台灣做定目劇還太早？ 專家：疫後劇場兩大問題必須解決
台灣劇場界喊了多年的「定目劇」，今年起有多家劇團投入「試水溫」，打破過去新劇只演兩、三周的慣例，推出長演型的定目劇。但除了引自外百老匯音樂劇的LPC和台灣史上最受歡迎的本土音樂劇「再會吧 北投」成功，其他定目劇都票房慘澹。以音樂劇「台灣有個好萊塢」挑戰連演25場定目劇的瘋戲樂，甚至因票房不到三成出面開搶救記者會，劇場前輩羅北安直指「台灣要做定目劇還早」。劇場界分析，疫情造成劇場觀眾急速蒸發、定目劇最需要的觀光客也進不來，培養新觀眾是當務之急。此外，定目劇需要與過去不同的行銷，要打造定目劇，劇團必須學習新的行銷模式。
根據行政院主計總處的調查，台灣家戶的教育文化支出十年來掉了四成，從2011年占家戶支出的一成，降到去年的百分之六。引進LPC的活性界面創辦人陳午明分析，台灣表演藝術產值在十年前達到頂峰，十年來不增反減，劇團和節目的數量卻呈爆炸式成長、分薄了利潤。他分析，疫情打亂劇場生態，台灣劇團所有習慣的行銷模式，以及超低的行銷資源，今年起完全失效。尤其定目劇需要全新的行銷、開票模式，劇團必須「打掉重練」。他透露明年還將繼續LPC的定目劇演出，同時還要從南韓引進一齣只有兩名演員的定目劇。
明華園團長陳勝福，是台灣最早立志要做「定目劇」的劇團經營者。他表示，台灣劇場現階段最需要的便是「培養新觀眾」。明華園去年便發現疫情下的劇場危機，台柱孫翠鳳站上第一線全台巡迴演講，打動許多團體和企業界朋友進劇場看戲。月中賣出滿堂紅的「燕雲十六州」，至少有三分之一的觀眾是第一次進劇場。
陳勝福透露，十多年前大陸便招手邀請明華園駐點鎮江演「白蛇傳」定目劇，但他認為「明華園的第一齣定目劇一定要在台灣」、因此拒絕。他分析，定目劇是文創產業最重要的基礎之一，但需要政府和企業的支援；台灣過去有不少定目劇的可能，卻常因政府主事者換手而無法持續，相當可惜。他坦言自己仍懷抱定目劇的夢想，「我有生之年一定要打造一齣定目劇。」
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