置

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為百富創作新年限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為百富創作新年限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

歲末之際，百富（The Balvenie）攜手擅長用現代的圖案和媒材，並將剪紙技藝延伸至大型藝術裝置之上的台灣剪紙藝術家楊士毅；共創大型剪紙藝術裝置「一心一藝 ‧ 專注的光輝」，於臺南美術館2館戶外廣場，打造這座近6米高的大型剪紙藝術裝置。此外，百富也精心設計沉浸式心藝體驗活動，即日起至2023年1月15日止，邀請大眾走入百富酒廠的世界，領略「一心一藝」的珍貴與美好。

百富單一麥芽威士忌是少數堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌酒廠，百年來堅信專注一心，始能造就頂級威士忌之藝。秉持此「一心一藝」的信念，百富多年來與擁有相同信念的在地藝術家合作，共同發揚「一心一藝」的精神。

楊士毅表示：「我覺得『一心一藝』就是一種，無論如何一定要將最美好的事物，交到你手上的一種約定跟承諾，所以不管有沒有人看見，你都會一直努力去成就你相信的美好。」

「種麥的過程就像是在收集光，翻麥就如同在甦醒光，蒸餾就好像在萃取光，那到了橡木桶熟成的過程像在守護光，最後到了首席調酒師的手中，他用最好的詮釋，讓威士忌有最好的狀態來到每一個人面前。」於是楊士毅以「一心一藝‧專注的光輝」為題，打造這座近6米高的大型剪紙藝術裝置，作品以專注於熱愛事物的人為中心，向外綻放「一心專注」的光芒；而背後結實纍纍的果樹，象徵長時間專注投入，所創造的美好成果之藝。

除了大型剪紙藝術裝置於臺南市美術館2館戶外廣場展出之外，百富也特別打造了四大主題展區，透過多重體驗，引領大眾走進百富「一心一藝」的世界。

「百富一心一藝‧專注的光輝」即日起至2023年1月15日於臺南市立美術館2館戶外廣場盛大展開。參與活動並於社群分享，即可獲得百富品酩券，至臺南市特色酒吧Bar Mozaiku馬賽克、Long Bar、Long Light Bar，品味百富的完美藝境。

◎百富 一心一藝 期間限定 免費心藝體驗 預約報名中

‧體驗期間：即日起至2023/1/15

‧體驗地點：臺南市美術館2館（戶外廣場）

‧報名連結： https://liff.line.me/1655816736-n2gd3Agw/

現場也展出百富過桶系列四款威士忌，各自以不同橡木桶過桶二次熟成，呈現各自獨特的風味層次。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
現場也展出百富過桶系列四款威士忌，各自以不同橡木桶過桶二次熟成，呈現各自獨特的風味層次。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富「一心一藝」體驗活動，以旋轉稜鏡和逐格動畫呈現百富匠人的身影，反映出看似簡單的動作，皆是由無數個專注投入的細節累積而成。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富「一心一藝」體驗活動，以旋轉稜鏡和逐格動畫呈現百富匠人的身影，反映出看似簡單的動作，皆是由無數個專注投入的細節累積而成。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富「一心一藝」體驗活動尾聲，是以剪紙概念和威士忌酒液色澤打造的「一心一藝迴廊」，邀請民眾漫步於心藝的光輝中。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富「一心一藝」體驗活動尾聲，是以剪紙概念和威士忌酒液色澤打造的「一心一藝迴廊」，邀請民眾漫步於心藝的光輝中。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
剪紙藝術家楊士毅老師創作「一心一藝‧專注的光輝」，傳遞「一心一藝」投入所創造的美好。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
剪紙藝術家楊士毅老師創作「一心一藝‧專注的光輝」，傳遞「一心一藝」投入所創造的美好。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富攜手剪紙藝術家楊士毅於臺南市美術館2館，共創6米高大型剪紙藝術裝置。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富攜手剪紙藝術家楊士毅於臺南市美術館2館，共創6米高大型剪紙藝術裝置。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
完成體驗並分享活動，即可獲得免費試飲券，活動期間內可於台南合作店家兌換百富12年雙桶乙杯。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
完成體驗並分享活動，即可獲得免費試飲券，活動期間內可於台南合作店家兌換百富12年雙桶乙杯。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

臺南 美術館 藝術家

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