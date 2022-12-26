疫後通膨劇場觀眾急速蒸發 表演場館自救開學習課程
疫情解封至今，劇場頻頻傳出停演，還有劇團出面開搶救票房記者會，呼籲民眾買票避免劇團倒閉。劇場人口歷經疫情蒸發，解封也「回不去」。表演場館因此展開自救、設法開發新觀眾。衛武營明年一月將成立「創意學習組」，邀民眾來衛武營「上課」，透過學習培養新觀眾。台中歌劇院則透過應景的節慶布置將劇場以「沒有門檻」的方式融入民眾生活。國家交響樂團NSO明年一月也將啟動「國家青年交響樂團(NSYO)」計畫，每年寒暑假招募七十位台灣音樂學子組成樂團、全台巡演，為樂界注入新血，同時也培養新世代觀眾。
劇院觀眾流失是全球共同現象。根據文策院資料，英國艾塞克斯大學八月調查英國劇院觀眾疫後流失的原因，顯示疫情期間民眾生活發生巨大變化，觀眾一時找不到恢復文化生活的方法，加上通膨導致荷包緊縮，對節目更挑剔與保守。但研究也發現，疫情讓使用者不只把劇院看成表演場地，也把劇院的咖啡店與大廳，當成聚會與遠端工作的場所。劇院是否有足夠的空間，可提供民眾社交機會或遠距工作，在疫後成為劇場增加新觀眾的契機。
台中歌劇院很早便嘗試讓劇院變成民眾聚會的公共空間，連續數年打造氣氛濃厚的「耶誕村」，不僅在耶誕假期推出應景的耶誕歌劇，還推出耶誕大餐、邀國小學生來劇院耶誕報福音，並將劇院內部的曲面建築透過投影打造免費沉浸式劇場。尤其屋頂花園的超萌耶誕裝飾，年年吸引親子遊民眾。台中歌劇院副總監汪虹表示，希望藉此讓歌劇院卸下表演「殿堂」高高在上的距離感，先吸引新世代觀眾進入劇院，再進入劇場看戲。此外，台中歌劇院也打造音樂劇平台，邀青年學子來劇院學習並演出小型音樂劇，每場票價僅四百元卻場場完售。她認為，用輕鬆、小型戲劇的方式吸引新世代觀眾進劇場，是可以嘗試的方向。
衛武營則在疫情爆發前推出「劇場藝術體驗教育計畫」，邀劇場人走入中小學劇場教學，課程結束後學生登上衛武營舞台正式演出，深入校園挖掘劇場觀眾。衛武營富總監黃國威表示，衛武營明年一月將把原來於行銷部辦理的學習推廣業務擴大成為部門，內分「藝術推廣組」及「創意學習組」，透過駐地創作、藝術教育課程等，鼓勵在地民眾即使不看戲也樂意走入衛武營。他指出，讓民眾走入劇場，不一定只有「成為藝術家」或「成為觀眾」兩種，也可以透過學習或參與創作親近劇場，「未來的藝術場域，是讓民眾連結藝術與藝術家，同時透過創意學習來展現自信。」
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