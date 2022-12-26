疫後通膨劇場觀眾急速蒸發 表演場館自救開學習課程

疫情解封至今，劇場頻頻傳出停演，還有劇團出面開搶救票房記者會，呼籲民眾買票避免劇團倒閉。劇場人口歷經疫情蒸發，解封也「回不去」。表演場館因此展開自救、設法開發新觀眾。衛武營明年一月將成立「創意學習組」，邀民眾來衛武營「上課」，透過學習培養新觀眾。台中歌劇院則透過應景的節慶布置將劇場以「沒有門檻」的方式融入民眾生活。國家交響樂團NSO明年一月也將啟動「國家青年交響樂團(NSYO)」計畫，每年寒暑假招募七十位台灣音樂學子組成樂團、全台巡演，為樂界注入新血，同時也培養新世代觀眾。

劇院觀眾流失是全球共同現象。根據文策院資料，英國艾塞克斯大學八月調查英國劇院觀眾疫後流失的原因，顯示疫情期間民眾生活發生巨大變化，觀眾一時找不到恢復文化生活的方法，加上通膨導致荷包緊縮，對節目更挑剔與保守。但研究也發現，疫情讓使用者不只把劇院看成表演場地，也把劇院的咖啡店與大廳，當成聚會與遠端工作的場所。劇院是否有足夠的空間，可提供民眾社交機會或遠距工作，在疫後成為劇場增加新觀眾的契機。

台中歌劇院很早便嘗試讓劇院變成民眾聚會的公共空間，連續數年打造氣氛濃厚的「耶誕村」，不僅在耶誕假期推出應景的耶誕歌劇，還推出耶誕大餐、邀國小學生來劇院耶誕報福音，並將劇院內部的曲面建築透過投影打造免費沉浸式劇場。尤其屋頂花園的超萌耶誕裝飾，年年吸引親子遊民眾。台中歌劇院副總監汪虹表示，希望藉此讓歌劇院卸下表演「殿堂」高高在上的距離感，先吸引新世代觀眾進入劇院，再進入劇場看戲。此外，台中歌劇院也打造音樂劇平台，邀青年學子來劇院學習並演出小型音樂劇，每場票價僅四百元卻場場完售。她認為，用輕鬆、小型戲劇的方式吸引新世代觀眾進劇場，是可以嘗試的方向。