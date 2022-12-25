伴手禮不漏氣！兔年否極泰來  金兔酒禮開運過好年

疫情逐漸解封，明年春節終於可以四處走春拜年。久違的登門拜訪，伴手禮千萬不能漏氣，臺虎精釀、蘇格蘭班瑞克（Benriach）單一麥芽威士忌、義大利精品級瑪西（MASI）酒廠，為此特別推出兔年限量禮盒，讓民眾團圓相聚時，能帶著瑞氣千條的兔年專屬禮盒，為親友送上新春祝福。

臺虎精釀癸卯年限定的「否桔兔來兔年限定禮盒」，跳脫傳統伴手禮，選用象徵吉祥的四季金桔，配上畫龍點睛的柳丁花蜜入酒，交織出有著明亮花果香、酸甜爽口的「否桔兔來兔年限定啤酒」。象徵發發發的8.88%酒精濃度，讓微醺中帶點偏財運，一掃疫情期間的不如意。

禮盒中更隨附紅包袋與招財進寶的巨型紀念錢母，錢幣刻上祥瑞雙兔，結合福祿壽的好意象。限量禮盒即日起於7-ELEVEN全門市（春節禮盒預購）、全臺啜飲室、遠東異國美食館、微風超市、誠品知味市集（信義店）限量販售。

位於北斯佩賽，班瑞克長期以來以經典、泥煤、三次蒸餾風格的威士忌與使用來自世界各地的多種木桶陳年與換桶的巧妙工藝而聞名。2023兔年限定的班瑞克12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，在包裝上充分展現獨特性及創意巧思，其中金紅相間的別緻祥雲圖騰，以及兔年專屬的淘氣金色兔子，別具收藏價值及趣味性，於品酒時增添一絲趣味。

班瑞克12是在雪莉桶、波本桶與波特桶等三種橡木桶中熟成至少 12 年釀製而成。雪莉酒桶與波特酒桶為班瑞克12年增添了豐富的烘烤水果香氣，酒體顏色為深金色，帶有淡淡的琥珀色澤，聞起來濃郁而甜美。金黃葡萄乾的香氣與摩卡，牛奶巧克力及咖啡的香氣混合在一起，並帶有肉桂，李子和酒漬櫻桃的味道。是一款擁有馥郁的雪莉口感，並與波特桶與波本桶所交織而成圓潤濃郁的單一麥芽威士忌。

義大利頂級風乾葡萄酒專家、精品級瑪西酒廠，旗下的明星商品Costasera Amarone 亞瑪諾經典紅酒，更是義大利極具指標性的風乾葡萄酒代表。為迎接2023年兔年到來，瑪西酒廠特別在亞洲市場，為此酒款設計了兔年專屬酒標，推出亞洲限定兔年版限量禮盒，全球僅生產15,000瓶，全台限量僅1,200瓶。