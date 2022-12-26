文創小店拚致勝密碼 網紅打卡+熱甜點 搶寒冬商機

冬至與聖誕節剛過，街頭巷尾仍有著節令與假期的餘味，老天爺彷彿是彩排過一般，送來最應景冷冷的天氣，讓人格外想喝點熱的，不論是碗熱甜湯還是杯熱紅酒。

連續幾天台北市都是最低十度以下，乾冷得讓人不禁打哆嗦的天氣，不過台北信義區永春捷運站旁有家小店，週末卻總是有著明顯排隊人潮，民眾即使頂著寒風也仍願意排隊，原來就是為了喝上一碗「紫薯於你」的限量熱甜湯。

來自桃園的李小姐說她跟閨蜜一起來的，是從網路上得知近期討論度很高的SOYYOUNG豆花店蠻夯，看到許多網友、網紅在這裡拍照打卡，早就想來親自體驗，趁聖誕節假期到信義商圈逛街看電影，順道過來朝聖，沒想到遇上限時限量特製甜湯活動，直呼「根本是賺到！」

店家強調，這波「紫薯於你」特製甜湯活動，是在原本販售的冬季常態品項：紫米紅豆湯、白玉花生湯兩項熱甜湯中，再額外增加紫薯湯圓，從冬至到聖誕，總共準備了一千份，每日限量。沒想到連續四天，店外湧現排隊人潮，許多客人比較晚到，都感到扼腕。從事設計工作的陳先生說因為很喜歡店內的音樂氛圍與裝潢質感，他已經來吃過永春豆花好幾次，他有些靦腆地說，藉著聖誕節，本想帶女友來吃SOYYOUNG特有的「Q10豆花」，正巧遇上店家推出「紫薯於你」的活動，感覺彷彿更為彼此增添幾分甜蜜。

店長表示，因為冬至是一年中白晝最短的，是專屬於冬天的節氣，搭配聖誕節特別推出紫薯於你限量熱甜湯，要讓大家增添暖意。平常冬季還有常態販售熱豆花，也受到很多消費者喜歡。店長透露，「永春豆花SOYYOUNG」充滿質感的裝潢風格與Lo-Fi beats舒服的音樂節拍，再加上深具特色的茶湯糖水、融合越光米製成的綿密豆花，開幕後吸引很多網紅打卡朝聖，日前甚至有日本雜誌慕名專程來採訪，更凸顯這家小店的獨具匠心與巧思之處，連國外媒體都驚艷。