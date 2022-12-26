7-ELEVEN迎跨年 限時4天咖啡買1送1 新年再推指定商品4件7.5折

耶誕節剛過完，緊接著的跨年連假更讓人期待！因應全台各地跨年活動超過20場，7-ELEVEN搶先宣布針對各地跨年活動周邊的上百間風景區、交通轉運及觀光型商場門市全面備戰，同步因應低溫，加強「暖」商機備貨，如杯裝咖啡、滷味、麻辣燙、熱罐、暖暖包及發熱衣等商品，不止推出優惠，更較平日增加2倍的備貨量、並加強人力支援。

首波優惠從12月28日至2022年12月31日開跑，限時4天推出逾70款指定食飲商品第2件0元優惠，特別推薦CITY PRIMA精品美式/拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY TEA熱英式紅茶、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾，另有CITY CAFE脆酷摩卡、CITY CAFE太妃焦糖風味瑪奇朵、波的多洋芋片、蠟筆小新咖啡牛乳等指定商品第3件0元等多項限定優惠。OPEN POINT App行動隨時取更自12月28日至2023年1月2日共6天期間推出CITY PRIMA精品美式及拿鐵同品項買7送7優惠；12月30日至2023年1月2日還有CITY CAFE濃萃美式每日限量買7送7、CITY CAFE西西里風檸檬咖啡系列、CITY CAFE完熟蘋果咖啡系列、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY TEA一顆檸檬系列，每日推出限量買3送2活動。

此外，為搶攻跨年連假商機，7-ELEVEN門市自2023年1月1日起限時8天推出「錢兔似錦開心價」活動，門市指定商品任選2件7.9折、4件7.5折優惠，包括CITY系列飲品/飲料/啤酒/泡麵/零食/糖果/精補品/冰品/甜點/冷凍品/寵物食品等品類皆在優惠中；同時為方便年節送禮，門市指定禮盒更祭出任2件7.9折優惠、年菜預購指定任選3件9.2折，單筆消費滿500元，搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當最低6.6折優惠。OPEN POINT會員於指定日滿額再送衛生紙/廚房紙巾，就近補給輕鬆省。

新年迎財神，7-ELEVEN門市自2023年1月1日起攜手松山奉天宮、五路財神廟、台中廣天宮、南鯤鯓代天府等北中南4大宮廟推出限量「錢兔似錦隨取卡」，限量15萬張，每張售價711元，隨卡附贈1元開運發財金且經過爐祈福，卡片額度則保證放大至777元，等同66元購物金大方送。此外，OPEN POINT App雲端開心卡同步自2023年1月1日至2023年1月8日止，推出買711元送66點OPEN POINT點數。