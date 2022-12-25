Ｍia C’bon打造高端和牛專賣店 購買提供免費現煎服務

家樂福高端品牌Ｍia C’bon上個月完成全台22家分店開幕，在迎來農曆新年之際，宣布打造Ｍia C’bon成為高端和牛專賣店，並引進日本皇室御用和牛品牌「森精肉店」，提供顧客不論是品種、部位、分切最理想的新鮮和牛商品，除了提供更多元的和牛商品選擇，更以約市價6折的優勢，讓品嚐美味和牛商品不再受限預算。

這個週末Ｍia C’bon更邀請日本森肉店株式會社森榮二會長親臨指導和牛分切技術，森精肉店為日本知名和牛經銷商，常為皇室的御用採買、在秋篠宮親王生日時、日木神社與山王神社特典時指名的經銷店，其專業的分切技術與高品質的和牛品質享譽日本。森榮二社長從事相關肉品研究38年多，擁有食用肉技能士的資格，長期對食用肉品進行觀察與研發，展現對肉品堅持及品味。

現煎服務一直是顧客喜愛Ｍia C’bon的原因之一，為讓顧客春節期間料理更方便，近期Ｍia C’bon也宣布升級服務，不僅牛肉，包含蝦類、魚類都可提供現煎服務，不需另外付費，店內購買冷藏肉品即可享有，減輕顧客料理負擔，更省時省力。