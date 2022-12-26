台南再推古蹟限量薯條＆脆薯 這次由17世紀荷蘭名畫作代言

台南市文化局賣限定商品賣出心得，年底再推出壓軸的「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」，這次包裝上特別印上17世紀著名的荷蘭畫家維梅爾繪製的名畫《戴珍珠耳環的少女》及《倒牛奶的女僕》，以呼應熱蘭遮堡（安平古堡）建城即將滿400年。

文化局表示，兩幅名畫都是由國外博物館開放其著作權，歡迎全球各界運用，文化局將其修改之後，作為產品包裝圖樣，這個也是目前全球藝術界的共識，將許多珍貴的藝術品圖像著作權開放，以「公共財」的概念，歡迎各界運用，讓藝術品能夠更廣為人知，目前國內像是歷史博物館、故宮的，也都開放大量的著作權。

文化局上午在安平古堡舉辦新品上市發表會，台南市長黃偉哲到場擔任商品代言人，與台南應用科技大學老師所裝扮成、真人版的《戴珍珠耳環的少女》及《倒牛奶的女僕》，一同合影。

黃偉哲表示，熱蘭遮城在2024年建城滿400年，文化局推出這項商品，讓大家一邊吃著薯條、脆薯，有更多的機會認識熱蘭遮堡與台南的歷史，相當有意義。

文化局在古蹟推出多項限定商品，以鄭成功、孔子及媽祖等圖像代言，市場反應相當不錯，每次推出新品，都會引發搶購潮。

文化局表示，「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」以台南400年為主題開發，再度攜手「聯華食品」跨界合作，別出心裁的包裝，帶領民眾領略17世紀時大員市鎮及熱蘭遮堡的繁華風貌。

1624年荷蘭東印度公司在今日安平古堡所在地興建熱蘭遮堡(Fort Zeelandia)，成為當時台灣的行政、軍事與貿易中心，也是17世紀大航海時代在東亞的重要貿易據點，開啟了台灣邁向世界貿易與經濟體系的舞台。